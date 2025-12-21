Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"La cábala": Edwuin Cetré, tras obtener el Trofeo de Campeones, blanqueó su romance con una modelo argentina

"La cábala": Edwuin Cetré, tras obtener el Trofeo de Campeones, blanqueó su romance con una modelo argentina
21 de Diciembre de 2025 | 16:05

Escuchar esta nota

Edwin Cetré, una de las figuras destacadas en el año dorado de Estudiantes, no solo fue protagonista dentro de la cancha sino también fuera de ella: durante los festejos por el Trofeo de Campeones 2025, el colombiano confirmó su relación con la modelo Ayelén Sebastián

El Pincha cerró un 2025 inolvidable al imponerse 2‑1 ante Platense en el Estadio Único de San Nicolás, con un doblete de Lucas Alario y una actuación clave de Cetré, que volvió a cobrar protagonismo decisivo en el tramo final del año. 

Durante la celebración, la pareja hizo pública su relación a través de las redes sociales. “La cábala. Sos increíblemente enorme mi amor. Te amo”, escribió Sebastián en una historia de Instagram junto a un video en el que Cetré le coloca la medalla de campeón en el cuello y ambos se abrazan emocionados. “¡Una más para casita!”, agregó la modelo en otra publicación. 

Imagen

La relación ya había quedado en evidencia en los festejos tras la conquista del Torneo Clausura, cuando Sebastián acompañó a Cetré a Santiago del Estero y estuvo presente en las celebraciones. Después de esa definición por penales ante Racing, el futbolista también compartió afecto hacia su pareja: “Qué compañía por Dios. TE AMO”, escribió Cetré junto a una foto de los festejos. 

Dentro del campo de juego, Cetré fue pieza importante en el título: su participación en la generación y ejecución de jugadas fue determinante para que Estudiantes consiga el triunfo y la consagración.

