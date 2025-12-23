Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |“somos polos opuestos”, dijo el delantero

Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

luciano vietto junto a gustavo costas, en otros tiempos / web

23 de Diciembre de 2025 | 03:09
Edición impresa

LucianoVietto se despidió de Racing tras no renovar su vínculo contractual con la institución, y luego de consumarse su salida, disparó munición gruesa contra el entrenador GustavoCostas: “somos polos opuestos”, disparó el futbolista.

Luego de lo que fue la dura derrota en penales ante Estudiantes en la final del TorneoClausura, Costas y la dirigencia encabezada por DiegoMilito empezaron a diagramar el equipo para la próxima temporada que iniciará a fines de enero.

En estos planes, el delantero quedó descartado y no renovó su vínculo contractual con Racing, tras lo cual, apuntó contra Costas: “Con Gustavo somos polos opuestos desde lo futbolístico. No fue fácil para mí. Y creo que por eso participé poco. Pero siempre con respeto. Es un técnico que a Racing le dio mucho pero a mí, por mis formas futbolísticas, no me ha ayudado mucho para entrar a su manera de jugar. No lo estoy culpando, solo explico cómo me sentí como jugador desde lo futbolístico. Le deseo lo mejor”.

“La idea era continuar. Yo vine con la idea de terminar mi carrera futbolística acá. Lamentablemente no se pudo dar. Fue sorpresiva la manera en la que se dio. Estamos a fin de año y me avisaron de un momento a otro la decisión. Estaba en el club que quería estar, que es mi casa, cuesta procesarlo” agregó.

Además, el delantero de 32 años se refirió a los rumores de un supuesto contrato de productividad que le ofreció la dirigencia de Racing: “Daba un poco de temor la vuelta al país. Una vez que tomamos la decisión, la abrazamos con ganas. Lamentablemente no se pudo dar. Hay que ir para adelante. Me angustia porque me enteré hace poco. Tenía la esperanza y las ganas de que de parte del club hubiera un ofrecimiento o algo para continuar. De parte del club se estuvo diciendo que no acepté un contrato con rebaja salarial o de productividad y la realidad es que no existió un ofrecimiento. Yo para Racing siempre voy a estar y tocará como hincha”.

“Somos polos opuestos con Gustavo Costas. Y creo que por eso participé poco”

“Tal vez hoy, para la gente, quedó plasmado, dado a que no tengo mucha edad, que quizás tengo algún problema de salud o crónico. Quiero aclarar que no es así. No tengo ningún problema crónico. Se tardó en tener la autorización de Conmebol para hacerme un bloqueo. Pero desde que me lo hice, si no entré fue por decisión técnica. Entiendo lo que se decía porque opinan desde lejos, no saben lo que uno sufre. Fue jodido salir de esa lesión. Pero desde el momento que salí, para mí fue un tema olvidado y estuve a disposición” dijo en relación a una lesión que lo aquejó durante el año y medio que duró su segundo ciclo en Racing.

Por último, Vietto habló sobre lo que será su futuro fuera de Racing: “Ahora estoy abierto a todo, no le cierro las puertas a nada, pero todavía estoy procesando la noticia y toca descansar con la familia. Ya se irá decidiendo cuando se abran los mercados. Obviamente, no jugaré en Independiente, pero mi carrera futbolística seguirá por muchos años más, no le cierro la puerta a nada”.

 

