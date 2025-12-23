Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico

La moto de alta cilindrada en la que viajaban padre e hija / EL DIA

Con la muerte de un hombre de 54 años y, de su hija de 17, ambos con domicilio en la ciudad de Avellaneda, el número de víctimas fatales por incidentes viales en la Región en lo que va de 2025 trepó a 77. Esa cifra, de por sí impactante, lo es mucho más, porque sirvió para convertir el año en curso en el de mayor índice de fallecimientos viales del último lustro.

En ese contexto, la estadística actual supera a cualquier otra desde 2021 a la fecha.

El último caso trágico ocurrió en el kilómetro 80 de la ruta 2, jurisdicción de la comisaría de Lisandro Olmos, el pasado 21 de diciembre.

El siniestro tuvo como protagonistas a los ocupantes de una moto de alta cilindrada y al conductor de un Volkswagen Polo Classic.

Según informaron fuentes del caso, a primera vista habría un golpe del rodado menor sobre el baúl del vehículo de mayor porte. Es decir, se trató de una colisión por alcance. Pero lo que ahora deberán determinar los peritos es si, de parte del automovilista, pudo existir alguna maniobra imprudente, temeraria o negligente, que haya desencadenado el evento.

Las otras hipótesis son una participación concurrente respecto de las causas que motivaron el hecho o, directamente culpa de la víctima, que permitiría pensar en un sobreseimiento de cualquier imputación penal.

“Todo se zanjará una vez que estén los resultados de los análisis técnicos que requirió la fiscalía de intervención”, destacó un informante en relación a la UFI Nº 14 de María Scarpino.

En la moto, una Gilera Voge DS900X, de color gris oscuro, viajaban Gustavo Alberto Weinbender (54) y su hija Bárbara Morena Weinbender (17).

En tanto, en el Polo iban un joven de 25 años, con residencia en el barrio Norte de nuestra ciudad, junto a una familiar de 22. Al parecer, tenían previsto llegar a Mar del Plata.

En principio, el hombre falleció en el acto a causa de los traumatismos que sufrió por el choque, mientras que su hija alcanzó a ser derivada al hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, aunque los médicos no pudieron evitar su deceso.

De acuerdo al primer relato del conductor del vehículo, dijo que sintió un impacto por detrás que lo hizo despistar hacia el carril central de pasto, donde quedó atravesado.

La causa se instruye por el delito de “doble homicidio culposo”.

En base a los voceros consultados, conocer la velocidad de desplazamiento de ambos rodados, por ejemplo, será uno de los elementos de convicción más trascendentes que tendrán los pesquisas a la hora de definir la autoría responsable.

LAS MOTOS EN LA MIRA

De las 77 muertes por accidentes de tránsito en 2025, más de 61 por ciento viajaba en una moto.

Las motos componen el segmento de mayor crecimiento relativo. En el lapso en que el parque total creció alrededor de un 150 por ciento, las motos se dispararon el doble o más: entre un 300 y un 350 por ciento.

En 2006 había unas 23 mil registradas; hoy la Ciudad roza las 100 mil. Prácticamente, uno de cada cinco rodados del parque local es una moto, un cambio profundo en la matriz de movilidad regional.

Sin dudas, la irrupción masiva de los rodados de pequeño porte expone una grieta entre las necesidades y recursos de movilidad y la capacidad del Estado para imponer orden. El interrogante es si esto podrá encaminarse antes de que el deterioro se vuelva irreversible. En el mientras tanto, crecen los reclamos por medidas.