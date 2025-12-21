Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Se viene Papá Noel! Este domingo con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos

La Ciudad

Los números del Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
21 de Diciembre de 2025 | 07:29

Esta semana la suerte estuvo del lado de un joven lector de 19 años. Richard Torres, estudiante de primer año de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, fue el único ganador del Súper Cartonazo y se llevó los 4 millones de pesos que tenía el pozo.

Es por eso que el jueves arrancó una nueva ronda con la entrega de la tarjeta que viene gratis con la edición impresa del diario EL DIA. Y desde el viernes comenzarán a publicarse los números para controlar y el martes se definirá si hay nuevo ganador o bien se acumula otro millón.

LOS NÚMEROS DE HOY DOMINGO 21 DE DICIEMBRE DE 2025

El último ganador

Torres, vecino de la localidad de Altos de San Lorenzo, se presentó este martes con la tarjeta ganadora y acreditó los 15 aciertos que le permitieron quedarse con el premio mayor. Según contó, en su familia el juego es casi una tradición: es su mamá, de 39 años, quien suele comprar el diario los jueves para recibir el cartón, mientras que entre todos se encargan luego de seguir los números.

“Mi mamá es la que juega y yo voy tanteando los números que salen”, explicó Richard, quien tiene dos hermanos y destacó el carácter familiar del Súper Cartonazo. Aunque el premio quedó a su nombre, aseguró que el destino del dinero ya fue conversado puertas adentro. “Es un premio familiar. Yo tengo algunas deudas, como la de la moto, así que me va a ayudar mucho. También quiero comprarme un casco y después veremos”, comentó.

Cómo jugar al Cartonazo

El Súper Cartonazo comienza cada jueves con el cartón que se entrega junto a la edición impresa de EL DIA. Desde el viernes y hasta el martes siguiente, los participantes deben seguir los números que se publican diariamente tanto en el diario como en eldia.com. Cada jornada se difunden diez números, del 00 al 89.

El objetivo es reunir los 15 números que figuran en el cupón. La instancia decisiva es el martes, cuando se publica la quinta y última tanda semanal. Quienes logren completar la tarjeta deberán presentarse con el cupón ganador en las oficinas de EL DIA, en diagonal 80 Nº 815, antes de las 17.

“No me alcanza”: los gastos de una pareja de jubilados

