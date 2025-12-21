"La cábala": Edwuin Cetré, tras obtener el Trofeo de Campeones, blanqueó su romance con una modelo argentina

VIDEO.- Piedrazos, corridas y destrozos a la salida de un boliche céntrico en La Plata
A más de 11 mil kilómetros de Estudiantes, pero con el corazón en La Plata: la familia que festejó desde Francia
Misterio por el hallazgo de huesos humanos en una casa de Los Hornos: qué se sabe hasta ahora
Un Gobierno generoso en las concesiones, sin garantizarse la devolución a la hora de los votos
Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores
Un motociclista pelea por su vida tras un fuerte accidente en la Ruta 36
Las miles declaraciones de guerra en el PJ y la señales de una sociedad en crisis
Dante Gebel, el pastor que empezó a "jugar" en la cancha de la política
VIDEO. Tres choques alteraron la madrugada mientras La Plata festejaba a Estudiantes campeón
WOS cerró Noches Capitales 2025 con una noche épica y confirmó a La Plata como protagonista musical
La agenda deportiva del domingo cargada de eventos internacionales: partidos, horarios y TV
La salud de Cristina Kirchner: militantes hicieron una vigilia y acampan en el Sanatorio Otamendi
Pasó un cuarto del siglo XXI, pero en Gonnet y Villa Castells aún dependen del aguatero
Último domingo previo a Navidad: jornada agradable pero con inestabilidad en La Plata
La inversión en terreno negativo acelera salida de multinacionales
Leticia Brédice y un crudo relato sobre la presión estética y las anfetaminas
Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su casa
Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño
Hoy me ven volver: el tango, la milonga y la resistencia cultural
VIDEO. Cumbre picante: Milei y Lula chocaron fuerte por Venezuela
Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof
La agenda de Milei, en duda por un sistema de alianzas en crisis
AFA-gate: la Justicia apunta al “lavado” por la mansión de Pilar
Fentanilo adulterado: familias platenses atravesadas por el duelo
FOTOS | El centro platense, entre la mugre y los cestos colapsados
Los números del Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Edwin Cetré, una de las figuras destacadas en el año dorado de Estudiantes, no solo fue protagonista dentro de la cancha sino también fuera de ella: durante los festejos por el Trofeo de Campeones 2025, el colombiano confirmó su relación con la modelo Ayelén Sebastián.
El Pincha cerró un 2025 inolvidable al imponerse 2‑1 ante Platense en el Estadio Único de San Nicolás, con un doblete de Lucas Alario y una actuación clave de Cetré, que volvió a cobrar protagonismo decisivo en el tramo final del año.
Durante la celebración, la pareja hizo pública su relación a través de las redes sociales. “La cábala. Sos increíblemente enorme mi amor. Te amo”, escribió Sebastián en una historia de Instagram junto a un video en el que Cetré le coloca la medalla de campeón en el cuello y ambos se abrazan emocionados. “¡Una más para casita!”, agregó la modelo en otra publicación.
La relación ya había quedado en evidencia en los festejos tras la conquista del Torneo Clausura, cuando Sebastián acompañó a Cetré a Santiago del Estero y estuvo presente en las celebraciones. Después de esa definición por penales ante Racing, el futbolista también compartió afecto hacia su pareja: “Qué compañía por Dios. TE AMO”, escribió Cetré junto a una foto de los festejos.
Dentro del campo de juego, Cetré fue pieza importante en el título: su participación en la generación y ejecución de jugadas fue determinante para que Estudiantes consiga el triunfo y la consagración.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí