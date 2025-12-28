Año nuevo: vestirse con intención, brillo y deseos para lo que viene

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
El nuevo mapa del poder: cómo Milei reordena alianzas y las tensiones tras el Presupuesto
Pujas internas y un compromiso para cubrir vacantes en la Suprema Corte
Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta
Eterna condena: en los barrios, ni la cisterna alivia la falta de agua
Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas
El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa
VIDEO. Tragedia vial enluta a Berisso: un matrimonio murió y su hija sobrevivió
Un robo, una muerte y la pista de las “viudas negras” en La Plata
La Plata y ciudades de la Región arriba en el ranking de transparencia fiscal
2025: un año por debajo de las expectativas, pero sin crisis
Sigue la inquietud, a solo nueve ruedas del pago a los bonistas
A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón
Verano seguro: cuando la vida no se remite a la suerte: se trata de cuidado
Del amor al escándalo: los conflictos que sacudieron a la farándula argentina en 2025
Los empleados informales ganan un 57% menos que los registrados
Estudiantes: un año marcado por emociones fuertes y dos nuevos títulos a su historial
Gimnasia: pasó de sufrir al borde del abismo a soñar con el torneo en menos de dos meses
Los dólares debajo del colchón ya equivalen a más de la mitad del PBI
Por qué decimos “salud”, besamos el pan y evitamos pasar la sal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Colores que atraen energías positivas, prendas elegidas como amuletos y tips estilísticos para recibir el nuevo año con confianza, feminidad y espíritu de renovación
Año Nuevo es una de las noches más cargadas de simbolismo del calendario. Más allá de la fiesta, la música y los brindis, existe un ritual silencioso pero poderoso: elegir qué ponerse para recibir el nuevo ciclo. En la vestimenta femenina, esta decisión suele estar atravesada por tradiciones, creencias y deseos personales. No se trata solo de moda, sino de intención. Cada prenda, cada color y cada detalle funcionan como una declaración para lo que está por venir.
Una de las costumbres más extendidas es estrenar ropa en Año Nuevo. A diferencia de Navidad, donde el foco está puesto en lo familiar, el 31 invita a proyectar: usar algo nuevo simboliza apertura, cambio y renovación. Muchas mujeres eligen conscientemente una prenda que las represente en ese momento de su vida, como una forma de manifestar el año que desean transitar.
Los colores tienen un rol protagónico y cargado de significado. El blanco es el gran clásico de Año Nuevo: representa comienzos limpios, claridad y paz interior. Vestidos largos, conjuntos livianos o tops blancos combinados con accesorios metálicos son una elección recurrente. El dorado y el plateado simbolizan abundancia, éxito y celebración, ideales para quienes buscan atraer prosperidad. El rojo se asocia al amor y la pasión, mientras que el amarillo convoca alegría y optimismo. Cada tono cuenta una historia y muchas mujeres eligen su outfit según el deseo que quieren potenciar.
En cuanto a las prendas, Año Nuevo habilita un poco más de audacia. Vestidos con brillos, cortes asimétricos, espaldas descubiertas o telas metalizadas son bienvenidos, especialmente en celebraciones nocturnas. También se imponen los conjuntos coordinados y los enteritos, que combinan comodidad con un aire sofisticado. Las telas livianas siguen siendo clave en climas cálidos: satén, gasa, lurex suave o viscosa aportan movimiento y frescura.
Los accesorios funcionan casi como amuletos. Aros llamativos, anillos especiales o pulseras con historia personal acompañan el ritual del brindis. Existe además la tradición de llevar algo dorado, aunque sea pequeño, como símbolo de riqueza y buena fortuna. El calzado suele priorizar el equilibrio entre impacto visual y comodidad, ya que la noche se extiende hasta bien entrada la madrugada.
El maquillaje de Año Nuevo se permite un poco más de dramatismo: piel luminosa, ojos con destellos, delineados marcados o labios intensos. El cabello acompaña con recogidos prolijos, ondas definidas o estilos pulidos que resistan el paso de las horas.
LE PUEDE INTERESAR
Vestirse para Navidad: tips y rituales de moda que celebran lo femenino
LE PUEDE INTERESAR
Hoy me ven volver: el tango, la milonga y la resistencia cultural
Vestirse para Año Nuevo es un acto de esperanza. No hay reglas estrictas, solo señales, deseos y elecciones que hablan de quiénes somos y hacia dónde queremos ir. En esa última noche del año, la moda se convierte en un ritual íntimo y poderoso: una manera de despedir lo vivido y recibir lo que viene con confianza, luz y estilo.
COLLAR FERRARA DE UNDICI
Vestido Halter de Gasa DE SOLANGE M.
Foto: Pinterest
El vestido de fiesta de Silvina Ledesma
musculosa galaxy DE RAPSODIA
La vinipiel es la textura clave de esta temporada
BLOSSOM GUIPURE PANT DE LALAPONT
Simpleza y sofisticación. María José Suárez, modelo, presentadora y diseñadora de moda española (Miss España 1996) / web
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí