La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata

VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores
Fentanilo adulterado: familias platenses atravesadas por el duelo
Las miles declaraciones de guerra en el PJ y la señales de una sociedad en crisis
Pasó un cuarto del siglo XXI, pero en Gonnet y Villa Castells aún dependen del aguatero
Último domingo previo a Navidad: jornada agradable pero con inestabilidad en La Plata
Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño
Hoy me ven volver: el tango, la milonga y la resistencia cultural
Un Gobierno generoso en las concesiones, sin garantizarse la devolución a la hora de los votos
VIDEO. Cumbre picante: Milei y Lula chocaron fuerte por Venezuela
Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof
La agenda de Milei, en duda por un sistema de alianzas en crisis
AFA-gate: la Justicia apunta al “lavado” por la mansión de Pilar
La inversión en terreno negativo acelera salida de multinacionales
Los números del Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
Ley de Glaciares: ¿cómo enfrenta el Gobierno el debate con la oposición?
Los festejos universitarios: entre el color, el enchastre y el impacto vial
El mercado de propiedades, un sostén de la actividad económica platense
Hoy
BALLET
La Bayadera.- A las 18 en la Sala Ginastera del Argentino, 51 entre 9 y 10, con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa, repuesta por Edgardo Trabalón. Intervendrán el Ballet Estable que dirige María Fernanda Bianchi y la Orquesta Estable, conducida en esta oportunidad por Darío Domínguez Xodo. Entrada gratis con reserva.
Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su salud?
La impactante revelación sobre la muerte de Selva Alemán
MÚSICA
Sergio Pángaro & Baccarat.- A las 20 en Desafinados Club, diagonal 93 N° 52, City Bell.
Caminantes de Finisterre.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, grupo de Folk Celta. Gratis.
Mel Muñiz & Juan Pablo de Mendonça.- A las 21 en Casabar, City Bell.
TEATRO
Muestra de fin de año de Cronopia 4.- A las 18 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, se presentan: “Sueldos, deudas y sobrevivientes”; “Monólogo de acuario”; y “Mercurio retrógrado”. Con guion y dirección de Rodrigo Mauregui e Ivana Barcelona, e interpretada por alumnos de Escenario 40.
Muestra de fin de año de Cronopia 5.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, se presenta “Es lo mismo, pero no es igual”, monólogos masculinos. Con guión y dirección de Rodrigo Mauregui e interpretada por alumnos de Escenario 40.
Maybe.- A las 20.30 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34, de Raymond Carver con dirección de José “Pollo” Canevaro.
INFANTILES
Los Noeles de Noel.- A las 19.30 en La Nonna, 3 esquina 47, tradicional cuento navideño que vuelve al teatro local, con dramaturgia y dirección de Leo Ringer.
EVENTOS
K-Pop LP City: especial navideño.- De 12 a 19 en el Club Ateneo, calle 39 Nº 215, entre 115 y 116. Habrá concurso fandancer, invitados, zona gamer, just dance, gastronomía, stands comerciales, ilustradores, random dance, bloques, sorteos y bolsas de regalo.
Feria Navideña del Club Atlético City Bell.- De 11 a 14 y de 16 a 20.30 en Club Atlético City Bell, Avenida Cantilo entre Jorge Bell y 6. Entrada gratis.
Sergio Pángaro & Baccarat se presentan esta noche
El clásico “Los Noeles de Noel” se presenta en La Nonna
