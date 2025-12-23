Habilitan microencuentros pagos dentro del Parque Nacional Iguazú

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero
El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero
Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
Con el aguinaldo en el bolsillo: leve repunte de las ventas navideñas
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
La quema de muñecos, una tradición platense que debe ser controlada
La refinería que late hace 100 años y se reinventa con la mirada puesta en la competitividad global
El Gobierno trabaja contrarreloj para contar con el Presupuesto
Cristina Kirchner sigue internada, está estable y con una buena evolución
Con el dólar oficial estable, cayó el riesgo país y mejoraron las acciones
Flamante concejal de La Cámpora, al frente del bloque peronista
Fuerte demanda de dinero en efectivo en los bancos platenses
Restauraron los históricos vitrales del Salón Dorado municipal
Polémica por una obra de asfaltado en la Isla Santiago de Ensenada
VIDEO. Inauguran una nueva sala de operaciones en tiempo real
VIDEO. Robaron $15 millones, pero “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Parque Nacional Iguazú permitirá la realización de “microeventos” privados de hasta 60 participantes dentro del área protegida de las Cataratas. La medida forma parte de la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional y quedó formalizada ayer por resolución.
La habilitación alcanza específicamente al Área Cataratas y tendrá carácter experimental durante un año. Los operadores privados interesados deberán presentar una ficha de proyecto y suscribir una Declaración Jurada de Compromiso Ambiental ante las autoridades del parque, que evaluarán cada solicitud.
La decisión se conoce a poco más de un mes de la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Permisos Turísticos que flexibilizó las condiciones para la prestación de actividades turísticas dentro de los parques nacionales, una iniciativa promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.
Ahora, Iguazú avanza un paso más al autorizar eventos privados que no necesariamente estén vinculados a actividades ambientales.
Desde la llegada de Javier Milei al gobierno, la Administración de Parque Nacionales profundizó la desregulación de actividades en en ellos con un enfoque orientado a ampliar la participación privada y en un contexto marcado por despidos de personal, incluidos brigadistas en períodos críticos de incendios forestales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí