Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Marcas y Tendencias

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
22 de Diciembre de 2025 | 09:34

Escuchar esta nota

El diario presenta una nueva propuesta cultural imperdible para los amantes de la literatura. Se trata de la adquisición con descuento de una edición especial del “Martín Fierro”, la obra cumbre de José Hernández, que destaca no sólo por su contenido literario, sino por su altísima calidad estética.

Esta versión renovada cuenta con papel ilustración y está enriquecida con reproducciones de cuadros de destacados pintores argentinos.

Además, incluye un diccionario especializado diseñado para ayudar a los lectores a comprender los términos y modismos utilizados por los hombres y mujeres que habitaron la inmensidad de la pampa argentina.

Precios y beneficios

El lanzamiento llegó con una promoción exclusiva para los lectores habituales del diario. Quienes presenten el cupón de descuento que salió con la edición impresa del domingo 21 de diciembre, podrán adquirir el libro a un precio promocional de 15.000 pesos.

El precio general para quienes no cuenten con el cupón será de $25.000. En tanto que para los socios de Club EL DIA hay un beneficio especial: $5.000 de descuento.

Servicio de encuadernación

Para aquellos lectores que ya han estado coleccionando los fascículos individuales de la obra, el diario ofrece un servicio adicional de encuadernación profesional por un costo de 3.000 pesos, permitiendo así conservar la obra completa en un formato de libro duradero.

Para tomar la propuesta conviene agendar los siguientes datos útiles: el lugar de la compra es diagonal 80 N° 817; el horario, de lunes a viernes, entre las 9 y las 18. Es fundamental no olvidar el cupón en la edición impresa que llega con el diario mañana.

Así las cosas, será una nueva oportunidad para acceder al poema narrativo en verso que se constituyó en una obra literaria ejemplar del género gauchesco, escrita por el poeta, político, periodista y militar argentino en 1872.

Es considerado el libro nacional, que representa la vida, costumbres y desafíos del gaucho. En suma, una obra que se transformó en uno de los emblemas de la identidad nacional.

 

los qure tiene nla coleccion puedenpedir las tapas a solo 3 mil pesos

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Uno por uno, los 8 jugadores que deben regresar a Estudiantes: cómo les fue en 2025

Cambió el pronóstico y hay malas noticias para la cena de Navidad: calor agobiante y lluvias en La Plata

La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

La pelota la tiene Eduardo Domínguez: Estudiantes ya le hizo una oferta y se espera la respuesta

La hermana de Messi chocó tras descompensarse y sufrió graves heridas en Miami

Tras abrochar a Fernández, ahora Gimnasia va por otro Nacho: ya hubo oferta formal por Miramón

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla