La pareja de Báez Sosa, de novia con el nieto de Monzón

En el Párense de Manos, el joven le declaró su amor a la bailarina, Juli Rossi, con quien se muestra hace rato en redes sociales
En la tercera edición del Párense de Manos, velada pugilística entre influencers y famosos, se enfrentaron Franco Bonavena y Agustín Monzón, herederos de dos de los grandes púgiles dle país. Y allí, el joven Monzón, derrotado por puntos, sorprendió al entregar su corazón a una mujer, Juli Rossi, bailarina y la ex de Fernando Báez Sosa.
“Quería llevarme una victoria de verdad, una victoria emocional, pidiéndole de ser novios a Juli Rossi, que me acompañó en todo este proceso. Subí, por favor. Te amo con todo mi corazón”, destacó el ex participante de “Survivor, Expedición Robinson” (Telefe), quien se abrazó y besó con su prometida.
Así blanquearon, aunque en realidad hace rato se muestran juntos en las redes. Aunque se desconoce cuándo se conocieron y cómo se fue construyendo la relación en el tiempo, la pareja pisa fuerte en TikTok con una gran cantidad de videos en conjunto donde muestran sus habilidades para captar la atención del público.
Juli Rossi tiene 23 años, es bailarina y parece haber vuelto a creer en el amor y dejó atrás un episodio que la marcó para siempre, como fue la muerte de Fernando Báez Sosa, su expareja, quien falleció el 18 de enero de 2020 tras una brutal golpiza de un grupo de rugbiers.
Desde ese momento, Rossi se encargó de acompañar a Silvino Báez y Graciela Sosa a cada una de las marchas en pedido de justicia por su hijo. Siempre con perfil bajo, al punto de que no quiso aprticipar del documental de Netflix sobre el caso que conmocionó al país.
Rossi se refugió en la danza, y se ha posicionado en la industria además de cosechar un importante perfil en redes sociales. Ahora, parece estar lista para volver a amar. Lo curioso: Monzón, nieto del púgil y con algunos roces con la actuación, desde chico, juega al rugby.
