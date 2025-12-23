Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero
El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero
Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
Con el aguinaldo en el bolsillo: leve repunte de las ventas navideñas
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
La quema de muñecos, una tradición platense que debe ser controlada
La refinería que late hace 100 años y se reinventa con la mirada puesta en la competitividad global
El Gobierno trabaja contrarreloj para contar con el Presupuesto
Cristina Kirchner sigue internada, está estable y con una buena evolución
Con el dólar oficial estable, cayó el riesgo país y mejoraron las acciones
Flamante concejal de La Cámpora, al frente del bloque peronista
Fuerte demanda de dinero en efectivo en los bancos platenses
Restauraron los históricos vitrales del Salón Dorado municipal
Polémica por una obra de asfaltado en la Isla Santiago de Ensenada
VIDEO. Inauguran una nueva sala de operaciones en tiempo real
VIDEO. Robaron $15 millones, pero “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En medio de las vacaciones del plantel de Estudiantes, los dirigentes esperán la respuesta del entrenador, para definir su futuro al mando del equipo de cara a la próxima temporada
El plantel de Estudiantes descansa y disfrutas sus vacaciones, tras la obtención del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, pero quienes siguen en acción es la mesa chica de directivos del Club y Eduardo Domínguez, donde buscan definir el futuro del DT de cara al próximo año.
Lo que sucedió en la plaza el domingo por la madrugada en medio de los festejos por el bicampeonato fue un síntoma de renovación, de que las heridas cicatrizaron y de que la relación entre partes está mejor.
Lo cierto, es que el Barba le tiró la pelota al Secretario de Fútbol Marcos Angeleri, cuando frente a una multitud albirroja y desde el balcón del Palacio Municipal declaró ante los gritos por su continuidad: “No depende de mí, depende de Marcos”.
Siguiendo esta misma línea, Mambrú es clave para que Domínguez ponga su firma en la renovación del vínculo, ya que fue quien en marzo de 2023 lo acercó al Club. Esto se debe a que ambos tienen una buena relación de sus pasos por Nacional de Uruguay, donde el Brujo dirigió técnicamente al ex lateral derecho en 2019.
A su vez, con el pasar del tiempo, la confianza en la relación fue se incrementado, más aún luego del episodio Magnabosco y el regreso de Agustín Alayes a la comisión directiva, donde en medio de rumores de la continuidad en el cargo de Angeleri, el DT salió a declarar que si Marcos se iba, él se iba atrás.
Pese a estos choques y debates con diferentes posturas, las aguas parecen haber tomado su rumbo natural, sin más altercados, para definir en los próximos días la continuidad de uno de los entrenadores más ganadores de la historia de Estudiantes, que está a un título de igualar la marca nada menos que a Osvaldo Zubeldía, como el DT con 6 estrellas en el pecho.
LE PUEDE INTERESAR
El Turco Mohamed se postuló para dirigir a Boca
LE PUEDE INTERESAR
River pidió a Romaña y ofertó dos palos verdes
Por su parte, se espera una nueva reunión en estos días para definir el plan a seguir, y tener respuestas del DT. Desde la Institución son optimistas y esperan una respuesta positiva, al igual que desde el entorno del propio técnico. En este sentido, las cosas están dadas para la renovación, pero todavía restan pulir algunos detalles.
Marcos Angeleri es la llave para la continuidad de Eduardo Domínguez al frente del equipo
En la lista de temas a resolver, aparece el armado del plantel para el próximo año, teniendo en cuenta las posibles salidas, y las bajas probabilidades de pegar otro salto de calidad debido a la situación financiera que atraviesa el Club, en donde “si no se vende, no se compra”, como viene informando este medio hace varios meses. Otro tema es el contractual, aunque es el más simbólico, pese a que Domínguez quiere ganar lo que le corresponde.
Por otro lado, la idea de volver a disputar la Copa Libertadores de América y las tres finales que podrá disputar en 2026, son factores claves para que el DT ponga el gancho. A pesar de que sin ellos, Domínguez tenía ganas de seguir al frente del plantel
De este modo, Estudiantes trabaja en retener a una de las piezas más importantes de la Institución en el último lustro, un entrenador que volvió a llevar a la gloria al Pincha con las obtenciones de la Copa Argentina, Copa de La Liga, los dos Trofeos de Campeones y el Torno Clausura. El protagonista principal para que la película termine con final feliz, es Marcos Angeleri, debido a su cercanía con el entrenador.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí