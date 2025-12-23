River pidió a Romaña y ofertó dos palos verdes

Después de abrochar a FaustoVera y AníbalMoreno, River sigue moviéndose fuerte en el mercado de pases y uno de los nombres que aparece en carpeta es el de JhohanRomaña, marcador central de SanLorenzo, que viene de tener uno año muy bueno en materia futbolística.

En ese marco, la dirigencia de StefanoDiCarlo presentó una oferta formal por el colombiano.

La propuesta es de USD 2.000.000 por el 50% del pase de Romaña y la cesión de SebastiánBoselli, el jugador clave que el Millonario ofrece para destrabar la negociación.

En Núñez son optimistas, ya que los montos presentados no distan de las pretensiones económicas que maneja la dirigencia del Ciclón.

Lo único que resta determinar es si Boselli está de acuerdo con llegar al equipo de DamiánAyude. Hoy por hoy, LucasMartínezQuarta y LautaroRivero son los únicos centrales indiscutidos en el plantel de River.

Ante la prolongada baja de GermánPezzella por su rotura de ligamentos y la decisión de Marcelo Gallardo de prescindir de Paulo Díaz, el club se ve obligado a reestructurar su defensa, teniendo en cuenta la escases de jugadores en ese puesto.

De concretarse la operación, Romaña se transformaría en el tercer refuerzo de la temporada para el equipo del Muñeco. El club se mantiene expectante ante una respuesta que podría sellar la llegada de una pieza fundamental para su estructura.

El colombiano, de buen presente en SanLorenzo, aparece como una alternativa que encaja en el perfil que busca el Muñeco y el cuerpo técnico de River: un defensor joven (27 años), con rodaje en el fútbol argentino y margen de crecimiento.

El optimismo es mayúsculo en River. Todos los cañones apuntan al defensor colombiano y el objetivo es poder cerrarlo en los próximos días y pueda sumarse a los entrenamientos cuando el plantel se traslade a San Martín de Los Andes, para llevar adelante la parte más exigente de la pretemporada.

Pero como quedó dicho, la posibilidad de que se haga la transferencia de Romaña, dependerá también de las intenciones que tenga el uruguayo Boselli de mudarse de Núñez a Boedo. Por el momento, las negociaciones están muy avanzadas.