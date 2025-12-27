Sigue la inquietud, a solo nueve ruedas del pago a los bonistas



Luis Varela



Argentina vive, desde el punto de vista financiero, un verdadero tiempo de descuento, ya que faltan apenas nueve días hábiles para que el Gobierno tenga que pagar a los bonistas los US$ 4.300 millones por cupones y amortización de Bonares y Globales el próximo 9 de enero.

La situación es de inquietud, porque la negociación por el Repo con los cinco bancos internacionales (JP Morgan, Citi, Santander, Goldman Sachs y Bank of America) viene demorada.

Luis Caputo sigue remando en dulce de leche. Y, a través de crecientes liquidaciones de una cosecha récord de trigo (un cereal que sin retenciones tuvo el viernes un fuerte salto de precio en Rosario), más compras escalonadas de parte del Tesoro, se logró que en el último día de la semana el Banco Central (BCRA) pudiera sumar reservas por nada menos que US$ 560 millones. Pero, para llegar arañando, luego de conseguir US$ 700 millones por la privatización de las centrales hidroeléctricas, el Gobierno decidió avanzar con la licitación para privatizar Transener.

Los operadores afirman que no faltan muchos dólares para realizar el pago. Descuentan que se realizará, y esperan -además- que buena parte del dinero que sea liberado vuelva a ser reinvertido en bonos largos o en Obligaciones Negociables, valores que en todos los casos prometen pagar tasas del 8% al 10% anual, para tentar a los que siguen con los dólares encanutados en el colchón, que se apolillan porque el dólar global pierde valor y porque EE.UU. también tiene inflación que deteriora el consumo.

EL DÓLAR

Toda esa situación armó un extraño combo, con los inversores más avezados buscando otras colocaciones, ni en plazos fijos ni en dólares. Mientras que el argentino medio, que en general no tiene conocimiento profundo sobre la evolución de los activos, sigue lanzándose de cabeza al dólar blue, que anotó el viernes un salto de $25, por lo que acumula en diciembre una suba de casi 7%, es decir tres veces lo que pagó la tasa de un plazo fijo.

Mientras tanto, los dólares financieros también subieron algo, pero muy lejos del blue, y los dólares oficiales están completamente planchados, como siguiendo la estrategia del Gobierno, de anclar el tipo de cambio para que la inflación empiece con cero a partir de mayo o junio. Con ese contexto, en pleno inicio de las vacaciones y con los adelantos por vacaciones y los aguinaldos ya pagados, el blue estuvo en el centro de escena, desplazando a los plazos fijos.

Tanto es el desinterés en realizar plazos fijos en pesos que los bancos se vieron obligados a subir las tasas para que los ahorristas no se vayan al dólar o, peor, que decidan abrir cuentas en otros países y mudar sus dólares hacia otra parte. Por plata chica subieron de 24% a 24,4% (bancos grandes 20,5% y bancos chicos 28%) y por plata grande subió de 32,4% a 33,7%.

En cambio, evidenciando que el rally post electoral ha entrado en pausa, tanto las acciones como los bonos estuvieron completamente planchados. Con muy pocos negocios, la Bolsa porteña retrocedió 0,2%, con ADR argentinos mixtos. Y los bonos también achicaron 0,2% y, completamente a contramano de lo esperado, el riesgo país volvió a subir: trepó 8 unidades, hasta 580 puntos básicos, indicando que Argentina sigue "standalone" fuera de todo acceso a los mercados internacionales.

Con ese escenario de animación suspendida en Argentina, los mercados internacionales están cerrando el año con muchos índices bursátiles en récords que parecen por demás exuberantes. Hay inquietud, se esperan las decisiones del hombre que Donald Trump ponga en mayo en la Fed, en reemplazo de Jerome Powell, con la expectativa de que haya dólares para todos, tasa barata, y dólar global debilitándose.

Así, las tasas largas de EE.UU. con vencimientos más cercanos están cediendo, pero las tasas hipotecarias se mantienen: se pagó 3,5% anual a 1 año de plazo, 3,7% anual a 5 años, 4,1% anual a 10 años y 4,8% anual a 30 años. Y, con ese patrón, en el exterior el dólar subió 0,3% en Brasil, 0,2% contra el franco suizo y el yen y 0,1% contra el euro, no cambió contra la libra y bajó 0,1% en México, 0,2% en Chile y 0,3% en China.

El mercado cambiario local, en tanto, estuvo mixto. Con el dólar oficial a $1.475,45, el BCRA no intervino en el mercado de cambios, pero sí lo hizo el Tesoro. Y, al final del día, la autoridad monetaria logró sumar reservas. Con eso, el dólar oficial subió 4 centavos hasta $1.475,45, el blue saltó $25 hasta $1.530, el Senebi subió $2,02 hasta $1.486,86, el MEP subió $7,28 hasta $1.488,12 y el contado con liqui subió $5,52 hasta $1.536,90. Por lo que la brecha entre oficial y blue subió hasta 4% y la del CCL con el mayorista fue del 6%.

Así, mientras la brecha cambiaria va creciendo lentamente, los títulos públicos perdieron su capacidad de anzuelo. Con pocos negocios, los bonos argentinos bajaron 0,2%.

En papeles privados, hubo cierre mixto en la Bolsa de Nueva York, ya que el Nasdaq subió 0,1%, S&P terminó sin cambios y hubo baja del 0,1% para el Dow. Al tiempo que la Bolsa de San Pablo subió 0,2% y la de México bajó 0,1%, todo muy quieto.

EL MERCADO BURSÁTIL

En el mercado bursátil argentino pasó casi lo mismo, con un tono levemente negativo, que vuelve a colocar al Merval en dólares abajo del agua en lo que va de todo este año. Con $56.152 millones operados en acciones y $70.734 millones en Cedears, la Bolsa de Buenos Aires bajó 0,2%. Mientras que los ADR argentinos cerraron con subas del 1% al 2% para IRSA y Galicia, con bajas del 1% al 2% para Bioceres y Supervielle.

Finalmente, en commodities, las tensiones geopolíticas son las que marcan el ritmo de todo. El petróleo bajó 2,1%. Hubo nuevos récords para los metales preciosos, con la onza de plata anotando un violento salto del 8%, acercándose a los US$ 80 dólares, cuando hace dos años cotizaba a US$ 20. Los metales básicos actuaron mixtos. En Chicago hubo bajas para todo, con mayor castigo para el trigo. En Rosario, en cambio, el trigo pegó un salto, algo que permitió el mejor precio de los granos de Rosario en dos años, gracias a la eliminación de las retenciones.