El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero
El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero
Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
Con el aguinaldo en el bolsillo: leve repunte de las ventas navideñas
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
La quema de muñecos, una tradición platense que debe ser controlada
La refinería que late hace 100 años y se reinventa con la mirada puesta en la competitividad global
El Gobierno trabaja contrarreloj para contar con el Presupuesto
Cristina Kirchner sigue internada, está estable y con una buena evolución
Con el dólar oficial estable, cayó el riesgo país y mejoraron las acciones
Flamante concejal de La Cámpora, al frente del bloque peronista
Fuerte demanda de dinero en efectivo en los bancos platenses
Restauraron los históricos vitrales del Salón Dorado municipal
Polémica por una obra de asfaltado en la Isla Santiago de Ensenada
VIDEO. Inauguran una nueva sala de operaciones en tiempo real
VIDEO. Robaron $15 millones, pero “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los ladrones dieron el golpe en una gomería del barrio La Loma. Igual no llegaron lejos. La Policía les tendió un cerco
Dos delincuentes fueron detenidos ayer tras un audaz robo bajo la modalidad conocida como “pincharruedas”. El hecho ocurrió en la zona de Diagonal 73 y 29, donde los sospechosos sustrajeron una mochila con una millonaria suma en su interior, que el propietario había dejado en el asiento trasero de una camioneta.
Según informaron fuentes policiales, agentes del Comando de Patrulla La Plata, junto con efectivos de la Motorizada SASU, FBA 5 y la UTOI, tomaron conocimiento del ataque delictivo en una gomería ubicada en ese sector del barrio La Loma.
La comunicación oficial indicó que -al menos- dos hombres rompieron una ventanilla del vehículo y, previo amenazar a la víctima, se apoderaron del bolso con la plata.
Los autores enseguida escaparon hacia una camioneta Citroën Berlingo de color azul, que estaba estacionada en las cercanías del comercio.
Sin embargo, a partir de un certero operativo cerrojo, personal motorizado logró visualizar el vehículo, iniciándose una persecución que culminó en Camino Centenario y 509, donde los delincuentes descendieron del vehículo e intentaron huir, aunque fueron reducidos a pocos metros del lugar.
En el reporte del caso, los aprehendidos fueron identificados como Hugo Orlando Basualdo y Rodolfo Leonardo Gómez, ambos con domicilio en Berazategui y frondosos antecedentes penales.
LE PUEDE INTERESAR
Revocan sobreseimiento en la causa de María Cash
LE PUEDE INTERESAR
Un hombre murió al incendiarse su vivienda en Los Hornos
En el interior de la camioneta utilizada para el escape se halló la mochila denunciada por la víctima, conteniendo fajos de dinero que, tras el recuento, totalizaron 15 millones de pesos, recuperándose así la totalidad del botín, según los voceros consultados.
De acuerdo al relato del damnificado, horas antes había realizado una extracción de dinero en el Banco Patagonia, ubicado en 44 entre 26 y 27.
Fue al retirarse de esa entidad que advirtió que una de los neumáticos de su camioneta se encontraba pinchado, por lo que se dirigió a una gomería distante a pocas cuadras para superar el inconveniente.
Sin embargo, los problemas se potenciaron cuando los delincuentes aprovecharon la situación para cometer el atraco.
Durante las pericias, los efectivos constataron que en la rueda averiada del vehículo de la víctima había una aguja de metal, herramienta utilizada para provocar el desperfecto y obligarlo a detenerse, confirmando la modalidad delictiva empleada.
Los detenidos fueron trasladados a la comisaría cuarta de La Plata, donde quedaron a disposición de la Justicia.
Entre los elementos incautados se mencionaron la camioneta Citroën Berlingo, el dinero en efectivo, un teléfono celular, una aguja metálica, un largavista y un par de guantes.
Investigan si los ladrones tenían datos de la víctima o son “pescadores” ocasionales
En cuanto a los antecedentes, Basualdo registra causas por “robo calificado, encubrimiento agravado, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de guerra”, mientras que Gómez cuenta con registros por “hurto, tentativa de robo calificado y un secuestro extorsivo” ocurrido en Quilmes.
La investigación continúa para determinar si los aprehendidos estarían vinculados a otros hechos similares ocurridos en la región y si pudieron contar con el apoyo de presuntos cómplices.
Será la fiscal Betina Lacki quien, en base las probanzas recopiladas en las actuaciones, caratule los delitos endilgados y proceda a tomarles declaración indagatoria, todo una vez que se confirme la situación de detención.
Los pesquisas ya cuentan con abundante material fílmico, lo que seguramente les permitirá avanzar rápido para determinar si los asaltantes tenían datos de los movimientos financieros previos que iba a realizar la víctima o son “pescadores” ocasionales.
El momento exacto del millonario atraco. Todo quedó filmado / web
Sueños truncos. Los ladrones detenidos y la plata secuestrada / web
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí