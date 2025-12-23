Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Hoy produce el 41% de las naftas y el 39% del gasoil en el país

Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional

Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional

En la actualidad, la planta procesa el 70% del crudo proveniente de Vaca Muerta / web

23 de Diciembre de 2025 | 02:40
Edición impresa

Hoy, 23 de diciembre, se cumplen cien años de la inauguración de la Refinería YPF de La Plata, una de las instalaciones industriales más antiguas y de mayor continuidad operativa del país. Desde su puesta en marcha, un día como hoy, pero de 1925, la planta acompañó los distintos ciclos del desarrollo energético nacional, con sucesivas ampliaciones de capacidad, incorporación de tecnologías y diversificación de productos.

Las obras de construcción de la entonces denominada “Destilería” comenzaron el 14 de enero de 1925. Y, tras casi un año de trabajo, la inauguración oficial tuvo lugar el 23 de diciembre de ese mismo año, con la presencia de los, por entonces, director general de YPF, el ingeniero Enrique Mosconi; el presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear; y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, José Luis Cantilo.

CÓMO TOMÓ FORMA

Las primeras instalaciones en entrar en funcionamiento fueron la unidad de destilación primaria, la usina de producción de vapor y la casa de bombas. Poco tiempo después se incorporó la planta de refinación de kerosene. Esta estructura inicial permitió abastecer al mercado interno con derivados básicos en un contexto de alta dependencia de productos importados.

A comienzos de la década de 1930, los combustibles producidos en La Plata comenzaron a competir en condiciones similares con los importados. En paralelo, los avances tecnológicos habilitaron la producción de aceites lubricantes, ampliando el perfil industrial de la refinería. En 1937 se puso en operación una unidad combinada integrada por plantas de topping, cracking y polimerización, con un procesamiento anual de aproximadamente 1,4 millones de metros cúbicos de petróleo.

Quince años después de su inauguración, la capacidad de procesamiento diario había pasado de 2.000 a 5.000 toneladas de crudo. La gama de productos se amplió de cuatro derivados iniciales -nafta, kerosene, aeronafta y fuel oil- a cerca de 170, entre los que se incorporaron solventes, lubricantes, parafinas y asfaltos.

CRECIMIENTO SOSTENIDO

En 1947, la puesta en marcha de la unidad de destilación primaria III elevó la capacidad a 7.800 metros cúbicos diarios. En los años siguientes se sumaron nuevas unidades de topping y destilación, y durante el bienio 1954-1955 se incorporaron plantas de despacho de subproductos, cracking térmico y catalítico, fraccionamiento de naftas y alquilación. Para el ámbito técnico y laboral, este período marcó una nueva etapa en la configuración operativa de la refinería.

En 1955 se incorporó la planta de cracking catalítico, destinada a la producción de combustibles de mayor calidad, incluidos los utilizados por la aviación comercial. Dos años más tarde, la Refinería YPF La Plata alcanzó una capacidad cercana a los 17.000 metros cúbicos diarios y se ubicó entre las principales de América del Sur.

Durante la década de 1960 continuó el proceso de ampliación. En 1960 comenzó a operar una nueva unidad de topping IV, con capacidad para procesar 3.000 metros cúbicos diarios adicionales. Para 1972, la refinería era la de mayor capacidad del país, con 30.500 metros cúbicos diarios y más de veinte unidades de elaboración y terminación de productos.

En 1973 se inició la construcción del complejo de dodecilbenceno, que marcó la incorporación de procesos petroquímicos a la estructura productiva. Al cumplir 50 años, en diciembre de 1975, la refinería procesaba más de 35.000 metros cúbicos diarios, representando el 52% del crudo refinado por YPF y el 40% del combustible consumido a nivel nacional.

Hacia fines de la década de 1980 se impulsó la construcción de una planta de coque, orientada a optimizar el aprovechamiento del crudo y aumentar la capacidad de procesamiento en unos 3.600 metros cúbicos diarios. En los años posteriores, la refinería atravesó procesos de reorganización empresaria que modificaron su estructura operativa, manteniendo su rol dentro del sistema energético argentino.

Desde sus instalaciones, según los datos aportados desde la Refinería, allí se produce el 41% de las naftas y el 39% del gasoil que se consumen en la Argentina, abasteciendo a más del 60% del Área Metropolitana de Buenos Aires y a otras regiones estratégicas.

EN EL PRESENTE

Actualmente, conforme los datos oficiales, cerca del 70% del crudo procesado en la refinería proviene de Vaca Muerta. Además, YPF proyecta incrementar la participación del shale oil, acompañando inversiones en unidades de proceso y herramientas de digitalización orientadas a sostener la eficiencia operativa.

De acuerdo a los divulgado desde la Refinería, la estrategia de mediano y largo plazo se apoya en tres ejes definidos por la compañía: aumento del margen, maximización de la eficiencia y fortalecimiento de los cimientos operativos.

VIDEO. Inauguran una nueva sala de operaciones en tiempo real
Multimedia

En la actualidad, la planta procesa el 70% del crudo proveniente de Vaca Muerta / web

UNA DE LAS PRIMERAS INSTALACIONES EN LA REGIÓN / ARCHIVO

Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
