Revocan sobreseimiento en la causa de María Cash

Es quien vio por última vez a la joven diseñadora. Para la Cámara Federal de Salta, el cierre del expediente pecó por prematuro
La Justicia de Salta revocó el sobreseimiento de Héctor Romero, el camionero que vio por última vez con vida a María Cash, la diseñadora de 29 años que se encuentra desaparecida desde el 8 de julio de 2011.
Según fuentes judiciales, la Sala I de la Cámara Federal de esa provincia ordenó que continúen las pesquisas hasta que se esclarezca la hipótesis que maneja la querella y, el fiscal Eduardo Villalba, sobre el hombre acusado por el delito de “homicidio agravado por alevosía”.
Los jueces Ernesto Solá Espeche, Santiago French y Luis Renato Rabbi Baldi Cabadillas consignaron que hasta el momento no se alcanzó el grado de certeza negativa para dar por terminada la etapa de instrucción.
Conforme al escrito de 129 páginas, el tribunal desestimó los planteos de nulidad presentados por las partes, aceptó “parcialmente” los recursos de apelación del fiscal y el defensor público de la víctima y revocó el sobreseimiento de Romero para la continuidad de la investigación.
A su vez, se rechazaron las solicitudes de apartamiento de la jueza y se hizo lugar a la petición del particular damnificado de suprimir las declaraciones de Jesús Virgilio Chuquisaca y Carlos Enzo Cuellar.
El fallo se basa en la apelación presentada por el fiscal general y el defensor público de la víctima, quienes cuestionaron la resolución del 12 de mayo de 2025 que había sobreseído a Romero por el delito de “homicidio agravado por alevosía”.
Ambas partes sostuvieron que en primera instancia se realizó un análisis “parcial e incompleto” de la prueba, y que la desvinculación del acusado resultó “prematura y arbitraria”, ya que aún restan medidas de prueba pendientes que podrían esclarecer los hechos.
El fiscal general argumentó que el sobreseimiento de Romero se dictó sin agotar la investigación y que “no existe la certeza negativa necesaria para desvincular al imputado”, lo que obliga a continuar con la pesquisa.
Entre las pruebas pendientes, remarcó que se deben confrontar los estudios de geolocalización y velocidades del camión, así como profundizar en el análisis del entorno de Romero, donde se detectaron “conversaciones sospechosas” y posibles maniobras de encubrimiento.
“Resulta contradictorio que las mismas evidencias que antes sustentaron la detención e imputación de Romero, ahora sean consideradas insuficientes para continuar la etapa de instrucción”, indicó.
El defensor público de la víctima, en representación de la familia Cash, sostuvo que el fallo de primera instancia no alcanzó el estándar requerido para cerrar el proceso en la etapa de instrucción.
