Estudiantes: un año marcado por emociones fuertes y dos nuevos títulos a su historial

01. LA OBTENCIÓN DEL CLAUSURA

Para Estudiantes la consagración en el Torneo Clausura no fue sencilla, tuvo que atravesar momentos de zozobra y de duros cuestionamientos, en donde hasta estuvo en juego la continuidad de Eduardo Domínguez como entrenador de la Institución. Pese a no comenzar con el pié derecho tras la derrota ante Unión en la primera fecha, luego el rendimiento estuvo plagado de altibajos, pero logró sacar los puntos necesarios para clasificar a los playoff del campeonato. Ya en la fase mata-mata, el desempeño del equipo fue otro, en donde mostró su mejor versión, y pudo superar las adversidades, dejando afuera a los denominados equipos del poder, y a Gimnasia. En la final no sufrió sobresaltos, y gracias a la calidad individual de ciertos futbolistas, como el caso de Sosa, Carrillo y Muslera, pudo levantar un nuevo título.

02. DOMÍNGUEZ, PROTAGONISTA DEL AÑO

No quedan dudas que Eduardo Domínguez fue uno de los protagonistas mas destacados del año. Pasó por todos los momentos: se molestó con la tadanza en los refuerzos en el primer semestre, se quejó de los arbitrajes y enfrentó al poder (en una conferencia de prensa explotó), fue respaldado en la cancha y públicamente por sus jugadores (Ascacibar habló del Estilo Domínguez), se animó a levantar la voz contra aquellos que dentro del Club lo querían “sacar” antes de tiempo, mostró espalda para bancar los malos momentos, pegó el grito cuando hizo su aparición Carina Magnabosco, recibió una ovación en la seguna fecha y terminó el año obteniendo dos títulos más y quedando a un paso de igualar a Osvaldo Zubeldía como el técnico más ganador de la historia.

03. EL PARTIDO ANTE FLAMENGO

Aquel partido con Flamengo el 29 de septiembre en el Estadio UNO, es una espina para Estudiantes, ya que estuvo a la altura de una de las grandes potencias de Brasil, de poder acceder a las semifinales de la Copa Libertadores. Durante los 90 minutos reglamentarios el Pincha le jugó de igual a igual, a sabiendas de la desventaja en el marcador. Gastón Benedetti fue de los futbolistas más desequilibrante, a pesar de errar su disparo desde el punto del penal. En este sentido, el Vasco fue el autor del único gol del partido. Además de convertir un segundo tanto que fue anulado por posición prohibida. Pese a la gran actitud de dar vuelta el marcador, el equipo no pudo desde los doce pasos, y cayó por penales, en un partido similar al de cuartos de Copa Sudamericana 2023, donde no pudo ante Corinthians.

04. VERÓN Y UN FIN DE AÑO MEJOR QUE DE ARRANQUE

El 2025 de Juan Sebastián Verón fue cambiante. Si la última imagen es la última, sin dudas que muy bueno porque estuvo al frente de una cruzada contra los poderosos de la AFA y salió bien parado con su bandera en contra de las decisiones que están poniendo trabas al crecimiento de los clubes de Primera División. Terminó festejando como hincha en las plateas de Santiago del Estero y San Nicolás los títulos de Estudiantes. Pero había comenzado el año muy errático abrazando el proyecto de Foster Gillett pese a que su CD le sugería que no. Lo mismo con el intento de desembarco de Carina Magnabosco. Terminó encontrando su mejor versión y renovó el crédito de los socios e hinchas de Estudiantes y algo más del fútbol argentino.

05. LA TARDE DEL PASILLO-GATE

En un acto de rebeldía, propio de la historia de Estudiantes el 23 de noviembre los futbolistas del Pincha le dieron la espalda al poder, y a decisiones poco democráticas, como fue el “reconocimiento” de Campeón de Liga a Rosario Central, tras finalizar en la primera colocación de la Tabla Anual. Y rompieron con el acto protocolar hacia el campeón. Aquella tarde en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del Torneo Clausura, los titulares del cuadro albirrojo realizaron el pasillo de espaldas a la salida de los jugadores del Canalla. Este gesto se viralizó por el mundo, y varios medios internacionales se hicieron eco. Por su parte, los responsables del pasillo sufrieron sanciones: los jugadores suspensión de 2 fechas para el próximo torneo y el presidente una sanción de su cargo por seis meses.

06. EN EL APERTURA NO TUVO UN BUEN ANDAR

Estudiantes fue irregular en su primer semestre. Claramente apostó por la Copa Libertadores y por eso a la hora de los playoffs puso todos sus huevos en la canasta internacional. Por eso fue prontamente eliminado en los octavos de final, en condición de visitante por Rosario Central. Como pudo meterse en segunda ronda de la Copa esa temprana eliminación en el Apertura no cayó del todo mal y se cerró con el crédito abierto. Futbolísticamente fue muy irregular: de grandes partidos y triunfos (River en el Monumental y en Chile) a producciones muy pobres, por ejemplo la goleada en contra como visitante de Argentinos Juniors en la última fecha o la derrota como local ante la U. de Chile. El clásico, siempre un termómetro del semestre, lo finalizó 1-1 con un gol de Luciano Giménez en el final del partido. Salvó la ropa en el Bosque.

07. EL LEÓN SUPER CAMPEÓN

Para coronar un año soñado, el Trofeo de Campeones fue la frutilla del postre, para que Estudiantes en siete días le sume dos estrellas más al escudo.

Similar a la definición del Clausura, comenzó perdiendo sin merecerlo, pero gracias a ciertas individualidades y acción colectiva, llegó a la igualdad, ante un desgastado Platense que no pudo mantener la diferencia en el marcador, y cayó ante el poderío estudiantil. Ya en el final de la tarde en el Estadio Único de San Nicolás, Lucas Alario que había convertido la igualdad, fue el encargado de marcar el segundo y coronar de gloria a Estudiantes por segunda vez en el año. Además de ganar consecutivamente el Trofeo de Campeones, que a su vez le abrió la puerta a disputar nuevas competencias a partir del próximo año, como la Supercopa Argentina, Supercopa Internacional y Recopa de Campeones.

08. CARRILLO, EL HOMBRE DE LOS GOLES EN FINALES

Guido Marcelo Carrillo, el jugador que superó las adversidades -tras las cuatro fechas de suspensión- y fue la pieza claves de la coronación de Estudiantes en el Torneo Clausura. Si bien no tuvo uno de sus mejores años, con relación a goles convertidos, apareció en los momentos donde el equipo más lo necesito, en la victoria 1-0 ante Racing en Avellaneda, el triunfo en condición de local 2-0 en el clásico y el más importante en la final del campeonato, donde consiguió estirar el partido a tiempo suplementario, tras su igualdad sobre la hora. A su vez, este gol significó el tercero en su cuenta personal, ya que en 2023 marcó en la consagración de la Copa Argentina ante Defensa y Justicia. Mientras que en 2024 hizo lo propio ante Vélez en el Trofeo de Campeones. De esta forma, se transformó en el máximo goleador en esta instancia en la era Domínguez.

09. SALDO POSITIVO EN CLÁSICOS

En materia de clásicos, fue un año más que positivo de Estudiantes enfrentando a Gimnasia, en donde sumó dos victorias y un empate, entre ellos está el duelo más importante de los últimos años, por las semifinales del campeonato. El primer enfrentamiento fue en la igualdad 1-1 de abril en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, partido correspondiente a la decimotercera jornada del Torneo Apertura. Mientras que los dos triunfos fueron en el Clausura. El primero fue por la fase regular en la victoria 2-0 en el Estadio UNO, donde el equipo no llegaba bien pero se despachó con los goles de Guido Carillo y Edwuin Cetré. En tanto, el restante fue por las semifinales del certamen en el Estadio del Bosque, donde el colombiano volvió a hacer de las suyas y se lució con una asistencia formidable para el gol de Tiago Palacios y el pase a la final. De esta forma, sumó siete puntos de nueve unidades posibles. Además convirtió cuatro goles y le convirtieron una vez.

10. CETRÉ, EL MEJOR JUGADOR

Estudiantes tuvo puntos altos como Fernando Muslera y Guido Carrillo, claves en el partido final contra Racing en Santiago del Estero. El arquero atajó un penal en la definición y obligó a una mala ejecución en el último. Además respondió de manera brillante en todo los playoffs. El delantero jugó solo el último partido y además de ser la figura anotó un gol fiel a su estilo, de cabeza, en el segundo minuto de descuento. Sin ellos, contrafáctico, Estudiantes no hubiese sido campeón. Pero el mejor jugador fue el colombiano Edwuin Cetré, porque resultó el más regular y apareció en los momentos más importantes del segundo semestre: chilena a Huracán, goles en el clásico y en Arroyito, picante en la Libertadores y el mayor asistidor del equipo: de sus centros llegaron dos goles claves de Tiago Palacios. El colombiano, ahora, está en boca de todos para ser transferido.