El calor agobiante no dará tregua en la Ciudad

El termómetro no da tregua y hoy la temperatura máxima escalará hasta los 31 grados, por lo que la antesala de Nochebuena será agobiante y no se descartan lluvias.

Según el pronóstico, para la madrugada de hoy se esperan tormentas (al menos hay un 40 por ciento de probabilidades). La mañana también estará amenazada por la posible caída de precipitaciones.

La gran pregunta que por estas horas se hacen los platenses es si el festejo de Navidad es con mesa adentro o mesa afuera. En ese sentido, el pronóstico del tiempo extendido del SMN asegura que no habrá lluvias en la antesala de la llegada de Papá Noel.

El organismo indica que la temperatura mínima será de 26 grados y la máxima llegará a los 32 grados. El cielo estará parciamente nublado y el viento soplará del noreste. Los que tienen organizados celebrar dentro de las viviendas, tendrán que apelar a todo: ventiladores y equipos de aire acondicionado en los casos que disponga de estos equipos.

Ya para el almuerzo del jueves el termómetro bajará a 29 grados, en una jornada mayormente nublada. Por la tarde mejorará a algo nublada ya que el sol asomará de a ratos. La mínima del jueves estará en 21 grados.

Cabe indicar que el comienzo de la semana tuvo un lunes agotador en referencia a la temperatura y la humedad. El termómetro superó los 30 grados, estuvo parcialmente nublado y la humedad superó el 90 por ciento. En los distintos centros comerciales tuvieron que apelar a los equipos de aire acondicionado para lograr un clima agradable dentro de los locales y brindarle confort a los potenciales clientes.

EL FIN DE SEMANA

Para el fin de semana las temperaturas rondarán entre los 20 grados de mínima y superará los 30 grados la máxima el viernes y el domingo. El sábado, la temperatura máxima estará en 29 grados.

Por el momento no se pronostican lluvias para el último fin de semana del año, según el Servicio Meteorológico Nacional.