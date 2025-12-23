Los números de la suerte del martes 23 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero
El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero
Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
Con el aguinaldo en el bolsillo: leve repunte de las ventas navideñas
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
La quema de muñecos, una tradición platense que debe ser controlada
La refinería que late hace 100 años y se reinventa con la mirada puesta en la competitividad global
El Gobierno trabaja contrarreloj para contar con el Presupuesto
Cristina Kirchner sigue internada, está estable y con una buena evolución
Con el dólar oficial estable, cayó el riesgo país y mejoraron las acciones
Flamante concejal de La Cámpora, al frente del bloque peronista
Fuerte demanda de dinero en efectivo en los bancos platenses
Restauraron los históricos vitrales del Salón Dorado municipal
Polémica por una obra de asfaltado en la Isla Santiago de Ensenada
VIDEO. Inauguran una nueva sala de operaciones en tiempo real
VIDEO. Robaron $15 millones, pero “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
SUERTE NUMERICA: 75-02-30. Su salud le está preocupando: no exagere situaciones. Buen momento para conseguir ascensos importantes. Le hacen una oferta razonable que deberá estudiar.
SUERTE NUMERICA: 34-21-11. Buenas oportunidades para los planes y entrevistas. Su felicidad se ve garantizada por acuerdos y soluciones. No habrá demoras. Se le presentaran posibilidades de ascenso.
SUERTE NUMERICA: 32-16-70. Posibles acuerdos y ganancias halagadoras. Utilice su sentido común. Las relaciones con el sexo opuesto se encuentran en una etapa favorable. Sea más prudente con el dinero.
SUERTE NUMERICA: 35-16-79. Ambiente propicio para compras ventajosas. Dinero extra. Acercamiento inesperado con el ser querido. Sucesos divertidos que rompen la monotonía. Invitaciones que le cambian el panorama.
SUERTE NUMERICA: 34-12-50. Probabilidad de ganancias, buenos negocios en un dominio. Debe actuar con tacto si desea evitar rupturas. Tenga más paciencia para las cuestiones amorosas. Generosidad.
SUERTE NUMERICA: 22-30-87. No gaste su dinero en compras imprudentes. Se esperan horas agradables para el corazón. Auge profesional. Progresos económicos. No se deje estar en cuestiones financieras.
SUERTE NUMERICA: 32-19-88. Será útil elegir bien a sus confidentes, socios, etc. Un golpe de suerte puede modificar sus planes amorosos. Celos injustificados, sinceridad con sus amigos.
SUERTE NUMERICA: 34-02-48. Buen día para progresar en finanzas. Momento propicio para conquistar al sexo opuesto. Le hacen un pedido de ayuda. Sea más prudente con los gastos. No se deje llevar por imprevistos.
SUERTE NUMERICA: 34-59-09. Será sorprendida con gratas novedades. Sus familiares le harán preguntas muy íntimas. Buen día para activar demoras en trámites judiciales. Momento ideal para la vida en pareja.
SUERTE NUMERICA: 34-70-11. No se deje halagar por falsas promesas. Le hacen un pedido que tendrá que analizar. Buen día para las relaciones sentimentales. No se preocupe por rumores infundados.
SUERTE NUMERICA: 35-60-87. Buen momento para activar trámites demorados. Le piden una decisión en cuestiones amorosas. No sea tozudo. Analice con detenimiento diversas situaciones. Buen día para paseos.
SUERTE NUMERICA: 56-70-12. Excelente oportunidad para tomar definiciones en la esfera afectiva. No se preocupe por cuestiones de dinero. Le hacen una oferta interesante. Sea prudente.
