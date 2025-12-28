Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Séptimo Día |DE CHARLIE LÓPEZ

Por qué decimos “salud”, besamos el pan y evitamos pasar la sal

Un libro (de los más vendidos) que revela, con humor y claridad, el origen histórico de las costumbres y supersticiones cotidianas

Por qué decimos “salud”, besamos el pan y evitamos pasar la sal

El docente, escritor e historiador, junto a su mascota / Instagram

28 de Diciembre de 2025 | 04:18
Edición impresa

En Todo tiene su historia, Charlie López se propone una tarea tan ambiciosa como entretenida: explicar de dónde vienen esos gestos, frases y rituales que repetimos casi en automático y que forman parte del paisaje cotidiano. ¿Por qué no se debe abrir un paraguas bajo techo? ¿De dónde surge la idea de besar el pan antes de tirarlo? ¿Qué sentido tuvo, alguna vez, sacar a los muertos con los pies hacia adelante o decir “salud” cuando alguien estornuda? El libro funciona como un viaje por el detrás de escena de la cultura popular, con un tono ágil y accesible que combina divulgación histórica, curiosidades y humor.

Lejos de una narración lineal, la obra se estructura como una serie de relatos breves que conectan supersticiones, hábitos y tradiciones con los contextos sociales, religiosos y sanitarios que les dieron origen. López reconstruye, por ejemplo, por qué romper un espejo se asoció a la mala suerte, cómo ciertas prácticas funerarias respondían a miedos muy concretos vinculados a la muerte y la enfermedad, o de qué manera costumbres que hoy parecen absurdas tuvieron, en su momento, una lógica clara. Cada historia revela que lo que hoy repetimos sin pensar fue, alguna vez, una respuesta racional a un problema real.

El libro también se detiene en anécdotas históricas tan insólitas como reveladoras. Desde el enojo de Isabel I de Inglaterra con el inventor del inodoro hasta la resistencia generalizada al uso del papel higiénico, pasando por la creación tardía del abrelatas —medio siglo después de que existieran las latas— o la invención del lavavajillas por iniciativa de una mujer adinerada cansada de que le rompieran la vajilla. Incluso hay lugar para historias de amor, como la del hombre que creó las curitas para proteger las manos lastimadas de su esposa, y para relatos bien argentinos, como el de un presidente que decidió ser padrino de un supuesto lobisón.

Con el mismo espíritu, Todo tiene su historia aborda rituales que atraviesan generaciones: soplar las velitas de cumpleaños, cantar el “Happy Birthday” —canción que dio lugar a un largo litigio por derechos de autor—, comer pochoclo en el cine, mascar chicle, contar ovejas para dormir o dibujar fantasmas con sábanas y cadenas. Cada gesto aparece explicado no como una simple rareza, sino como parte de un entramado cultural que se transmite, se resignifica y sobrevive al paso del tiempo.

El resultado es una obra que invita a mirar lo cotidiano con otros ojos. Charlie López no solo ofrece respuestas, sino que propone una forma distinta de pensar la cultura: entender que detrás de cada hábito hay una historia y que, al conocerla, también nos conocemos un poco más a nosotros mismos.

Todo tiene su historia
CHARLIE LÓPEZ
Editorial: Aguilar
Páginas: 224
Precio: $25.999

 

LE PUEDE INTERESAR

El terror íntimo cuando el campo enferma

LE PUEDE INTERESAR

Desconocidos que se “meten” en la vida privada de otros
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

El docente, escritor e historiador, junto a su mascota / Instagram

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón

Crecen las dudas sobre cómo fue la muerte de Epstein

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof

Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta

Trump exige exponer todos los expedientes que involucren a demócratas en la trama Epstein: “¡Háganlos avergonzar!”

El Lobo busca un delantero y se asegura a Torres

Sigue la inquietud, a solo nueve ruedas del pago a los bonistas

Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas
Últimas noticias de Séptimo Día

Así es el tango satánico del último Nobel de Literatura

Manuel Puig: entre las novelas populares y la alta literatura

Una peligrosa operación capaz de cambiar el rumbo de la historia

El terror íntimo cuando el campo enferma

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla