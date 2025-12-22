Controles por tierra... ¡y por aire!: habrá drones en las rutas bonaerenses para detectar infracciones de tránsito

Conmoción en La Plata: murió un hombre que quedó atrapado en un incendio
Conmoción en La Plata: murió un hombre que quedó atrapado en un incendio
Nacho Fernández lloró en su vuelta a Gimnasia: "Esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá"
VTV: autorizan un nuevo aumento y pasa a costar casi $100.000
Cristian Medina, del escepticismo al título: ¿lo cuenta Domínguez para el 2026?
Desde el Gobierno buscan bajar la tensión con el PRO: "Tenemos que seguir trabajando juntos"
VIDEO. Regalos de Navidad: las jugueterías de La Plata se mueven al ritmo de las promociones bancarias
Lunes con calor en La Plata y se anuncian tormentas: ¿cómo va a estar el tiempo la noche del 24?
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Escalofriante relato de los testigos que salvaron a Christian Petersen: el dramático minuto a minuto
Tini fue operada y estuvo acompañada por de Paul: los motivos de la intervención quirúrgica
Lunes con cortes de luz y falta de agua en La Plata: las quejas de los lectores en los barrios
Sancor Seguros celebra 80 años de trayectoria, crecimiento e innovación
Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
El mejor regalo para esta Navidad encontralo en Baobab: descuentos especiales y cuotas sin interés
Milei habló de "Chiqui" Tapia: "Está destruyendo el fútbol argentino"
Milei lidera un ranking de imagen y Esteban Bullrich sorprende
Hoy, con Cuenta DNI, descuento en un supermercado de La Plata: tope y reintegro
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
Los médicos de La Plata levantan la bandera a favor de la vacunación
La importación de ropa usada creció por 40 y preocupa el riesgo sanitario
“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En el marco del Operativo Sol a Sol 2025/26, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció hoy la incorporación de tecnología de avanzada para reforzar la seguridad vial en las rutas bonaerenses durante la temporada de verano. A partir de este año, drones equipados con sistemas de inteligencia artificial vigilarán a los conductores para detectar el uso de teléfonos celulares y la falta de cinturón de seguridad, dos de las infracciones más habituales y riesgosas al volante.
La medida fue confirmada en conferencia de prensa por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien explicó que los dispositivos se desplegarán a lo largo del Sistema Vial Integrado del Atlántico, uno de los principales corredores hacia los destinos turísticos de la costa bonaerense. Con esta tecnología, los drones podrán identificar conductores que estén distraídos mirando el celular o que no lleven colocado el cinturón de seguridad, complementando los controles tradicionales en rutas.
Este sistema se suma a un amplio esquema de seguridad que incluye más de 20.000 policías, 200 nuevos patrulleros y 60 motos, además de un operativo integral de asistencia y prevención en 60 municipios turísticos y centros recreativos de toda la provincia. Las autoridades destacaron que, gracias a la inteligencia artificial, se podrá mejorar la eficacia de la detección de infracciones sin depender únicamente de los controles humanos.
El despliegue también contempla un refuerzo en el control del transporte de pasajeros, con fiscalizaciones tanto en rutas como en terminales de salida, para garantizar el cumplimiento de normas de seguridad y documentación obligatoria. Según datos preliminares de controles ya realizados, en algunos tramos como el Corredor Atlántico y la Autopista Buenos Aires–La Plata se retuvieron varias licencias de conducir y se detectaron alcoholemias positivas, reafirmando la importancia de reforzar la vigilancia en temporada alta
La incorporación de drones y herramientas tecnológicas se enmarca en una tendencia más amplia en Argentina y el mundo de utilizar nuevos instrumentos para mejorar la seguridad vial. En otras provincias y ciudades, por ejemplo, se han venido implementando cámaras inteligentes que fiscalizan el uso del celular y del cinturón, así como otros dispositivos en rutas para registrar infracciones de tráfico.
LE PUEDE INTERESAR
Criar un hijo ya cuesta más de $570 mil por mes
LE PUEDE INTERESAR
La importación de ropa usada creció por 40 y preocupa el riesgo sanitario
Desde el Gobierno bonaerense destacaron que la combinación de presencia policial, tecnología y campañas de concientización busca no sólo sancionar a quienes cometen infracciones, sino promover hábitos de conducción más seguros durante una de las épocas del año con mayor circulación vehicular.
actualmente, manejar sin cinturón de seguridad puede tener una multa de entre $85.550 y $171.100, mientras que por usar celular hasta los $342.200.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí