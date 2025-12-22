Criar un hijo ya cuesta más de $570 mil por mes

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado
Según los últimos datos del Indec, la canasta de crianza volvió a aumentar en noviembre. El mayor impacto se da en los chicos en edad escolar
Criar a un hijo es hoy un desafío que excede largamente lo emocional y se convierte en una ecuación económica cada vez más difícil de sostener. Con los nuevos datos difundidos por el INDEC correspondientes a noviembre, el costo de la canasta de crianza volvió a subir y alcanzó niveles récord: mantener a un niño de entre 6 y 12 años demandó más de 571 mil pesos mensuales, una cifra que refleja con crudeza el impacto de la inflación en la vida cotidiana de las familias.
La actualización oficial muestra que ningún tramo etario quedó al margen del aumento. En el caso de los bebés menores de un año, la crianza tuvo un costo promedio de $450.355 ($142.416 corresponden al gasto de bienes y servicios, mientras que $307.939 corresponden al cuidado). Para los niños de 1 a 3 años la canasta ascendió a $535.823 ($189.892, como bienes y servicios y $351.930 gastos de cuidado). En la franja de 4 a 5 años, el monto fue de $454.165 ($234.209 son para bienes y servicios y $219.956 para costos de cuidado) y finalmente, en la etapa escolar de 6 a 12 años se alcanzó el valor más alto, con $571.106 mensuales ($290.537 como bienes y servicios, mientras que $280.569 como gastos de cuidado).
La canasta de crianza contempla dos componentes centrales: por un lado, los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niños y niñas -alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda- y, por otro, el valor económico del tiempo de cuidado. Este último rubro vuelve a tener un peso decisivo: en todos los tramos etarios representa cerca de la mitad del costo total, calculado en función de las horas teóricas de atención y el salario del personal de casas particulares.
Más allá de los números, los datos del INDEC permiten dimensionar una realidad que muchas familias ya sienten en sus bolsillos. El aumento constante de alimentos, cuotas escolares, medicamentos y ropa infantil empuja a reorganizar presupuestos, resignar consumos propios y, en muchos casos, sumar más horas de trabajo para llegar a fin de mes. La crianza, lejos de ser un gasto estático, se vuelve una carrera de obstáculos en la que cada mes exige nuevos ajustes.
“El costo de la crianza se lleva entre el 40% y el 50% del presupuesto familiar”, sostuvo al respecto Ana, madre de un pequeño de casi 2 años en diálogo con EL DIA.
Cada familia tiene sus métodos para poder afrontar estos gastos, en su caso explicó: “Muchas veces dejamos de lado cosas para nosotros, como comprarnos ropa o zapatillas nuevas porque la prioridad es nuestro hijo. Lo que no alcanzaba, lo resignábamos”. Además, la mujer contó que “por suerte contamos con la ayuda de nuestras familias, siempre nos están dando una mano sino sí sería muy difícil”.
Desde el organismo estadístico remarcan que la medición se actualiza de manera mensual y tiene como objetivo visibilizar el verdadero impacto económico de criar hijos en el país. En ese sentido, la canasta de crianza no solo funciona como una referencia para los hogares, sino también como una herramienta clave para el diseño y la evaluación de políticas públicas vinculadas a la infancia.
Criar un niño no es fácil, implica un esfuerzo económico cada vez mayor, y sostenerlo requiere no solo ingresos, sino también redes de apoyo y decisiones difíciles que atraviesan la vida diaria de millones de familias.
