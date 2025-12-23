Violencia en alza, tiros y dos heridos en la Ciudad

En el hospital de Gonnet asistieron a uno de los baleados / web

La violencia urbana volvió a mostrar su faceta más cruda en la ciudad de La Plata, donde en menos de 72 horas se registraron dos episodios graves, que terminaron con personas heridas de bala. Pasó en distintos barrios del casco y la periferia, ambos casos sin víctimas fatales, pero con un factor en común: el reflejo de un nivel de agresividad creciente en conflictos cotidianos y hechos delictivos que escalan rápidamente hacia el uso de armas.

El primer episodio ocurrió en la mañana del 19 de diciembre en la zona de 531 entre 142 y 142 bis, jurisdicción de la subcomisaría La Unión. Allí, un joven de 27 años resultó herido en uno de sus pies, tras una discusión previa con otro masculino.

Según se reconstruyó, el conflicto derivó en una agresión armada con al menos tres disparos, uno de los cuales impactó en la víctima, que luego logró refugiarse en su domicilio.

La intervención policial se vio dificultada por el clima hostil del vecindario, donde todos se negaron a colaborar y no se obtuvieron testigos directos del hecho.

El herido igualmente pudo ser asistido por personal médico y trasladado al hospital San Roque de Gonnet, fuera de peligro, mientras que el atacante se dio a la fuga.

El segundo suceso se registró durante la madrugada de ayer, en un barrio ubicado en la zona de 79 entre 141 y 142, en cercanías de la Megatoma de Los Hornos.

Allí, una mujer de 44 años fue baleada en el antebrazo izquierdo cuando intentó impedir un robo en su vivienda. El agresor, un masculino, había ingresado al domicilio tras forzar un portón y, al ser increpado, efectuó un disparo antes de escapar.

La víctima fue trasladada por un vecino a un centros de salud, donde recibió curaciones y se confirmó que se encontraba fuera de peligro y sin lesiones óseas.

En este caso, la Justicia ordenó la intervención de personal de investigaciones para dar con el autor del ataque.

Ambos hechos, ocurridos en contextos distintos -una discusión personal y un intento de robo- tienen una misma raíz: la rápida utilización de armas de fuego como respuesta ante situaciones que, años atrás, difícilmente hubieran llegado a ese nivel de violencia.

Las fuentes consultadas reconocen con preocupación que este tipo de episodios se repite con mayor frecuencia en distintos barrios de la Ciudad, donde conflictos interpersonales, robos domiciliarios y disputas vecinales terminan a los tiros, incrementando el riesgo para víctimas, testigos y transeúntes.

Mientras avanzan las investigaciones judiciales, los casos vuelven a poner en debate el crecimiento de la violencia y la circulación ilegal de armas en la región, en un contexto donde la conflictividad social parece encontrar cada vez menos límites.