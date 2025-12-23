El nuevo año lleva a la VTV a casi $100.000

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires volverá a experimentar un fuerte incremento tarifario a partir de mediados de enero. Según confirmó el Ministerio de Transporte bonaerense, desde el 16 de enero de 2026 la tarifa básica pasará a costar $97.057,65, un aumento del 21,8 por ciento respecto del valor vigente.

La actualización fue oficializada a través de la Resolución 369/2025, publicada ayer en el Boletín Oficial, vuelve a encender la bronca entre los automovilistas bonaerenses, que en menos de un año ya enfrentaron dos subas de magnitud. El último ajuste había sido aplicado a mediados de julio, cuando el valor del control vehicular registró un salto del 25,5% en relación con febrero. Para dimensionar el impacto, basta recordar que hace apenas un año el costo de la VTV para un automóvil era de $53.819,26, lo que marca una suba acumulada muy por encima de la inflación interanual.

El monto de $97.057,65 corresponde a la tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kilos, que funciona como referencia para el resto de las categorías del cuadro tarifario. A partir de ese valor base se calculan los precios para utilitarios, vehículos de mayor porte y otras categorías contempladas en el sistema de verificación.

Desde el Ministerio de Transporte explicaron que el aumento no es discrecional, sino que responde al esquema previsto en el pliego de concesión del servicio. En particular, se establece que la tarifa básica de la VTV equivale al 7% del salario básico de un operario categoría 1, de acuerdo con el convenio colectivo vigente entre las empresas concesionarias -agrupadas en la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA)- y el sindicato SMATA. De esta manera, cada actualización salarial en el sector impacta de forma directa en el valor que pagan los usuarios.

Sin embargo, el nuevo incremento vuelve a generar preocupación entre los conductores, especialmente en un contexto económico marcado por la pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento general de los costos asociados al mantenimiento del vehículo, como seguros, combustibles y patentes. Para muchos bonaerenses, la VTV dejó de ser solo un trámite obligatorio y se transformó en un gasto cada vez más difícil de afrontar.

Por otra parte, la cartera de Transporte informó avances en materia de digitalización del servicio. Semanas atrás, se renovó la página web oficial de la VTV, incorporando nuevos servicios para reforzar los mecanismos de control y transparencia.

La nueva plataforma, disponible en https://vtv.gba.gob.ar/, permite centralizar en un único perfil personalizado el acceso a turnos, el historial de verificaciones, los vencimientos y toda la información relevante del trámite.