Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

Información General |Uso de celular, falta de cinturón y más

Controles por tierra... ¡y por aire!: habrá drones en las rutas bonaerenses para detectar infracciones de tránsito

22 de Diciembre de 2025 | 12:30

En el marco del Operativo Sol a Sol 2025/26, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció hoy la incorporación de tecnología de avanzada para reforzar la seguridad vial en las rutas bonaerenses durante la temporada de verano. A partir de este año, drones equipados con sistemas de inteligencia artificial vigilarán a los conductores para detectar el uso de teléfonos celulares y la falta de cinturón de seguridad, dos de las infracciones más habituales y riesgosas al volante.

La medida fue confirmada en conferencia de prensa por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien explicó que los dispositivos se desplegarán a lo largo del Sistema Vial Integrado del Atlántico, uno de los principales corredores hacia los destinos turísticos de la costa bonaerense. Con esta tecnología, los drones podrán identificar conductores que estén distraídos mirando el celular o que no lleven colocado el cinturón de seguridad, complementando los controles tradicionales en rutas. 

Este sistema se suma a un amplio esquema de seguridad que incluye más de 20.000 policías, 200 nuevos patrulleros y 60 motos, además de un operativo integral de asistencia y prevención en 60 municipios turísticos y centros recreativos de toda la provincia. Las autoridades destacaron que, gracias a la inteligencia artificial, se podrá mejorar la eficacia de la detección de infracciones sin depender únicamente de los controles humanos. 

El despliegue también contempla un refuerzo en el control del transporte de pasajeros, con fiscalizaciones tanto en rutas como en terminales de salida, para garantizar el cumplimiento de normas de seguridad y documentación obligatoria. Según datos preliminares de controles ya realizados, en algunos tramos como el Corredor Atlántico y la Autopista Buenos Aires–La Plata se retuvieron varias licencias de conducir y se detectaron alcoholemias positivas, reafirmando la importancia de reforzar la vigilancia en temporada alta

La incorporación de drones y herramientas tecnológicas se enmarca en una tendencia más amplia en Argentina y el mundo de utilizar nuevos instrumentos para mejorar la seguridad vial. En otras provincias y ciudades, por ejemplo, se han venido implementando cámaras inteligentes que fiscalizan el uso del celular y del cinturón, así como otros dispositivos en rutas para registrar infracciones de tráfico.

Desde el Gobierno bonaerense destacaron que la combinación de presencia policial, tecnología y campañas de concientización busca no sólo sancionar a quienes cometen infracciones, sino promover hábitos de conducción más seguros durante una de las épocas del año con mayor circulación vehicular. 

actualmente, manejar sin cinturón de seguridad puede tener una multa de entre $85.550 y $171.100, mientras que por usar celular hasta los $342.200.

 

