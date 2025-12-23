Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

Espectáculos |Curiosa historia

La pareja de Báez Sosa, de novia con el nieto de Monzón

En el Párense de Manos, el joven le declaró su amor a la bailarina, Juli Rossi, con quien se muestra hace rato en redes sociales

La pareja de Báez Sosa, de novia con el nieto de Monzón

Monzón y Rossi en el párense de manos

23 de Diciembre de 2025 | 02:56
Edición impresa

En la tercera edición del Párense de Manos, velada pugilística entre influencers y famosos, se enfrentaron Franco Bonavena y Agustín Monzón, herederos de dos de los grandes púgiles dle país. Y allí, el joven Monzón, derrotado por puntos, sorprendió al entregar su corazón a una mujer, Juli Rossi, bailarina y la ex de Fernando Báez Sosa.

“Quería llevarme una victoria de verdad, una victoria emocional, pidiéndole de ser novios a Juli Rossi, que me acompañó en todo este proceso. Subí, por favor. Te amo con todo mi corazón”, destacó el ex participante de “Survivor, Expedición Robinson” (Telefe), quien se abrazó y besó con su prometida.

Cómo empezó la relación

Así blanquearon, aunque en realidad hace rato se muestran juntos en las redes. Aunque se desconoce cuándo se conocieron y cómo se fue construyendo la relación en el tiempo, la pareja pisa fuerte en TikTok con una gran cantidad de videos en conjunto donde muestran sus habilidades para captar la atención del público.

Juli Rossi tiene 23 años, es bailarina y parece haber vuelto a creer en el amor y dejó atrás un episodio que la marcó para siempre, como fue la muerte de Fernando Báez Sosa, su expareja, quien falleció el 18 de enero de 2020 tras una brutal golpiza de un grupo de rugbiers.

Desde ese momento, Rossi se encargó de acompañar a Silvino Báez y Graciela Sosa a cada una de las marchas en pedido de justicia por su hijo. Siempre con perfil bajo, al punto de que no quiso aprticipar del documental de Netflix sobre el caso que conmocionó al país.

Rossi se refugió en la danza, y se ha posicionado en la industria además de cosechar un importante perfil en redes sociales. Ahora, parece estar lista para volver a amar. Lo curioso: Monzón, nieto del púgil y con algunos roces con la actuación, desde chico, juega al rugby.

LE PUEDE INTERESAR

Sin vuelta atrás: Gaby quiere cortar el vínculo con los Sabatini

LE PUEDE INTERESAR

¿Quién es Banksy?: nuevas obras agigantan el misterio

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Asueto del viernes 26 de diciembre: ¿Qué decisión tomó la Provincia de Buenos Aires?

Uno por uno, los 8 jugadores que deben regresar a Estudiantes: cómo les fue en 2025

Tras abrochar a Fernández, ahora Gimnasia va por otro Nacho: ya hubo oferta formal por Miramón

La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación

Cambió el pronóstico y hay malas noticias para la cena de Navidad: calor agobiante y lluvias en La Plata

VIDEO. Qué se sabe del robo de $15 millones en La Plata: “les pincharon” la fuga y el plan delictivo

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

La pareja de Báez Sosa, de novia con el nieto de Monzón
+ Leidas

Asueto del viernes 26 de diciembre: ¿Qué decisión tomó la Provincia de Buenos Aires?

Uno por uno, los 8 jugadores que deben regresar a Estudiantes: cómo les fue en 2025

Cambió el pronóstico y hay malas noticias para la cena de Navidad: calor agobiante y lluvias en La Plata

La pelota la tiene Eduardo Domínguez: Estudiantes ya le hizo una oferta y se espera la respuesta

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación

Tras abrochar a Fernández, ahora Gimnasia va por otro Nacho: ya hubo oferta formal por Miramón

La hermana de Messi chocó tras descompensarse y sufrió graves heridas en Miami
Últimas noticias de Espectáculos

Tras la polémica con Homero Pettinato: Sofía “La Reini” Gonet se despide de las redes

Se supo: un año después, Rolando Barbano explicó el desaire a Marina Calabró en los Martín Fierro, qué dijo

¡Se armó! El periodista Guillermo Salatino se metió en la interna familiar de Osvaldo y Gabriela Sabatini 

Acorralado: Ian Lucas contó todo sobre su relación con Evangelina Anderson 
La Ciudad
Se define hoy el Súper Cartonazo por $1.000.000 y $300.000 por línea
Cuenta DNI activó hoy el descuento en dos hipermercados de La Plata: tope y reintegro
Cambió el pronóstico y hay malas noticias para la cena de Navidad: calor agobiante y lluvias en La Plata
Asueto del viernes 26 de diciembre: ¿Qué decisión tomó la Provincia de Buenos Aires?
Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
Policiales
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
Violencia en alza, tiros y dos heridos en la Ciudad
VIDEO. Qué se sabe del robo de $15 millones en La Plata: “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Revocan sobreseimiento en la causa de María Cash
Quién era el hombre que murió al incendiarse su vivienda en Los Hornos
Deportes
La hermana de Messi chocó tras descompensarse y sufrió graves heridas en Miami
VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”
La pelota la tiene Eduardo Domínguez: Estudiantes ya le hizo una oferta y se espera la respuesta
El Turco Mohamed se postuló para dirigir a Boca
River pidió a Romaña y ofertó dos palos verdes
Información General
El Gobierno dio luz verde al traslado de animales domésticos en trenes y micros de larga distancia: lo que hay que saber
Profesionales en el rebusque: la paradoja de los venezolanos en el país
Habilitan microencuentros pagos dentro del Parque Nacional Iguazú
Los números de la suerte del martes 23 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Controles por tierra... ¡y por aire!: habrá drones en las rutas bonaerenses para detectar infracciones de tránsito

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla