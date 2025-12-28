Por qué decimos “salud”, besamos el pan y evitamos pasar la sal

En Todo tiene su historia, Charlie López se propone una tarea tan ambiciosa como entretenida: explicar de dónde vienen esos gestos, frases y rituales que repetimos casi en automático y que forman parte del paisaje cotidiano. ¿Por qué no se debe abrir un paraguas bajo techo? ¿De dónde surge la idea de besar el pan antes de tirarlo? ¿Qué sentido tuvo, alguna vez, sacar a los muertos con los pies hacia adelante o decir “salud” cuando alguien estornuda? El libro funciona como un viaje por el detrás de escena de la cultura popular, con un tono ágil y accesible que combina divulgación histórica, curiosidades y humor.

Lejos de una narración lineal, la obra se estructura como una serie de relatos breves que conectan supersticiones, hábitos y tradiciones con los contextos sociales, religiosos y sanitarios que les dieron origen. López reconstruye, por ejemplo, por qué romper un espejo se asoció a la mala suerte, cómo ciertas prácticas funerarias respondían a miedos muy concretos vinculados a la muerte y la enfermedad, o de qué manera costumbres que hoy parecen absurdas tuvieron, en su momento, una lógica clara. Cada historia revela que lo que hoy repetimos sin pensar fue, alguna vez, una respuesta racional a un problema real.

El libro también se detiene en anécdotas históricas tan insólitas como reveladoras. Desde el enojo de Isabel I de Inglaterra con el inventor del inodoro hasta la resistencia generalizada al uso del papel higiénico, pasando por la creación tardía del abrelatas —medio siglo después de que existieran las latas— o la invención del lavavajillas por iniciativa de una mujer adinerada cansada de que le rompieran la vajilla. Incluso hay lugar para historias de amor, como la del hombre que creó las curitas para proteger las manos lastimadas de su esposa, y para relatos bien argentinos, como el de un presidente que decidió ser padrino de un supuesto lobisón.

Con el mismo espíritu, Todo tiene su historia aborda rituales que atraviesan generaciones: soplar las velitas de cumpleaños, cantar el “Happy Birthday” —canción que dio lugar a un largo litigio por derechos de autor—, comer pochoclo en el cine, mascar chicle, contar ovejas para dormir o dibujar fantasmas con sábanas y cadenas. Cada gesto aparece explicado no como una simple rareza, sino como parte de un entramado cultural que se transmite, se resignifica y sobrevive al paso del tiempo.

El resultado es una obra que invita a mirar lo cotidiano con otros ojos. Charlie López no solo ofrece respuestas, sino que propone una forma distinta de pensar la cultura: entender que detrás de cada hábito hay una historia y que, al conocerla, también nos conocemos un poco más a nosotros mismos.