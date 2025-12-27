Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
José Picón

José Picón
jpicon@eldia.com

27 de Diciembre de 2025 | 20:16


Axel Kicillof transita, en simultáneo, por caminos escarpados. Busca por un lado pavimentar su proyección nacional con la idea de construir una alternativa a Javier Milei. Por el otro, debe gestionar una administración a la que se le transparenta la falta de recursos y que afronta, además, una disputa interna con el kirchnerismo que estalla por aquí y por allá.

El Gobernador hace equilibrio en medio de esa tormenta. Siente la presión de La Cámpora pero se resiste a romper. Acepta los desafíos que le impone el sector que lidera Máximo Kirchner en el marco de una convivencia belicosa. Las disputas que se libran en el Senado provincial y en el PJ bonaerense son ejemplos claros de un escenario que promete parir peleas todo el tiempo.
El cierre del año está tapizado por ese panorama. Kicillof parece haber dado un paso más en dirección a empujar un armado nacional al lanzar el desafío de construir una alternativa política al gobierno de La Libertad Avanza que trascienda las fronteras bonaerenses. Hubo un primer movimiento sintomático: el encuentro en Formosa con el gobernador Gildo Insfrán.

Ese viaje habría sido el inicio de un periplo nacional que tomará impulso desde febrero. La idea es extender el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a otras provincias, una tarea que tiene asignados responsables: una tríada de ministros políticos del gabinete que integran Andrés “Cuervo” Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Carlos Bianco (Gobierno) y Cristina Álvarez Rodríguez (jefa de asesores).

Esa construcción todavía en ciernes afronta desafíos domésticos, como la consolidación del espacio en la provincia de Buenos Aires que surge como una prioridad ineludible. La idea de ampliar el MDF estará a cargo de varios dirigentes con presencia e influencia territorial como el platense Julio Alak y otros dirigentes históricos del peronismo como Julio Pereyra y Alberto Descalzo.  

Es en el territorio bonaerense donde el esquema kicillofista afronta los desafíos más severos. Por un lado, esa expansión política acaso requiera tomar definiciones de fondo como empezar a instalar la idea de que Kicillof buscará instalar un nombre para heredar el lugar que indefectiblemente dejará vacante en diciembre de 2027.

Es un anhelo que acunan varios de los protagonistas centrales de uno de los hechos políticos más relevantes del año que se va: los intendentes peronistas, que tuvieron una influencia decisiva en la holgada victoria que Fuerza Patria obtuvo frente al Gobierno nacional en las elecciones del 7 de septiembre.

Hay alcaldes que se resisten a la posibilidad de que la proyección nacional de Kicillof deje a la Provincia sin una terminal propia. Sería, analizan, claudicar de antemano en una eventual negociación con el kirchnerismo y ceder sin chistar la candidatura a la Gobernación. En todo caso, buscan llegar hasta el final con una alternativa instalada.

La Cámpora mira ese mismo objetivo. El nombre de la quilmeña Mayra Mendoza suena desde hace largo tiempo como el nombre para quedarse con la herencia de Kicillof.

Mientras tanto, la agrupación de Máximo Kirchner marca presencia y pelea espacios de poder. Una de esas disputas se escenifica en el Senado donde reclama una vicepresidencia clave y el manejo compartido del área administrativa de La Cámara que preside la kicillofista Verónica Magario. La apuesta es fuerte: la vicegobernadora resiste y el camporismo amenaza con llevarla a la Justicia por no convocar a sesiones para discutir el tema.

Otro round de la tensión interna se libra en el PJ bonaerense. Máximo Kirchner concluyó su mandato pero la disputa con el kicillofismo está abierta. El líder camporista busca tener alineado el partido con la estructura nacional que maneja su madre Cristina Kirchner y podría no volver a postularse siempre y cuando logre imponer un intendente propio o aliado.

En el menú camporista no aparece el plato más apetecido por Kicillof: que el PJ bonaerense esté alineado con los deseos y las necesidades políticas del Gobernador.

La tensión en el peronismo escribió en la última semana episodios picantes. Dos protestas en Lanús y Quilmes, distritos camporistas, protagonizadas por dirigentes cercanos a Juan Grabois, agregaron leña al fuego. El dirigente social siempre se movió como un aliado al kirchnerismo. La Cámpora cree, ahora, que los incidentes tendrían que ver con un realineamiento del diputado nacional. Un supuesto viraje político para comenzar a trabajar junto a Kicillof.

