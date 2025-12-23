Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

La Ciudad |¿Cómo estará el clima para nochebuena?

El calor agobiante no dará tregua en la Ciudad

El calor agobiante no dará tregua en la Ciudad
23 de Diciembre de 2025 | 02:36
Edición impresa

El termómetro no da tregua y hoy la temperatura máxima escalará hasta los 31 grados, por lo que la antesala de Nochebuena será agobiante y no se descartan lluvias.

Según el pronóstico, para la madrugada de hoy se esperan tormentas (al menos hay un 40 por ciento de probabilidades). La mañana también estará amenazada por la posible caída de precipitaciones.

La gran pregunta que por estas horas se hacen los platenses es si el festejo de Navidad es con mesa adentro o mesa afuera. En ese sentido, el pronóstico del tiempo extendido del SMN asegura que no habrá lluvias en la antesala de la llegada de Papá Noel.

El organismo indica que la temperatura mínima será de 26 grados y la máxima llegará a los 32 grados. El cielo estará parciamente nublado y el viento soplará del noreste. Los que tienen organizados celebrar dentro de las viviendas, tendrán que apelar a todo: ventiladores y equipos de aire acondicionado en los casos que disponga de estos equipos.

Ya para el almuerzo del jueves el termómetro bajará a 29 grados, en una jornada mayormente nublada. Por la tarde mejorará a algo nublada ya que el sol asomará de a ratos. La mínima del jueves estará en 21 grados.

Cabe indicar que el comienzo de la semana tuvo un lunes agotador en referencia a la temperatura y la humedad. El termómetro superó los 30 grados, estuvo parcialmente nublado y la humedad superó el 90 por ciento. En los distintos centros comerciales tuvieron que apelar a los equipos de aire acondicionado para lograr un clima agradable dentro de los locales y brindarle confort a los potenciales clientes.

LE PUEDE INTERESAR

Restauraron los históricos vitrales del Salón Dorado municipal

LE PUEDE INTERESAR

Polémica por una obra de asfaltado en la Isla Santiago de Ensenada

EL FIN DE SEMANA

Para el fin de semana las temperaturas rondarán entre los 20 grados de mínima y superará los 30 grados la máxima el viernes y el domingo. El sábado, la temperatura máxima estará en 29 grados.

Por el momento no se pronostican lluvias para el último fin de semana del año, según el Servicio Meteorológico Nacional.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Presentan a Nacho Fernández, en su retorno a Gimnasia

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje
+ Leidas

Los jugadores que deben regresar a Estudiantes

Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero

VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”

Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

Nacho Miramón, el otro objetivo que persigue Gimnasia

La pequeña Olivia, con alma de cantante y la atracción de la mañana

Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
Últimas noticias de La Ciudad

Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional

El nuevo año lleva a la VTV a casi $100.000

Con el aguinaldo en el bolsillo: leve repunte de las ventas navideñas

Fuerte demanda de dinero en efectivo en los bancos platenses
Espectáculos
Cine en Navidad: se estrena “Valor sentimental”, una de las favoritas para el Oscar
La pareja de Báez Sosa, de novia con el nieto de Monzón
Sin vuelta atrás: Gaby quiere cortar el vínculo con los Sabatini
¿Quién es Banksy?: nuevas obras agigantan el misterio
Hackearon a Spotify: grupo de activistas copia toda la música del sitio
Información General
Profesionales en el rebusque: la paradoja de los venezolanos en el país
Habilitan microencuentros pagos dentro del Parque Nacional Iguazú
Los números de la suerte del martes 23 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Controles por tierra... ¡y por aire!: habrá drones en las rutas bonaerenses para detectar infracciones de tránsito
Criar un hijo ya cuesta más de $570 mil por mes
Policiales
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
Violencia en alza, tiros y dos heridos en la Ciudad
VIDEO. Robaron $15 millones, pero “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Revocan sobreseimiento en la causa de María Cash
Un hombre murió al incendiarse su vivienda en Los Hornos
Deportes
VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”
Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir
El Turco Mohamed se postuló para dirigir a Boca
River pidió a Romaña y ofertó dos palos verdes
Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla