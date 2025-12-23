Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

Deportes |Mientras se dilata la definición del entrenador...

El Turco Mohamed se postuló para dirigir a Boca

Cerró un año a puro festejo en el fútbol mexicano y ahora volvió a confesar su deseo de conducir al Xeneize. ¿Y Úbeda?

El Turco Mohamed se postuló para dirigir a Boca

el turco le sonríe al trofeo de campeón que consiguió con el toluca

23 de Diciembre de 2025 | 03:11
Edición impresa

AntonioMohamed confesó que acaba de concluir el mejor año de su carrera como entrenador tras alzar su quinto título de liga en el fútbol mexicano.

A sus 55 años, el Turco, de regreso en nuestro país donde pasará las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, volvió a admitir que le gustaría dirigir a Boca pero “no me llamaron nunca. Hay siempre sondeos de allegados pero de Boca no me llamaron nunca”.

En diálogo con TyC Sports, Mohamed reiteró que “obviamente que a cualquier tipo que dirige fútbol le seduce un club como Boca. Eso está claro, ya lo dije un montón de veces. Pero los momentos a veces no coinciden entre un entrenador y un club”.

“Me gustaría tener la chance de dirigir a Boca”, sentenció el Turco, que logró cuatro títulos con Toluca en 2025 y que todavía tiene por delante dos años más de contrato con la entidad mexicana.

“Si Boca te quiere, te va a buscar y te lleva”, redondeó el ex entrenador de Huracán, quien aseguró que “soy mucho más reconocido en México que en Argentina”.

Y cerró Mohamed haciendo un repaso de su temporada: “Tuvimos un año de ensueño en México: cuatro torneos y ganamos los cuatro”, y aseguró que “fue un año espectacular, creo que el mejor de mi carrera a nivel personal y me pone muy contento porque lo hago con mi hijo que es auxiliar”.

LE PUEDE INTERESAR

River pidió a Romaña y ofertó dos palos verdes

LE PUEDE INTERESAR

Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

MERCADO DE PASES

Boca ya empezó a delinear su hoja de ruta para el mercado de pases con un objetivo claro: reforzar el área rival de cara a un 2026 marcado por la Copa Libertadores.

La baja de Miguel Borja, que tras dejar River finalmente priorizó Cruz Azul por una cuestión económica y deportiva, obligó al Xeneize a reordenar el plan sin cambiar el rumbo.

Lejos de bajar la persiana, en el club ratifican que la idea sigue siendo sumar un delantero centro. Tras avanzar con el arribo del extremo Marino Hinestroza, Juan Román Riquelme considera clave llegar a la Libertadores con más alternativas ofensivas y, según se pudo averiguar, el foco ahora está puesto en el mercado externo.

En ese sentido, Boca apunta a dos atacantes que hoy juegan en el exterior. Uno de ellos es un “9” natural, mientras que el otro se movería en posiciones cercanas al centro del ataque. No trascendieron nombres, pero la búsqueda responde a un perfil ya definido por la dirigencia.

El contexto interno explica la necesidad. MiguelMerentiel sostuvo gran parte del peso ofensivo durante el año y terminó como goleador del equipo, pero el resto de los delanteros no logró continuidad ni números que aseguren tranquilidad a largo plazo.

El caso más sensible es el de EdinsonCavani. El uruguayo pasó de ser determinante en 2024 a tener un 2025 atravesado por lesiones: apenas 24 partidos y cinco goles, un registro lejano a lo que Boca esperaba de su referente.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Úbeda desoja la margarita y espera una reunión para definir su futuro

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Presentan a Nacho Fernández, en su retorno a Gimnasia

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje
+ Leidas

Los jugadores que deben regresar a Estudiantes

Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero

VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”

Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

Nacho Miramón, el otro objetivo que persigue Gimnasia

La pequeña Olivia, con alma de cantante y la atracción de la mañana

El calor agobiante no dará tregua en la Ciudad
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”

Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir

River pidió a Romaña y ofertó dos palos verdes

Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas
Espectáculos
Cine en Navidad: se estrena “Valor sentimental”, una de las favoritas para el Oscar
La pareja de Báez Sosa, de novia con el nieto de Monzón
Sin vuelta atrás: Gaby quiere cortar el vínculo con los Sabatini
¿Quién es Banksy?: nuevas obras agigantan el misterio
Hackearon a Spotify: grupo de activistas copia toda la música del sitio
Policiales
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
Violencia en alza, tiros y dos heridos en la Ciudad
VIDEO. Robaron $15 millones, pero “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Revocan sobreseimiento en la causa de María Cash
Un hombre murió al incendiarse su vivienda en Los Hornos
Política y Economía
La actividad económica, con una leve caída
Jura y tensión: asumieron los auditores pese al reclamo del PRO
Kicillof abogó por una alternativa nacional
El Gobierno trabaja contrarreloj para contar con el Presupuesto
Por los “trapitos”, otra fuerte pelea en el PJ
La Ciudad
Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
El nuevo año lleva a la VTV a casi $100.000
Con el aguinaldo en el bolsillo: leve repunte de las ventas navideñas
Fuerte demanda de dinero en efectivo en los bancos platenses
El calor agobiante no dará tregua en la Ciudad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla