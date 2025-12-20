¡Se viene Papá Noel! Este domingo, con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido
Llegan beneficios exclusivos en ropa (RAIDERS JEANS), marroquinería (DONNA8) y en la edición especial del Martín Fierro (EL DIA)
Este domingo 21 de diciembre, con la edición impresa de diario EL DIA, vas a encontrar cupones con importantes descuentos en indumentaria, marroquinería y libros para llenar tu arbolito de Navidad con regalos para toda la familia.
Con los cupones que aparecerán mañana, no te podés perder las fabulosas rebajas para comprar prendas de calidad en Raiders Jeans, en su local de calle 47 entre 7 y 8.
También, con tu cupón, podrás adquirir una lujosa edición del libro Martín Fierro. Si bien el precio de esta flamante entrega es de $25.000, con el beneficio solo abonarás $15.000. Además, si ya coleccionaste los fascículos, podés mandarlos a encuadernar por solo $3.000.
Se trata de una edición en papel ilustración con cuadros de grandes pintores argentinos y un diccionario que explica los términos utilizados por aquellos hombres y mujeres que desafiaban la inmensidad de la pampa argentina.
Y como si fuera poco, con los cupones de EL DIA también podés obtener increíbles descuentos en Donna 8 (8 entre 47 y 48) para comprar los mejores artículos de marroquinería.
