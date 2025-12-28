Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
El nuevo mapa del poder: cómo Milei reordena alianzas y las tensiones tras el Presupuesto
Pujas internas y un compromiso para cubrir vacantes en la Suprema Corte
Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta
Eterna condena: en los barrios, ni la cisterna alivia la falta de agua
Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas
El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa
VIDEO. Tragedia vial enluta a Berisso: un matrimonio murió y su hija sobrevivió
Un robo, una muerte y la pista de las “viudas negras” en La Plata
La Plata y ciudades de la Región arriba en el ranking de transparencia fiscal
2025: un año por debajo de las expectativas, pero sin crisis
Sigue la inquietud, a solo nueve ruedas del pago a los bonistas
A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón
Verano seguro: cuando la vida no se remite a la suerte: se trata de cuidado
Del amor al escándalo: los conflictos que sacudieron a la farándula argentina en 2025
Los empleados informales ganan un 57% menos que los registrados
Estudiantes: un año marcado por emociones fuertes y dos nuevos títulos a su historial
Gimnasia: pasó de sufrir al borde del abismo a soñar con el torneo en menos de dos meses
Los dólares debajo del colchón ya equivalen a más de la mitad del PBI
Por qué decimos “salud”, besamos el pan y evitamos pasar la sal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sin poder ducharse, cocinar o ir al baño, muchas familias deben sobrevivir día a día sin el suministro. Botellas, baldes y bidones, la salida
Todas las noches, antes de irse a dormir y casi como un ritual, Ofelia deja un balde vacío en su patio, debajo de una canilla abierta. Durante años, la esperanza de que al despertar esté lleno nunca se perdió. Sin embargo, a la mañana el panorama es el mismo de siempre: el agua no llegó ni a la mitad. En su vivienda de 80 y 22, en Altos de San Lorenzo, esa ceremonia nocturna se repite desde hace más de 40 años.
“Me tengo que ir a bañar a la casa de mi hijo, a varias cuadras de acá, porque no puedo ni ir al baño. Para cocinar me trae bidones desde su casa, no tengo otra manera. Y para beber me compro botellas de agua cuando pasa el sodero”, relató la vecina, quien con sus 80 y tantos se encuentra cansada de reclamar. “A la noche, muy de vez en cuando, se llena la mochila del baño, lo que es un alivio, porque se hace muy difícil no poder tirar ni siquiera la cadena del inodoro”, agregó.
En tanto, su hijo Adrián advirtió que la situación se vuelve aún más crítica para los adultos mayores del barrio. “En 80 y 22 viven personas de más de 90 años, que no pueden acarrear bidones. El problema más intenso viene desde el 9 de diciembre: durante todo el día no llega ni una gota, no hay nada de presión, ni siquiera en la canilla de abajo”, aseguró.
El reclamo no es algo aislado y se repite a lo largo del barrio. Salvador Iovine, vecino y comerciante de 22 y 80, vive en la zona desde que nació, hace 50 años, y definió la falta de agua como un problema eterno. “Hubo alguna época en la que mejoró un poco, pero ahora nada”, resumió mientras señalaba una canilla abierta de la que no sale una sola gota. Su vivienda está conectada a una cisterna que hoy permanece vacía y que solo se carga de noche, cuando llega algo de presión. “Le pagamos el agua a ABSA igual, esto es histórico”, remarcó.
En los días de calor, la situación se vuelve límite. “Tenés que estar rogando que a la noche te entre algo y tratar de no gastar. ¿Cómo hacemos? Rezamos”, graficó. Según explicó, el agua nunca llegó de manera natural al tanque elevado de su casa, por lo que debió instalar bombas cada vez más potentes, una solución que -aseguró- se repite en todas las casas.
Una mirada similar es la de Omar, vecino de la calle 80. “Después de las diez de la mañana ya no sale más. A la noche carga un poco, pero es un tanque para cinco departamentos y no alcanza”, describió. Si bien el problema lleva décadas, calculó que se agravó en los últimos dos años. “Empezaron las tomas y el crecimiento del barrio, y la red no alcanzó para todos. De mil personas pasamos a ser tres mil o cuatro mil, pero la infraestructura es la misma”, señaló.
LE PUEDE INTERESAR
Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa
LE PUEDE INTERESAR
Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas
Lejos de limitarse a un solo sector, la falta de agua afecta a numerosos puntos de La Plata y la Región. Vecinos de 121 entre 64 y 65 denunciaron estar sin suministro desde el 3 de octubre, sin poder bañarse, lavar ropa ni cocinar, pese a haber realizado reiterados reclamos. En Villa del Plata, Punta Lara, residentes aseguraron que desde hace cuatro años el agua se corta todas las noches y que, en el último mes, la presión es tan baja que ni siquiera alcanza a una canilla ubicada casi al ras del suelo.
Situaciones similares se registraron en Los Hornos, San Carlos, el barrio Cementerio y otras zonas del oeste y sur platense, donde las familias afirmaron que deben recurrir a bidones, bombas eléctricas y la ayuda de familiares para cubrir necesidades básicas. En algunos casos, además, los vecinos alertaron sobre la mala calidad del agua cuando logra salir, con fuerte olor o sabor a cloro.
En este contexto, en todos los barrios afectados, los vecinos coinciden en que realizaron reclamos formales ante ABSA, tanto por vía telefónica como digital y presencial. Sin embargo, no obtuvieron respuestas concretas ni soluciones definitivas.
Ante esta situación, EL DIA consultó a la empresa ABSA para conocer las causas de la falta de agua y las medidas previstas para normalizar el suministro en las zonas afectadas. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta oficial.
Salvador instaló una cisterna porque nunca tuvo presión de agua en su casa de 22 y 80 / Gonzalo calvelo
ofelia se baña en la casa de su hijo que vive a unas cuadras / g. calvelo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí