El Turco Mohamed se postuló para dirigir a Boca

el turco le sonríe al trofeo de campeón que consiguió con el toluca

AntonioMohamed confesó que acaba de concluir el mejor año de su carrera como entrenador tras alzar su quinto título de liga en el fútbol mexicano.

A sus 55 años, el Turco, de regreso en nuestro país donde pasará las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, volvió a admitir que le gustaría dirigir a Boca pero “no me llamaron nunca. Hay siempre sondeos de allegados pero de Boca no me llamaron nunca”.

En diálogo con TyC Sports, Mohamed reiteró que “obviamente que a cualquier tipo que dirige fútbol le seduce un club como Boca. Eso está claro, ya lo dije un montón de veces. Pero los momentos a veces no coinciden entre un entrenador y un club”.

“Me gustaría tener la chance de dirigir a Boca”, sentenció el Turco, que logró cuatro títulos con Toluca en 2025 y que todavía tiene por delante dos años más de contrato con la entidad mexicana.

“Si Boca te quiere, te va a buscar y te lleva”, redondeó el ex entrenador de Huracán, quien aseguró que “soy mucho más reconocido en México que en Argentina”.

Y cerró Mohamed haciendo un repaso de su temporada: “Tuvimos un año de ensueño en México: cuatro torneos y ganamos los cuatro”, y aseguró que “fue un año espectacular, creo que el mejor de mi carrera a nivel personal y me pone muy contento porque lo hago con mi hijo que es auxiliar”.

MERCADO DE PASES

Boca ya empezó a delinear su hoja de ruta para el mercado de pases con un objetivo claro: reforzar el área rival de cara a un 2026 marcado por la Copa Libertadores.

La baja de Miguel Borja, que tras dejar River finalmente priorizó Cruz Azul por una cuestión económica y deportiva, obligó al Xeneize a reordenar el plan sin cambiar el rumbo.

Lejos de bajar la persiana, en el club ratifican que la idea sigue siendo sumar un delantero centro. Tras avanzar con el arribo del extremo Marino Hinestroza, Juan Román Riquelme considera clave llegar a la Libertadores con más alternativas ofensivas y, según se pudo averiguar, el foco ahora está puesto en el mercado externo.

En ese sentido, Boca apunta a dos atacantes que hoy juegan en el exterior. Uno de ellos es un “9” natural, mientras que el otro se movería en posiciones cercanas al centro del ataque. No trascendieron nombres, pero la búsqueda responde a un perfil ya definido por la dirigencia.

El contexto interno explica la necesidad. MiguelMerentiel sostuvo gran parte del peso ofensivo durante el año y terminó como goleador del equipo, pero el resto de los delanteros no logró continuidad ni números que aseguren tranquilidad a largo plazo.

El caso más sensible es el de EdinsonCavani. El uruguayo pasó de ser determinante en 2024 a tener un 2025 atravesado por lesiones: apenas 24 partidos y cinco goles, un registro lejano a lo que Boca esperaba de su referente.