Con el aguinaldo en el bolsillo: leve repunte de las ventas navideñas

Con más gente caminando por el centro, locales llenos y bolsas que empiezan a multiplicarse en las veredas, las compras navideñas entraron esta semana en su tramo decisivo en La Plata. Luego de una primera quincena marcada por la cautela, el movimiento comenzó a intensificarse a partir de mediados de mes, empujado por el cobro del aguinaldo y por distintas acciones comerciales que buscaron incentivar el consumo.

Desde la Asociación de Amigos de Calle 12, Martín Ranea explicó que el repunte fue claro y concentrado en pocos días. “Hasta el 15 estaba muy tranquilo. Después empezó a levantar y con el aguinaldo explotó. El día 20 fue una locura”, señaló. En ese corredor comercial, además, el histórico sorteo de un auto 0 km - que volvió tras más de dos décadas - se convirtió en un atractivo adicional para atraer compradores y sostener las expectativas de ventas en la previa de Navidad y Año Nuevo. En cuanto a los hábitos de consumo, Ranea remarcó que “el efectivo cada vez tiene menos incidencia” y que la mayoría de las operaciones se realizan con tarjeta de débito o crédito, según las promociones vigentes.

En calle 8, el panorama muestra coincidencias, aunque con matices. Analía Brandoni, encargada de una perfumería, indicó que el cambio de ritmo se sintió con claridad desde el viernes posterior al cobro del aguinaldo. “Hasta el jueves venía muy tranquilo, pero a partir del viernes empezó a venir más gente. El sábado estuvo llenísimo y ahora está a full”, relató. Según explicó, los perfumes nacionales lideran las ventas por una cuestión de precio: “Van de $30.000 a $60.000, mientras que los importados arrancan en $150.000. El que busca precio se inclina por lo nacional”.

Los regalos pequeños y accesibles también ganan protagonismo. Brandoni contó que los maquillajes y productos juveniles, como gloss, rímel o esmaltes, se venden mucho como “detalles” para adolescentes, con valores que parten desde los $16.000 ó $20.000. Al comparar con el año pasado, sostuvo que el nivel de ventas es similar, aunque más concentrado sobre el final. “Antes la gente compraba con más anticipación. Ahora espera al aguinaldo. El día más fuerte siempre es el 23”, afirmó.

El mismo comportamiento se observa en otros rubros. Daiana, encargada de un local de calzado sobre calle 8, explicó que las ventas “empezaron a repuntar entre el 18 y el 20”, impulsadas por el aguinaldo y por la “Noche de los Descuentos”, una iniciativa que - según coincidieron los comerciantes - ayudó a mover los centros comerciales. En su caso, indicó que las ventas están “un poco mejor que el año pasado”, con subas de entre el 30% y el 40%. “Se vende mitad para vestirse en las fiestas y mitad para regalar. Las botas salen mucho para armar el outfit y también se llevan cosas más económicas, como ojotas de $20.000 o $25.000”, detalló.

Desde una mirada más cautelosa, Valentín Gilitchensky, integrante de la Asociación Comercial de Calle 8, advirtió que el movimiento todavía no alcanza los niveles de otras Navidades. “Hay algo de gente en las calles, pero flojo. Estamos mejor, pero no alcanza”, sostuvo. En ese sentido, explicó que muchos aguinaldos se cobran recién entre ayer y hoy y que una parte importante se destina a pagar deudas. “Eso hace que no todo se use para comprar regalos. De a poco hay más movimiento, pero no el que tendría que haber para ser Navidad como otros años”, señaló.

Con distintos balances y expectativas, los comerciantes coinciden en que las próximas horas serán clave. Hoy, 23 de diciembre, vuelve a perfilarse como el día más fuerte, en una postal repetida: compras a último momento, consumo medido y un centro que, finalmente, empieza a tomar color navideño.