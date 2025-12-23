Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

Policiales |Un hombre y una mujer

Violencia en alza, tiros y dos heridos en la Ciudad

En La Granja se produjo una pelea. En Los Hornos, cerca de la Megatoma, un intento de robo. Ambas víctimas fuera de peligro

Violencia en alza, tiros y dos heridos en la Ciudad

En el hospital de Gonnet asistieron a uno de los baleados / web

23 de Diciembre de 2025 | 02:46
Edición impresa

La violencia urbana volvió a mostrar su faceta más cruda en la ciudad de La Plata, donde en menos de 72 horas se registraron dos episodios graves, que terminaron con personas heridas de bala. Pasó en distintos barrios del casco y la periferia, ambos casos sin víctimas fatales, pero con un factor en común: el reflejo de un nivel de agresividad creciente en conflictos cotidianos y hechos delictivos que escalan rápidamente hacia el uso de armas.

El primer episodio ocurrió en la mañana del 19 de diciembre en la zona de 531 entre 142 y 142 bis, jurisdicción de la subcomisaría La Unión. Allí, un joven de 27 años resultó herido en uno de sus pies, tras una discusión previa con otro masculino.

Según se reconstruyó, el conflicto derivó en una agresión armada con al menos tres disparos, uno de los cuales impactó en la víctima, que luego logró refugiarse en su domicilio.

La intervención policial se vio dificultada por el clima hostil del vecindario, donde todos se negaron a colaborar y no se obtuvieron testigos directos del hecho.

El herido igualmente pudo ser asistido por personal médico y trasladado al hospital San Roque de Gonnet, fuera de peligro, mientras que el atacante se dio a la fuga.

El segundo suceso se registró durante la madrugada de ayer, en un barrio ubicado en la zona de 79 entre 141 y 142, en cercanías de la Megatoma de Los Hornos.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Robaron $15 millones, pero “les pincharon” la fuga y el plan delictivo

LE PUEDE INTERESAR

Revocan sobreseimiento en la causa de María Cash

Allí, una mujer de 44 años fue baleada en el antebrazo izquierdo cuando intentó impedir un robo en su vivienda. El agresor, un masculino, había ingresado al domicilio tras forzar un portón y, al ser increpado, efectuó un disparo antes de escapar.

La víctima fue trasladada por un vecino a un centros de salud, donde recibió curaciones y se confirmó que se encontraba fuera de peligro y sin lesiones óseas.

En este caso, la Justicia ordenó la intervención de personal de investigaciones para dar con el autor del ataque.

Ambos hechos, ocurridos en contextos distintos -una discusión personal y un intento de robo- tienen una misma raíz: la rápida utilización de armas de fuego como respuesta ante situaciones que, años atrás, difícilmente hubieran llegado a ese nivel de violencia.

Las fuentes consultadas reconocen con preocupación que este tipo de episodios se repite con mayor frecuencia en distintos barrios de la Ciudad, donde conflictos interpersonales, robos domiciliarios y disputas vecinales terminan a los tiros, incrementando el riesgo para víctimas, testigos y transeúntes.

Mientras avanzan las investigaciones judiciales, los casos vuelven a poner en debate el crecimiento de la violencia y la circulación ilegal de armas en la región, en un contexto donde la conflictividad social parece encontrar cada vez menos límites.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Presentan a Nacho Fernández, en su retorno a Gimnasia

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje
+ Leidas

Los jugadores que deben regresar a Estudiantes

Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero

VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”

Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

Nacho Miramón, el otro objetivo que persigue Gimnasia

La pequeña Olivia, con alma de cantante y la atracción de la mañana

Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
Últimas noticias de Policiales

Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico

VIDEO. Robaron $15 millones, pero “les pincharon” la fuga y el plan delictivo

Revocan sobreseimiento en la causa de María Cash

Un hombre murió al incendiarse su vivienda en Los Hornos
Espectáculos
Cine en Navidad: se estrena “Valor sentimental”, una de las favoritas para el Oscar
La pareja de Báez Sosa, de novia con el nieto de Monzón
Sin vuelta atrás: Gaby quiere cortar el vínculo con los Sabatini
¿Quién es Banksy?: nuevas obras agigantan el misterio
Hackearon a Spotify: grupo de activistas copia toda la música del sitio
Información General
Profesionales en el rebusque: la paradoja de los venezolanos en el país
Habilitan microencuentros pagos dentro del Parque Nacional Iguazú
Los números de la suerte del martes 23 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Controles por tierra... ¡y por aire!: habrá drones en las rutas bonaerenses para detectar infracciones de tránsito
Criar un hijo ya cuesta más de $570 mil por mes
La Ciudad
Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
El nuevo año lleva a la VTV a casi $100.000
Con el aguinaldo en el bolsillo: leve repunte de las ventas navideñas
Fuerte demanda de dinero en efectivo en los bancos platenses
El calor agobiante no dará tregua en la Ciudad
Deportes
VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”
Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir
El Turco Mohamed se postuló para dirigir a Boca
River pidió a Romaña y ofertó dos palos verdes
Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla