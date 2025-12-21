La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata

Hoy

BALLET

La Bayadera.- A las 18 en la Sala Ginastera del Argentino, 51 entre 9 y 10, con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa, repuesta por Edgardo Trabalón. Intervendrán el Ballet Estable que dirige María Fernanda Bianchi y la Orquesta Estable, conducida en esta oportunidad por Darío Domínguez Xodo. Entrada gratis con reserva.

MÚSICA

Sergio Pángaro & Baccarat.- A las 20 en Desafinados Club, diagonal 93 N° 52, City Bell.

Caminantes de Finisterre.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, grupo de Folk Celta. Gratis.

Mel Muñiz & Juan Pablo de Mendonça.- A las 21 en Casabar, City Bell.

TEATRO

Muestra de fin de año de Cronopia 4.- A las 18 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, se presentan: “Sueldos, deudas y sobrevivientes”; “Monólogo de acuario”; y “Mercurio retrógrado”. Con guion y dirección de Rodrigo Mauregui e Ivana Barcelona, e interpretada por alumnos de Escenario 40.

Muestra de fin de año de Cronopia 5.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, se presenta “Es lo mismo, pero no es igual”, monólogos masculinos. Con guión y dirección de Rodrigo Mauregui e interpretada por alumnos de Escenario 40.

Maybe.- A las 20.30 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34, de Raymond Carver con dirección de José “Pollo” Canevaro.

INFANTILES

Los Noeles de Noel.- A las 19.30 en La Nonna, 3 esquina 47, tradicional cuento navideño que vuelve al teatro local, con dramaturgia y dirección de Leo Ringer.

EVENTOS

K-Pop LP City: especial navideño.- De 12 a 19 en el Club Ateneo, calle 39 Nº 215, entre 115 y 116. Habrá concurso fandancer, invitados, zona gamer, just dance, gastronomía, stands comerciales, ilustradores, random dance, bloques, sorteos y bolsas de regalo.

Feria Navideña del Club Atlético City Bell.- De 11 a 14 y de 16 a 20.30 en Club Atlético City Bell, Avenida Cantilo entre Jorge Bell y 6. Entrada gratis.