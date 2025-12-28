Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

RITUALES DE ESTILO PARA EMPEZAR DE NUEVO

Año nuevo: vestirse con intención, brillo y deseos para lo que viene

Colores que atraen energías positivas, prendas elegidas como amuletos y tips estilísticos para recibir el nuevo año con confianza, feminidad y espíritu de renovación

Vestido Halter de Gasa DE SOLANGE M.

28 de Diciembre de 2025 | 02:52
Edición impresa

Año Nuevo es una de las noches más cargadas de simbolismo del calendario. Más allá de la fiesta, la música y los brindis, existe un ritual silencioso pero poderoso: elegir qué ponerse para recibir el nuevo ciclo. En la vestimenta femenina, esta decisión suele estar atravesada por tradiciones, creencias y deseos personales. No se trata solo de moda, sino de intención. Cada prenda, cada color y cada detalle funcionan como una declaración para lo que está por venir.

Una de las costumbres más extendidas es estrenar ropa en Año Nuevo. A diferencia de Navidad, donde el foco está puesto en lo familiar, el 31 invita a proyectar: usar algo nuevo simboliza apertura, cambio y renovación. Muchas mujeres eligen conscientemente una prenda que las represente en ese momento de su vida, como una forma de manifestar el año que desean transitar.

Los colores tienen un rol protagónico y cargado de significado. El blanco es el gran clásico de Año Nuevo: representa comienzos limpios, claridad y paz interior. Vestidos largos, conjuntos livianos o tops blancos combinados con accesorios metálicos son una elección recurrente. El dorado y el plateado simbolizan abundancia, éxito y celebración, ideales para quienes buscan atraer prosperidad. El rojo se asocia al amor y la pasión, mientras que el amarillo convoca alegría y optimismo. Cada tono cuenta una historia y muchas mujeres eligen su outfit según el deseo que quieren potenciar.

En cuanto a las prendas, Año Nuevo habilita un poco más de audacia. Vestidos con brillos, cortes asimétricos, espaldas descubiertas o telas metalizadas son bienvenidos, especialmente en celebraciones nocturnas. También se imponen los conjuntos coordinados y los enteritos, que combinan comodidad con un aire sofisticado. Las telas livianas siguen siendo clave en climas cálidos: satén, gasa, lurex suave o viscosa aportan movimiento y frescura.

Los accesorios funcionan casi como amuletos. Aros llamativos, anillos especiales o pulseras con historia personal acompañan el ritual del brindis. Existe además la tradición de llevar algo dorado, aunque sea pequeño, como símbolo de riqueza y buena fortuna. El calzado suele priorizar el equilibrio entre impacto visual y comodidad, ya que la noche se extiende hasta bien entrada la madrugada.

El maquillaje de Año Nuevo se permite un poco más de dramatismo: piel luminosa, ojos con destellos, delineados marcados o labios intensos. El cabello acompaña con recogidos prolijos, ondas definidas o estilos pulidos que resistan el paso de las horas.

Vestirse para Año Nuevo es un acto de esperanza. No hay reglas estrictas, solo señales, deseos y elecciones que hablan de quiénes somos y hacia dónde queremos ir. En esa última noche del año, la moda se convierte en un ritual íntimo y poderoso: una manera de despedir lo vivido y recibir lo que viene con confianza, luz y estilo.

 

