ÚLTIMAS NOTICIAS
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

Deportes |Tiempo de definiciones, reuniones y llamados claves para la continuidad del dt

Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir

En medio de las vacaciones del plantel de Estudiantes, los dirigentes esperán la respuesta del entrenador, para definir su futuro al mando del equipo de cara a la próxima temporada

Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir

eduardo domínguez define su continuidad en estudiantes / x

23 de Diciembre de 2025 | 03:12
El plantel de Estudiantes descansa y disfrutas sus vacaciones, tras la obtención del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, pero quienes siguen en acción es la mesa chica de directivos del Club y Eduardo Domínguez, donde buscan definir el futuro del DT de cara al próximo año.

Lo que sucedió en la plaza el domingo por la madrugada en medio de los festejos por el bicampeonato fue un síntoma de renovación, de que las heridas cicatrizaron y de que la relación entre partes está mejor.

Lo cierto, es que el Barba le tiró la pelota al Secretario de Fútbol Marcos Angeleri, cuando frente a una multitud albirroja y desde el balcón del Palacio Municipal declaró ante los gritos por su continuidad: “No depende de mí, depende de Marcos”.

Siguiendo esta misma línea, Mambrú es clave para que Domínguez ponga su firma en la renovación del vínculo, ya que fue quien en marzo de 2023 lo acercó al Club. Esto se debe a que ambos tienen una buena relación de sus pasos por Nacional de Uruguay, donde el Brujo dirigió técnicamente al ex lateral derecho en 2019.

A su vez, con el pasar del tiempo, la confianza en la relación fue se incrementado, más aún luego del episodio Magnabosco y el regreso de Agustín Alayes a la comisión directiva, donde en medio de rumores de la continuidad en el cargo de Angeleri, el DT salió a declarar que si Marcos se iba, él se iba atrás.

Pese a estos choques y debates con diferentes posturas, las aguas parecen haber tomado su rumbo natural, sin más altercados, para definir en los próximos días la continuidad de uno de los entrenadores más ganadores de la historia de Estudiantes, que está a un título de igualar la marca nada menos que a Osvaldo Zubeldía, como el DT con 6 estrellas en el pecho.

Por su parte, se espera una nueva reunión en estos días para definir el plan a seguir, y tener respuestas del DT. Desde la Institución son optimistas y esperan una respuesta positiva, al igual que desde el entorno del propio técnico. En este sentido, las cosas están dadas para la renovación, pero todavía restan pulir algunos detalles.

Marcos Angeleri es la llave para la continuidad de Eduardo Domínguez al frente del equipo

En la lista de temas a resolver, aparece el armado del plantel para el próximo año, teniendo en cuenta las posibles salidas, y las bajas probabilidades de pegar otro salto de calidad debido a la situación financiera que atraviesa el Club, en donde “si no se vende, no se compra”, como viene informando este medio hace varios meses. Otro tema es el contractual, aunque es el más simbólico, pese a que Domínguez quiere ganar lo que le corresponde.

Por otro lado, la idea de volver a disputar la Copa Libertadores de América y las tres finales que podrá disputar en 2026, son factores claves para que el DT ponga el gancho. A pesar de que sin ellos, Domínguez tenía ganas de seguir al frente del plantel

De este modo, Estudiantes trabaja en retener a una de las piezas más importantes de la Institución en el último lustro, un entrenador que volvió a llevar a la gloria al Pincha con las obtenciones de la Copa Argentina, Copa de La Liga, los dos Trofeos de Campeones y el Torno Clausura. El protagonista principal para que la película termine con final feliz, es Marcos Angeleri, debido a su cercanía con el entrenador.

 

