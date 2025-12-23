Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

Deportes |Mercado de pases movido

River pidió a Romaña y ofertó dos palos verdes

El defensor, uno de los elegidos por Marcelo Gallardo, aparece en carpeta. En la negociación Boselli iría a préstamo

River pidió a Romaña y ofertó dos palos verdes

jhohan romaña, el defensor de san lorenzo en los planes de river

23 de Diciembre de 2025 | 03:10
Edición impresa

Después de abrochar a FaustoVera y AníbalMoreno, River sigue moviéndose fuerte en el mercado de pases y uno de los nombres que aparece en carpeta es el de JhohanRomaña, marcador central de SanLorenzo, que viene de tener uno año muy bueno en materia futbolística.

En ese marco, la dirigencia de StefanoDiCarlo presentó una oferta formal por el colombiano.

La propuesta es de USD 2.000.000 por el 50% del pase de Romaña y la cesión de SebastiánBoselli, el jugador clave que el Millonario ofrece para destrabar la negociación.

LE PUEDE INTERESAR

Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

LE PUEDE INTERESAR

Inter Miami, cerca de incorporar a Lo Celso

En Núñez son optimistas, ya que los montos presentados no distan de las pretensiones económicas que maneja la dirigencia del Ciclón.

Lo único que resta determinar es si Boselli está de acuerdo con llegar al equipo de DamiánAyude. Hoy por hoy, LucasMartínezQuarta y LautaroRivero son los únicos centrales indiscutidos en el plantel de River.

Ante la prolongada baja de GermánPezzella por su rotura de ligamentos y la decisión de Marcelo Gallardo de prescindir de Paulo Díaz, el club se ve obligado a reestructurar su defensa, teniendo en cuenta la escases de jugadores en ese puesto.

De concretarse la operación, Romaña se transformaría en el tercer refuerzo de la temporada para el equipo del Muñeco. El club se mantiene expectante ante una respuesta que podría sellar la llegada de una pieza fundamental para su estructura.

El colombiano, de buen presente en SanLorenzo, aparece como una alternativa que encaja en el perfil que busca el Muñeco y el cuerpo técnico de River: un defensor joven (27 años), con rodaje en el fútbol argentino y margen de crecimiento.

El optimismo es mayúsculo en River. Todos los cañones apuntan al defensor colombiano y el objetivo es poder cerrarlo en los próximos días y pueda sumarse a los entrenamientos cuando el plantel se traslade a San Martín de Los Andes, para llevar adelante la parte más exigente de la pretemporada.

Pero como quedó dicho, la posibilidad de que se haga la transferencia de Romaña, dependerá también de las intenciones que tenga el uruguayo Boselli de mudarse de Núñez a Boedo. Por el momento, las negociaciones están muy avanzadas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Jeremías Ledesma desembarca en Central

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Presentan a Nacho Fernández, en su retorno a Gimnasia

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje
+ Leidas

Los jugadores que deben regresar a Estudiantes

Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero

VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”

Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

Nacho Miramón, el otro objetivo que persigue Gimnasia

La pequeña Olivia, con alma de cantante y la atracción de la mañana

El calor agobiante no dará tregua en la Ciudad
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”

Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir

El Turco Mohamed se postuló para dirigir a Boca

Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas
Espectáculos
Cine en Navidad: se estrena “Valor sentimental”, una de las favoritas para el Oscar
La pareja de Báez Sosa, de novia con el nieto de Monzón
Sin vuelta atrás: Gaby quiere cortar el vínculo con los Sabatini
¿Quién es Banksy?: nuevas obras agigantan el misterio
Hackearon a Spotify: grupo de activistas copia toda la música del sitio
Política y Economía
La actividad económica, con una leve caída
Jura y tensión: asumieron los auditores pese al reclamo del PRO
Kicillof abogó por una alternativa nacional
El Gobierno trabaja contrarreloj para contar con el Presupuesto
Por los “trapitos”, otra fuerte pelea en el PJ
Policiales
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
Violencia en alza, tiros y dos heridos en la Ciudad
VIDEO. Robaron $15 millones, pero “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Revocan sobreseimiento en la causa de María Cash
Un hombre murió al incendiarse su vivienda en Los Hornos
La Ciudad
Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
El nuevo año lleva a la VTV a casi $100.000
Con el aguinaldo en el bolsillo: leve repunte de las ventas navideñas
Fuerte demanda de dinero en efectivo en los bancos platenses
El calor agobiante no dará tregua en la Ciudad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla