Los números del Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea

VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores
Fentanilo adulterado: familias platenses atravesadas por el duelo
Las miles declaraciones de guerra en el PJ y la señales de una sociedad en crisis
Pasó un cuarto del siglo XXI, pero en Gonnet y Villa Castells aún dependen del aguatero
Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño
Hoy me ven volver: el tango, la milonga y la resistencia cultural
Un Gobierno generoso en las concesiones, sin garantizarse la devolución a la hora de los votos
VIDEO. Cumbre picante: Milei y Lula chocaron fuerte por Venezuela
Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof
La agenda de Milei, en duda por un sistema de alianzas en crisis
AFA-gate: la Justicia apunta al “lavado” por la mansión de Pilar
La inversión en terreno negativo acelera salida de multinacionales
Ley de Glaciares: ¿cómo enfrenta el Gobierno el debate con la oposición?
Los festejos universitarios: entre el color, el enchastre y el impacto vial
El mercado de propiedades, un sostén de la actividad económica platense
A ciegas y bajo amenaza: una noche que pudo terminar en tragedia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Esta semana la suerte estuvo del lado de un joven lector de 19 años. Richard Torres, estudiante de primer año de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, fue el único ganador del Súper Cartonazo y se llevó los 4 millones de pesos que tenía el pozo.
Es por eso que el jueves arrancó una nueva ronda con la entrega de la tarjeta que viene gratis con la edición impresa del diario EL DIA. Y desde el viernes comenzarán a publicarse los números para controlar y el martes se definirá si hay nuevo ganador o bien se acumula otro millón.
Torres, vecino de la localidad de Altos de San Lorenzo, se presentó este martes con la tarjeta ganadora y acreditó los 15 aciertos que le permitieron quedarse con el premio mayor. Según contó, en su familia el juego es casi una tradición: es su mamá, de 39 años, quien suele comprar el diario los jueves para recibir el cartón, mientras que entre todos se encargan luego de seguir los números.
“Mi mamá es la que juega y yo voy tanteando los números que salen”, explicó Richard, quien tiene dos hermanos y destacó el carácter familiar del Súper Cartonazo. Aunque el premio quedó a su nombre, aseguró que el destino del dinero ya fue conversado puertas adentro. “Es un premio familiar. Yo tengo algunas deudas, como la de la moto, así que me va a ayudar mucho. También quiero comprarme un casco y después veremos”, comentó.
El Súper Cartonazo comienza cada jueves con el cartón que se entrega junto a la edición impresa de EL DIA. Desde el viernes y hasta el martes siguiente, los participantes deben seguir los números que se publican diariamente tanto en el diario como en eldia.com. Cada jornada se difunden diez números, del 00 al 89.
LE PUEDE INTERESAR
Fentanilo adulterado: familias platenses atravesadas por el duelo
El objetivo es reunir los 15 números que figuran en el cupón. La instancia decisiva es el martes, cuando se publica la quinta y última tanda semanal. Quienes logren completar la tarjeta deberán presentarse con el cupón ganador en las oficinas de EL DIA, en diagonal 80 Nº 815, antes de las 17.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí