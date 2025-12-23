Fuerte demanda de dinero en efectivo en los bancos platenses

los cajeros estuvieron muy demandados en la CIUDAD/ EL DIA

En los bancos de la Ciudad la demanda de dinero en efectivo fue alta, según se pudo observar en distintas zonas donde están disponibles los cajeros automáticos.

Muchos se encontraron con los cajeros vacíos el fin de semana, ya que el sábado, por ejemplo, se depositaron los aguinaldos a los empleados estatales y entre el jueves y el viernes ocurrió lo mismo con los empleados de empresas y comercios.

En la jornada de ayer el Instituto de Previsión Social pagó la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) lo que llevó a que la demanda se potencie aún más.

Mucha gente buscó efectivo porque con ese medio de pago acceden a distintas ofertas para hacer compras de regalos o insumos para la Nochebuena y la Navidad.

El descuento en efectivo ronda entre el 10 y el 15 por ciento y alcanza a diversos rubros, incluso las verdulerías, carnicerías, supermercados, heladerías.

Esa posibilidad de ahorro llevó a miles de clientes de los bancos de la Ciudad a volcarse a las máquinas para conseguir billetes.

No faltaron las quejas de los clientes porque en buena parte de las máquinas se entregaron sólo billetes de 20.000 pesos, lo que complicó un poco el pago de productos de precios bajos.

Tanto en las redes Banelco y Link, los bancos tuvieron una fuerte demanda a lo largo de la jornada. Muchos también buscaron evitar tener inconvenientes mañana y el jueves, cuando los bancos no estarán abiertos y creyeron que no habrá reposición de billetes durante ambas fechas. Los bancos recién reabrirán el viernes 26 de diciembre, según el cronograma que se dio a conocer en los últimos días.