Máxima: el arte de habitar el propio cuerpo

Lo esencial es invisible a los ojos. Es esta una de las frases repetidas hasta el cansancio en imágenes virales; metáfora ineludible a la hora de resaltar las virtudes del alma. Pero, querido principito, permitime, en esta ocasión, contradecirte: la reina indiscutible, la querida Máxima, echa por tierra esta afirmación. En ella más que en ninguna otra, su esencia se trasluce a través de su apariencia física; respira alma a través de cada poro; genuinamente es lo que aparenta. De ahí, su encanto.

Entendemos que en estos tiempos hablar del cuerpo ajeno es irrespetuoso pero nos gustaría hacer hincapié, en este resumen 2025 de los looks de la reina, del gran cambio en la apariencia de Máxima que, por gradual, parece ínfimo. Y no pasa por su peso, el bótox o el peinado sino que se nota un cambio interno, una nueva mirada de sí misma que da como resultado que, a sus 54 años, se haya reconciliado, por fin, con su cuerpo.

Sabemos por sus biógrafos que en su primera juventud batalló con algunos problemas de sobrepeso. No es que lo tuviera en demasía sino que la edad, el modelo social y, dicen, una madre obsesionada con el tema, la llevaron a tener algunos encontronazos con el espejo. Con estos antecedentes, no es difícil deducir que necesitó de un gran equilibrio mental y sostén para no caer en los desórdenes alimenticios cuando, a partir de 2001, se vio expuesta al escrutinio público.

Máxima encontró rápidamente un estilo de ropa con el que identificarse. Con asesoramiento pero también con inteligencia, descubrió lo que le quedaba mejor y lo que más cuadraba en cada ocasión. Y descubrió que la ropa es mucho más que vestirse: es trasmitir un mensaje.

En 2025 Máxima tuvo muchísimas presentaciones públicas y en la mayoría de ellas volvió a usar prendas ya conocidas. Sin embargo, según la publicación especializada Modekoningmaxima.nl, también fue uno de los años que más estrenó: 48 piezas nuevas se sumaron a su vestidor, entre ropa y accesorios.

Entre los reciclados, lo que llamó la atención es que recuperó ropa que había usado en sus primeros años como princesa y nos dio así la primera lección de estilo: los modelos atemporales de los grandes diseñadores son una inversión. Superan el paso del tiempo y siempre están listos para volver a usarse.

Otro tip que nos tira la reina: el monocromo. Los vestidos, los trajes y los conjuntos de falda y chaqueta del mismo color han sido el constante en esta temporada. Casi siempre en tonos de verde, su color favorito, pero sumando también el borravino, el gris y el blanco, un tono que hasta ha usado en invierno. Usar el mismo color para el top como para faldas y pantalones, estiliza a la mujer y fotografía muy bien. Es elegante y permite elegir mejor los complementos.

Porque, más allá de la ropa, este fue el gran año de los complementos. Broches y collares fantasía se convirtieron en grandes protagonistas del look de la reina. Casi siempre con motivos florales o animales, la reina ha lucido un variopinto conjunto de adornos enormes que cortan con el minimalismo de esos looks monocromos.

Veamos algunos ejemplos. Máxima demostró que no es supersticiosa y estrenó con orgullo un broche con forma de serpiente, uno de sus motivos preferidos ya que tiene también anillos y aros. Esta joya está firmada por Sardi y realizada en esmalte y vidrio.