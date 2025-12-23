Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Cinematográfico operativo

Robaron $15 millones, pero “les pincharon” la fuga y el plan delictivo

Los ladrones dieron el golpe en una gomería del barrio La Loma. Igual no llegaron lejos. La Policía les tendió un cerco

23 de Diciembre de 2025 | 02:45
Edición impresa

Dos delincuentes fueron detenidos ayer tras un audaz robo bajo la modalidad conocida como “pincharruedas”. El hecho ocurrió en la zona de Diagonal 73 y 29, donde los sospechosos sustrajeron una mochila con una millonaria suma en su interior, que el propietario había dejado en el asiento trasero de una camioneta.

Según informaron fuentes policiales, agentes del Comando de Patrulla La Plata, junto con efectivos de la Motorizada SASU, FBA 5 y la UTOI, tomaron conocimiento del ataque delictivo en una gomería ubicada en ese sector del barrio La Loma.

La comunicación oficial indicó que -al menos- dos hombres rompieron una ventanilla del vehículo y, previo amenazar a la víctima, se apoderaron del bolso con la plata.

Los autores enseguida escaparon hacia una camioneta Citroën Berlingo de color azul, que estaba estacionada en las cercanías del comercio.

Sin embargo, a partir de un certero operativo cerrojo, personal motorizado logró visualizar el vehículo, iniciándose una persecución que culminó en Camino Centenario y 509, donde los delincuentes descendieron del vehículo e intentaron huir, aunque fueron reducidos a pocos metros del lugar.

En el reporte del caso, los aprehendidos fueron identificados como Hugo Orlando Basualdo y Rodolfo Leonardo Gómez, ambos con domicilio en Berazategui y frondosos antecedentes penales.

En el interior de la camioneta utilizada para el escape se halló la mochila denunciada por la víctima, conteniendo fajos de dinero que, tras el recuento, totalizaron 15 millones de pesos, recuperándose así la totalidad del botín, según los voceros consultados.

De acuerdo al relato del damnificado, horas antes había realizado una extracción de dinero en el Banco Patagonia, ubicado en 44 entre 26 y 27.

Fue al retirarse de esa entidad que advirtió que una de los neumáticos de su camioneta se encontraba pinchado, por lo que se dirigió a una gomería distante a pocas cuadras para superar el inconveniente.

Sin embargo, los problemas se potenciaron cuando los delincuentes aprovecharon la situación para cometer el atraco.

Durante las pericias, los efectivos constataron que en la rueda averiada del vehículo de la víctima había una aguja de metal, herramienta utilizada para provocar el desperfecto y obligarlo a detenerse, confirmando la modalidad delictiva empleada.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría cuarta de La Plata, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Entre los elementos incautados se mencionaron la camioneta Citroën Berlingo, el dinero en efectivo, un teléfono celular, una aguja metálica, un largavista y un par de guantes.

Investigan si los ladrones tenían datos de la víctima o son “pescadores” ocasionales

En cuanto a los antecedentes, Basualdo registra causas por “robo calificado, encubrimiento agravado, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de guerra”, mientras que Gómez cuenta con registros por “hurto, tentativa de robo calificado y un secuestro extorsivo” ocurrido en Quilmes.

La investigación continúa para determinar si los aprehendidos estarían vinculados a otros hechos similares ocurridos en la región y si pudieron contar con el apoyo de presuntos cómplices.

Será la fiscal Betina Lacki quien, en base las probanzas recopiladas en las actuaciones, caratule los delitos endilgados y proceda a tomarles declaración indagatoria, todo una vez que se confirme la situación de detención.

Los pesquisas ya cuentan con abundante material fílmico, lo que seguramente les permitirá avanzar rápido para determinar si los asaltantes tenían datos de los movimientos financieros previos que iba a realizar la víctima o son “pescadores” ocasionales.

 

Multimedia

El momento exacto del millonario atraco. Todo quedó filmado / web

Sueños truncos. Los ladrones detenidos y la plata secuestrada / web

