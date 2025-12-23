Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”

La espera terminó, Nacho Fernández puso la firma y se transformó en el primer refuerzo de Gimnasia para el 2026. El futbolista fue presentado en la sede de calle 4, y no pudo contener la emoción ante la oficialización de su regreso al Club de sus amores.

Acompañado por el presidente Carlos Anacleto, en el Polideportivo Victor Nethol, el jugador de 35 años, habló en conferencia de prensa a corazón abierto, en el día de su vuelta al conjunto Mens Sana.

“Esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá”, expresó el volante ante los medios en primera instancia. Además, sumó que este retorno era algo que tenía pensado hace un tiempo: “Tenía definida la idea de volver y por suerte lo pudimos lograr. La realidad es que Gimnasia era mi única opción porque yo quería estar acá. Les agradezco a la CD y a mi representante que hicieron un gran trabajo para que yo pueda volver”.

“Vamos a pelear arriba. Esa es la idea y el objetivo que tenemos para el año que viene”

Por su parte, tampoco anduvo con chiquitas y berretines, e ilusionó a los hinchas de cara a la próxima temporada: “Vamos a pelar arriba. Esa es la idea y el objetivo para el año próximo”. Siguiendo esta línea, también destacó el trabajo de Zaniratto durante los último meses al mando del plantel, acomodó muy bien el equipo”.

Por su parte, al ser consultado sobre su rol en el plantel, respondió: “Puedo aportar toda la experiencia que adquirí en River y en Atlético Mineiro. Puedo acompañar a los buenos chicos que surgieron este año o sumar desde donde me toque. Tengo muchas ganas de empezar”.

“Tenía definido volver. Gimnasia era mi única opción porque yo quería estar acá”

A su vez, haciendo referencia a la canción de La 25, “volver a casa después de un tiempo agitado”, palpitó su regreso al Estadio Juan Carmelo Zerillo: “Estoy cumpliendo mi palabra de volver, es un sueño. Me voy imaginando entrando al Bosque con la camiseta de Gimnasia, con mi hija. Ojalá se pueda dar pronto”.

Por su parte, en una consulta conjunto, con relación a los plazos de la vinculación entre el Club y el jugador, el máximo mandatario de Gimnasia explicó: “Ya estuvimos charlando con Nacho. Respetando los tiempos, la idea es un año y puede ser con opción a otro año más”.

Con elogios y agradecimientos sumó: “No solo va a venir como jugador referente del club, sino que lo que estamos proyectando es que sea una figura que trascienda al equipo de fútbol. Tenemos que aprender mucho de él, de toda su experiencia. Ha jugado muchos partidos importantes y nos tiene que dar una mano con el tema de los chicos. La idea es ir de a poco pero con pasos firmes”. Por su parte, Nacho contó que ya mantuvo una charla con el entrenador.

Además de Gimnasia, el oriundo de Castelli tuvo sobre la mesa otras ofertas para seguir su carrera en el exterior, pero “ lo decidí por Gimnasia, porque era la única opción que yo quería”, contó.

En este sentido, se explayó: Así trabajaron mis representantes con la Comisión Directiva, que hizo un gran esfuerzo. Es paso a paso, va a ser un proceso. Ojalá desde el arranque sea con buenos resultados, porque no es fácil de un día para el otro empezar a pelear”.

De esta forma, entre lagrimas, abrazos y risas, Nacho Fernández fue presentado como nuevo futbolista de Gimnasia, en su segundo ciclo por el conjunto albiazul.

Desde su debut en 2010 hasta su venta a River en 2016, el volante disputó 93 partidos, metió 15 goles y fue una de las figuras de la campaña 2012/13, en la que el Lobo ascendió a la máxima categoría del fútbol nacional.