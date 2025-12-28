Del amor al escándalo: los conflictos que sacudieron a la farándula argentina en 2025

El 2025 fue un año duro para la farándula argentina, especialmente por varios de los escándalos que ocuparon por semanas los titulares y las tendencias en las redes sociales.

Lejos de limitarse a rumores pasajeros, los conflictos que atravesaron a figuras del espectáculo escalaron a denuncias públicas, acusaciones varias y declaraciones cruzadas en televisión, manteniendo a todos en vilo.

WANDA, ICARDI, LA CHINA Y UNA HISTORIA DE NUNCA ACABAR

Uno de los focos más persistentes volvió a tener como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. El llamado Wandagate sumó nuevos capítulos en 2025 y confirmó que el conflicto está lejos de cerrarse. Declaraciones, filtraciones y acusaciones mutuas mantuvieron viva la trama de engaños y resentimientos luego de que la actriz y el futbolista consolidaran su romance que derivó en otros conflictos en los que se vio involucrado Benjamín Vicuña.

En marzo se produjo el momento de mayor tensión entre la expareja, cuando protagonizaron un tenso episodio en el Chateau Libertador. En el centro del conflicto estaban sus hijas menores, Isabella y Francesca, a las que el futbolista tenía autorizado retirar luego de pasar más de dos meses sin verlas. El conflicto se desató por la negativa de Mauro de llevarse a las mascotas de las niñas, lo que desencadenó un conflicto en el que tuvo que intervenir la policía luego de que se denunciara que existió violencia física por parte del delantero.

Tras meses de tensiones, la China decidió mudarse de forma permanente con Mauro a Turquía, lugar en donde se desempeña profesionalmente. Esta situación desencadenó un nuevo conflicto por la tenencia de Magnolia y Amancio, los hijos de la actriz con Vicuña. Ante la negativa del galán de que los niños se instalen de forma definitiva en Estambul, Suárez lo expuso en un descargo en redes en donde sugirió que tendría problemas con las sustancias. La relación se fue tensando, cortaron comunicación y actualmente se manejan a través de abogados en una situación que aún no termina de definirse.

Si bien las aguas parecen haberse calmado, aún queda que Wanda y Mauro firmen su divorcio y decidan cuál será el régimen en la tenencia de sus hijas, lo que abrirá un espacio para nuevos conflictos.

VIVIANA CANOSA: DENUNCIAS PÚBLICAS Y REPERCUSIONES MEDIÁTICAS

Viviana Canosa también protagonizó uno de los escándalos más comentados de 2025, a partir de fuertes acusaciones dirigidas a otras figuras del espectáculo como Lizy Tagliani y Flor Peña. Desde su programa en canal Trece, la conductora reveló que haría una presentación en Comodoro Py por una presunta red de pedofilia y trata.

De acuerdo con sus declaraciones, Canosa aseguró tener pruebas de sus dichos, lo que generó un verdadero cimbronazo en la farándula local, en donde quedaron expuestas varias personas que inmediatamente salieron a responderle. La situación escaló tanto que buena parte del medio se volcó contra Adrián Suar, gerente de programación de El Trece, situación que llevó a que el ciclo de Viviana llegara a su fin.

La polémica tuvo un desenlace esperado: la denuncia de Canosa carecía de pruebas que apoyaran sus dichos y fue descartada. Sin embargo, el daño en la imagen a las personas que acusó quedó latente.

NICO VÁZQUEZ Y GIME ACCARDI: UN FINAL AMARGO

Otro cimbronazo fuerte llegó con la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, una pareja que durante 19 años fue presentada como un ejemplo de estabilidad dentro del ambiente artístico.

La noticia sorprendió y, lejos de diluirse rápidamente, dio paso a una serie de especulaciones, versiones cruzadas y relatos sobre conflictos pasados. Como era de esperarse, los rumores de infidelidad sonaron con fuerza hasta que finalmente Accardi rompió el silencio: “Tengo los mejores recuerdos y cosas para decir de Nico. Somos familia. Nuestro vínculo de amor sigue intacto”, dijo en Olga y luego confirmó: “Cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo”.

LUCIANO CASTRO Y GRISELDA SICILIANI, UN AMOR DE “TRAMPA”

Otro de los escándalos que mantuvo en vilo a la prensa de espectáculos fue el triángulo mediático entre Sabrina Rojas, Luciano Castro y Griselda Siciliani. La historia tiene raíces en la larga relación entre Rojas y Castro, padres de dos hijos, y la posterior relación sentimental de él con Siciliani, iniciada en 2024 luego de que el actor rompiera su romance con Flor Vigna.

A lo largo de 2025, la tensión entre estas figuras se manifestó en declaraciones públicas, reproches y momentos de fuerte cobertura mediática. Rojas llegó a expresar su molestia por decisiones del actor y cuestionó su rol como padre, lo que encendió la polémica en programas de espectáculos. También señaló a Siciliani como una tercera en discordia, lo que avivó versiones cruzadas. “Del lado de ella había una obsesión. Cuando yo estaba embarazada, ella mensaje, mensaje, mensaje... entonces bueno, después si pasó o no pasó algo, que supongo que sí... ya eso no lo sé”, lanzó picante.

La situación alcanzó un nuevo punto álgido cuando Vigna reveló detalles similares del acercamiento que tuvo Siciliani con ella, actuando de manera amistosa para mantenerse en contacto con Castro. “Viví un recontra re infierno, que me encantaría contar todo lo que me pasó, pero sé que no está bueno porque si no van a hablar de esto todo el tiempo. No voy a contar todo, pero sí que la pasé recontra mal”, afirmó.

LA REINI Y HOMERO PETTINATO: TENSIÓN EN LAS REDES SOCIALES

Finalmente, aunque con un perfil distinto a los anteriores, La Reini y Homero Pettinato fueron los protagonistas de uno de los últimos escándalos de 2025. La pareja se conoció durante el verano en Olga y nació el amor. Sin embargo, a los pocos meses se desató su ruptura y el escándalo se hizo inevitable cuando la influencer compartió en redes un descargo en donde denigró al humorista.

“Me la pasaba haciéndole todos los regalos que me pedía, aunque él no me hacía ni uno”, dijo en un video en donde también lo acusó de descuidado y de que convivía con una rata. “Cosas que eran normales que pasen al dormir, por ejemplo, darte cuenta de que estabas durmiendo con la puerta de la calle abierta”, agregó.

El conductor se defendió de las acusaciones e intentó pasar el mal momento; sin embargo, hacia fines de 2025 se desató un nuevo escándalo entre ambos cuando La Reini decidió filtrar unos chats privados en donde mantenía un ida y vuelta violento con Pettinato. “Sos un mentiroso total y ya te saqué la ficha. Son las 4 de la tarde”, fue el primer mensaje de ella. “Te la pasás laburando de mierd… que a nadie le importa y te crees Angelina Jolie”, le respondió Homero en una charla que se tornó violenta rápidamente. “Nunca saliste de vinicius gato cascoteado, te detesto”, fue otro de los mensajes.

Tras la viralización, Homero se refirió al tema y se mostró preocupado: “Otra vez Sofía está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mí”, comentó. “Yo, sinceramente, la sigo amando y soporté de todo, todo tipo de manipulaciones, controles, amenazas, amenaza de muerte, amenaza de prenderme fuego el departamento, amenaza de escracharme públicamente inventando cosas, amenaza de inventar chats, amenazas de todo tipo mil veces, pero uno siempre cree que la otra persona va a cambiar o que son momentos de ira y que no son, que no son verdades”, agregó, defendiéndose.

Tras la controversia, ambos tomaron contundentes decisiones sobre su presente en los medios: Homero renunció a su programa en Olga para resguardarse de las críticas, y Sofía decidió alejarse de las redes sociales mientras aún continúa su participación en “MasterChef Celebrity”.