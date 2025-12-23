Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |Las Cataratas para eventos privados

Habilitan microencuentros pagos dentro del Parque Nacional Iguazú

Habilitan microencuentros pagos dentro del Parque Nacional Iguazú
23 de Diciembre de 2025 | 02:48
El Parque Nacional Iguazú permitirá la realización de “microeventos” privados de hasta 60 participantes dentro del área protegida de las Cataratas. La medida forma parte de la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional y quedó formalizada ayer por resolución.

La habilitación alcanza específicamente al Área Cataratas y tendrá carácter experimental durante un año. Los operadores privados interesados deberán presentar una ficha de proyecto y suscribir una Declaración Jurada de Compromiso Ambiental ante las autoridades del parque, que evaluarán cada solicitud.

La decisión se conoce a poco más de un mes de la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Permisos Turísticos que flexibilizó las condiciones para la prestación de actividades turísticas dentro de los parques nacionales, una iniciativa promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.

Ahora, Iguazú avanza un paso más al autorizar eventos privados que no necesariamente estén vinculados a actividades ambientales.

Desde la llegada de Javier Milei al gobierno, la Administración de Parque Nacionales profundizó la desregulación de actividades en en ellos con un enfoque orientado a ampliar la participación privada y en un contexto marcado por despidos de personal, incluidos brigadistas en períodos críticos de incendios forestales.

 

