Policiales |Investigan las causas

Un hombre murió al incendiarse su vivienda en Los Hornos

Un hombre murió al incendiarse su vivienda en Los Hornos

Una dotación de Los Hornos trabajó en el combate de las llamas / web

23 de Diciembre de 2025 | 02:43
La Plata fue escenario de otra tragedia: un hombre de 55 años murió al incendiarse su casa de Los Hornos, donde vivía solo.

La noticia causó enorme conmoción en el barrio, ya que se registraron momentos de extrema tensión.

El hecho estalló durante la madrugada de ayer en una vivienda de la calle 80 entre 131 y 132. Hasta ese lugar se desplazaron bomberos del Cuartel Los Hornos, que fueron impuestos del inicio de las llamas a través de un llamado vecinal.

Una vez iniciadas las tareas para combatir el siniestro, lograron ubicar a la víctima, a la que pudieron extraer del perímetro de fuego.

Casi sin pulso, los efectivos le realizaron maniobras de RCP, pero no surtieron efecto. Fue un equipo médico del SAME el que, minutos más tarde, constató el deceso.

El fallecido fue identificado por voceros oficiales como Jorge Fabián Taylor, quien en el mes de mayo quedó a cargo exclusivo de la propiedad tras el fallecimiento de su madre.

Quienes lo conocieron, indicaron que no tenía problemas de salud ni comportamientos extraños. Por eso se avanzan con los peritajes para determinar qué pudo desencadenar el foco ígneo.

Personal de la comisaría tercera quedó a cargo de las actuaciones, prima facie caratuladas como “averiguación de causales de muerte”, con intervención de la UFI Nº 2 de La Plata, a cargo de Betina Lacki.

 

