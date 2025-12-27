Sigue la inquietud, a solo nueve ruedas del pago a los bonistas

El calor tremendo y el viento, combo "explosivo" por los incendios en la Región
El calor tremendo y el viento, combo "explosivo" por los incendios en la Región
Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque
La falta de agua crea una terrible situación en los barrios de La Plata en medio del calor extremo
La tradición platense de los muñecos se reconfigura: dónde se quemarán este año
Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Con mariposas y dibujos: así será el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako
Dos cortes de luz afectaron zonas del Hospital Italiano, San Carlos y Gambier
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta
Con varias tapadas espectaculares del Dibu, Aston Villa se lo dio vuelta y le ganó a Chelsea
Colapinto revolucionó una localidad bonaerense: carnicería y mandados para "bajar un cambio"
Conmoción en La Plata: una mujer murió en un hipermercado de Camino Centenario tras descompensarse
¿Engañaron a Wanda Nara? Filtraron el audio de Martín Migueles a Claudia Giardone
"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad
A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón
VIDEO. Intento de robo en La Plata: cinco delincuentes forzaron un portón y escaparon corriendo
Fingir amor y desaparecer: Del “bombardeo de amor” al “ghosteo”
Arde La Plata: la ola de calor toma impulso este sábado y se dispara el termómetro
VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA
Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor y figura clave del Octeto Electrónico
VIDEO. La pirotecnia detona violencia: un ruido que enciende el conflicto vecinal en La Plata
El Gordo de Navidad fue para el 77.222 y repartió 800 millones: chequeá tu billete
Trump exige exponer todos los expedientes que involucren a demócratas en la trama Epstein: “¡Háganlos avergonzar!”
Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”
En 48 cuotas: cómo es el plan de Banco Provincia para comprar motos directo en la concesionaria
Sigue la inquietud, a solo nueve ruedas del pago a los bonistas
La agenda deportiva del último sábado del año: partidos, horarios y TV
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Luis Varela
Argentina vive, desde el punto de vista financiero, un verdadero tiempo de descuento, ya que faltan apenas nueve días hábiles para que el Gobierno tenga que pagar a los bonistas los US$ 4.300 millones por cupones y amortización de Bonares y Globales el próximo 9 de enero.
La situación es de inquietud, porque la negociación por el Repo con los cinco bancos internacionales (JP Morgan, Citi, Santander, Goldman Sachs y Bank of America) viene demorada.
Luis Caputo sigue remando en dulce de leche. Y, a través de crecientes liquidaciones de una cosecha récord de trigo (un cereal que sin retenciones tuvo el viernes un fuerte salto de precio en Rosario), más compras escalonadas de parte del Tesoro, se logró que en el último día de la semana el Banco Central (BCRA) pudiera sumar reservas por nada menos que US$ 560 millones. Pero, para llegar arañando, luego de conseguir US$ 700 millones por la privatización de las centrales hidroeléctricas, el Gobierno decidió avanzar con la licitación para privatizar Transener.
Los operadores afirman que no faltan muchos dólares para realizar el pago. Descuentan que se realizará, y esperan -además- que buena parte del dinero que sea liberado vuelva a ser reinvertido en bonos largos o en Obligaciones Negociables, valores que en todos los casos prometen pagar tasas del 8% al 10% anual, para tentar a los que siguen con los dólares encanutados en el colchón, que se apolillan porque el dólar global pierde valor y porque EE.UU. también tiene inflación que deteriora el consumo.
EL DÓLAR
LE PUEDE INTERESAR
El Gobierno reparte cal para pintar los dólares del colchón
Toda esa situación armó un extraño combo, con los inversores más avezados buscando otras colocaciones, ni en plazos fijos ni en dólares. Mientras que el argentino medio, que en general no tiene conocimiento profundo sobre la evolución de los activos, sigue lanzándose de cabeza al dólar blue, que anotó el viernes un salto de $25, por lo que acumula en diciembre una suba de casi 7%, es decir tres veces lo que pagó la tasa de un plazo fijo.
Mientras tanto, los dólares financieros también subieron algo, pero muy lejos del blue, y los dólares oficiales están completamente planchados, como siguiendo la estrategia del Gobierno, de anclar el tipo de cambio para que la inflación empiece con cero a partir de mayo o junio. Con ese contexto, en pleno inicio de las vacaciones y con los adelantos por vacaciones y los aguinaldos ya pagados, el blue estuvo en el centro de escena, desplazando a los plazos fijos.
Tanto es el desinterés en realizar plazos fijos en pesos que los bancos se vieron obligados a subir las tasas para que los ahorristas no se vayan al dólar o, peor, que decidan abrir cuentas en otros países y mudar sus dólares hacia otra parte. Por plata chica subieron de 24% a 24,4% (bancos grandes 20,5% y bancos chicos 28%) y por plata grande subió de 32,4% a 33,7%.
En cambio, evidenciando que el rally post electoral ha entrado en pausa, tanto las acciones como los bonos estuvieron completamente planchados. Con muy pocos negocios, la Bolsa porteña retrocedió 0,2%, con ADR argentinos mixtos. Y los bonos también achicaron 0,2% y, completamente a contramano de lo esperado, el riesgo país volvió a subir: trepó 8 unidades, hasta 580 puntos básicos, indicando que Argentina sigue "standalone" fuera de todo acceso a los mercados internacionales.
Con ese escenario de animación suspendida en Argentina, los mercados internacionales están cerrando el año con muchos índices bursátiles en récords que parecen por demás exuberantes. Hay inquietud, se esperan las decisiones del hombre que Donald Trump ponga en mayo en la Fed, en reemplazo de Jerome Powell, con la expectativa de que haya dólares para todos, tasa barata, y dólar global debilitándose.
Así, las tasas largas de EE.UU. con vencimientos más cercanos están cediendo, pero las tasas hipotecarias se mantienen: se pagó 3,5% anual a 1 año de plazo, 3,7% anual a 5 años, 4,1% anual a 10 años y 4,8% anual a 30 años. Y, con ese patrón, en el exterior el dólar subió 0,3% en Brasil, 0,2% contra el franco suizo y el yen y 0,1% contra el euro, no cambió contra la libra y bajó 0,1% en México, 0,2% en Chile y 0,3% en China.
El mercado cambiario local, en tanto, estuvo mixto. Con el dólar oficial a $1.475,45, el BCRA no intervino en el mercado de cambios, pero sí lo hizo el Tesoro. Y, al final del día, la autoridad monetaria logró sumar reservas. Con eso, el dólar oficial subió 4 centavos hasta $1.475,45, el blue saltó $25 hasta $1.530, el Senebi subió $2,02 hasta $1.486,86, el MEP subió $7,28 hasta $1.488,12 y el contado con liqui subió $5,52 hasta $1.536,90. Por lo que la brecha entre oficial y blue subió hasta 4% y la del CCL con el mayorista fue del 6%.
Así, mientras la brecha cambiaria va creciendo lentamente, los títulos públicos perdieron su capacidad de anzuelo. Con pocos negocios, los bonos argentinos bajaron 0,2%.
En papeles privados, hubo cierre mixto en la Bolsa de Nueva York, ya que el Nasdaq subió 0,1%, S&P terminó sin cambios y hubo baja del 0,1% para el Dow. Al tiempo que la Bolsa de San Pablo subió 0,2% y la de México bajó 0,1%, todo muy quieto.
EL MERCADO BURSÁTIL
En el mercado bursátil argentino pasó casi lo mismo, con un tono levemente negativo, que vuelve a colocar al Merval en dólares abajo del agua en lo que va de todo este año. Con $56.152 millones operados en acciones y $70.734 millones en Cedears, la Bolsa de Buenos Aires bajó 0,2%. Mientras que los ADR argentinos cerraron con subas del 1% al 2% para IRSA y Galicia, con bajas del 1% al 2% para Bioceres y Supervielle.
Finalmente, en commodities, las tensiones geopolíticas son las que marcan el ritmo de todo. El petróleo bajó 2,1%. Hubo nuevos récords para los metales preciosos, con la onza de plata anotando un violento salto del 8%, acercándose a los US$ 80 dólares, cuando hace dos años cotizaba a US$ 20. Los metales básicos actuaron mixtos. En Chicago hubo bajas para todo, con mayor castigo para el trigo. En Rosario, en cambio, el trigo pegó un salto, algo que permitió el mejor precio de los granos de Rosario en dos años, gracias a la eliminación de las retenciones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí