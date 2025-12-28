Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
El nuevo mapa del poder: cómo Milei reordena alianzas y las tensiones tras el Presupuesto
Pujas internas y un compromiso para cubrir vacantes en la Suprema Corte
Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta
Eterna condena: en los barrios, ni la cisterna alivia la falta de agua
Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas
El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa
VIDEO. Tragedia vial enluta a Berisso: un matrimonio murió y su hija sobrevivió
Un robo, una muerte y la pista de las “viudas negras” en La Plata
La Plata y ciudades de la Región arriba en el ranking de transparencia fiscal
2025: un año por debajo de las expectativas, pero sin crisis
Sigue la inquietud, a solo nueve ruedas del pago a los bonistas
A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón
Verano seguro: cuando la vida no se remite a la suerte: se trata de cuidado
Del amor al escándalo: los conflictos que sacudieron a la farándula argentina en 2025
Los empleados informales ganan un 57% menos que los registrados
Estudiantes: un año marcado por emociones fuertes y dos nuevos títulos a su historial
Gimnasia: pasó de sufrir al borde del abismo a soñar con el torneo en menos de dos meses
Los dólares debajo del colchón ya equivalen a más de la mitad del PBI
Por qué decimos “salud”, besamos el pan y evitamos pasar la sal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las polémicas se hicieron sentir entre los famosos argentos con sonadas rupturas, batallas legales y llamativas denuncias que causaron conmoción a propios y ajenos
El 2025 fue un año duro para la farándula argentina, especialmente por varios de los escándalos que ocuparon por semanas los titulares y las tendencias en las redes sociales.
Lejos de limitarse a rumores pasajeros, los conflictos que atravesaron a figuras del espectáculo escalaron a denuncias públicas, acusaciones varias y declaraciones cruzadas en televisión, manteniendo a todos en vilo.
Uno de los focos más persistentes volvió a tener como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. El llamado Wandagate sumó nuevos capítulos en 2025 y confirmó que el conflicto está lejos de cerrarse. Declaraciones, filtraciones y acusaciones mutuas mantuvieron viva la trama de engaños y resentimientos luego de que la actriz y el futbolista consolidaran su romance que derivó en otros conflictos en los que se vio involucrado Benjamín Vicuña.
En marzo se produjo el momento de mayor tensión entre la expareja, cuando protagonizaron un tenso episodio en el Chateau Libertador. En el centro del conflicto estaban sus hijas menores, Isabella y Francesca, a las que el futbolista tenía autorizado retirar luego de pasar más de dos meses sin verlas. El conflicto se desató por la negativa de Mauro de llevarse a las mascotas de las niñas, lo que desencadenó un conflicto en el que tuvo que intervenir la policía luego de que se denunciara que existió violencia física por parte del delantero.
Tras meses de tensiones, la China decidió mudarse de forma permanente con Mauro a Turquía, lugar en donde se desempeña profesionalmente. Esta situación desencadenó un nuevo conflicto por la tenencia de Magnolia y Amancio, los hijos de la actriz con Vicuña. Ante la negativa del galán de que los niños se instalen de forma definitiva en Estambul, Suárez lo expuso en un descargo en redes en donde sugirió que tendría problemas con las sustancias. La relación se fue tensando, cortaron comunicación y actualmente se manejan a través de abogados en una situación que aún no termina de definirse.
Si bien las aguas parecen haberse calmado, aún queda que Wanda y Mauro firmen su divorcio y decidan cuál será el régimen en la tenencia de sus hijas, lo que abrirá un espacio para nuevos conflictos.
LE PUEDE INTERESAR
De Rosalía a Milo J: cinco álbumes indispensables del año
LE PUEDE INTERESAR
“Vientos de agua”: el clásico de Campanella vuelve a la pantalla
Viviana Canosa también protagonizó uno de los escándalos más comentados de 2025, a partir de fuertes acusaciones dirigidas a otras figuras del espectáculo como Lizy Tagliani y Flor Peña. Desde su programa en canal Trece, la conductora reveló que haría una presentación en Comodoro Py por una presunta red de pedofilia y trata.
De acuerdo con sus declaraciones, Canosa aseguró tener pruebas de sus dichos, lo que generó un verdadero cimbronazo en la farándula local, en donde quedaron expuestas varias personas que inmediatamente salieron a responderle. La situación escaló tanto que buena parte del medio se volcó contra Adrián Suar, gerente de programación de El Trece, situación que llevó a que el ciclo de Viviana llegara a su fin.
La polémica tuvo un desenlace esperado: la denuncia de Canosa carecía de pruebas que apoyaran sus dichos y fue descartada. Sin embargo, el daño en la imagen a las personas que acusó quedó latente.
Otro cimbronazo fuerte llegó con la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, una pareja que durante 19 años fue presentada como un ejemplo de estabilidad dentro del ambiente artístico.
La noticia sorprendió y, lejos de diluirse rápidamente, dio paso a una serie de especulaciones, versiones cruzadas y relatos sobre conflictos pasados. Como era de esperarse, los rumores de infidelidad sonaron con fuerza hasta que finalmente Accardi rompió el silencio: “Tengo los mejores recuerdos y cosas para decir de Nico. Somos familia. Nuestro vínculo de amor sigue intacto”, dijo en Olga y luego confirmó: “Cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo”.
Otro de los escándalos que mantuvo en vilo a la prensa de espectáculos fue el triángulo mediático entre Sabrina Rojas, Luciano Castro y Griselda Siciliani. La historia tiene raíces en la larga relación entre Rojas y Castro, padres de dos hijos, y la posterior relación sentimental de él con Siciliani, iniciada en 2024 luego de que el actor rompiera su romance con Flor Vigna.
A lo largo de 2025, la tensión entre estas figuras se manifestó en declaraciones públicas, reproches y momentos de fuerte cobertura mediática. Rojas llegó a expresar su molestia por decisiones del actor y cuestionó su rol como padre, lo que encendió la polémica en programas de espectáculos. También señaló a Siciliani como una tercera en discordia, lo que avivó versiones cruzadas. “Del lado de ella había una obsesión. Cuando yo estaba embarazada, ella mensaje, mensaje, mensaje... entonces bueno, después si pasó o no pasó algo, que supongo que sí... ya eso no lo sé”, lanzó picante.
La situación alcanzó un nuevo punto álgido cuando Vigna reveló detalles similares del acercamiento que tuvo Siciliani con ella, actuando de manera amistosa para mantenerse en contacto con Castro. “Viví un recontra re infierno, que me encantaría contar todo lo que me pasó, pero sé que no está bueno porque si no van a hablar de esto todo el tiempo. No voy a contar todo, pero sí que la pasé recontra mal”, afirmó.
Finalmente, aunque con un perfil distinto a los anteriores, La Reini y Homero Pettinato fueron los protagonistas de uno de los últimos escándalos de 2025. La pareja se conoció durante el verano en Olga y nació el amor. Sin embargo, a los pocos meses se desató su ruptura y el escándalo se hizo inevitable cuando la influencer compartió en redes un descargo en donde denigró al humorista.
“Me la pasaba haciéndole todos los regalos que me pedía, aunque él no me hacía ni uno”, dijo en un video en donde también lo acusó de descuidado y de que convivía con una rata. “Cosas que eran normales que pasen al dormir, por ejemplo, darte cuenta de que estabas durmiendo con la puerta de la calle abierta”, agregó.
El conductor se defendió de las acusaciones e intentó pasar el mal momento; sin embargo, hacia fines de 2025 se desató un nuevo escándalo entre ambos cuando La Reini decidió filtrar unos chats privados en donde mantenía un ida y vuelta violento con Pettinato. “Sos un mentiroso total y ya te saqué la ficha. Son las 4 de la tarde”, fue el primer mensaje de ella. “Te la pasás laburando de mierd… que a nadie le importa y te crees Angelina Jolie”, le respondió Homero en una charla que se tornó violenta rápidamente. “Nunca saliste de vinicius gato cascoteado, te detesto”, fue otro de los mensajes.
Tras la viralización, Homero se refirió al tema y se mostró preocupado: “Otra vez Sofía está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mí”, comentó. “Yo, sinceramente, la sigo amando y soporté de todo, todo tipo de manipulaciones, controles, amenazas, amenaza de muerte, amenaza de prenderme fuego el departamento, amenaza de escracharme públicamente inventando cosas, amenaza de inventar chats, amenazas de todo tipo mil veces, pero uno siempre cree que la otra persona va a cambiar o que son momentos de ira y que no son, que no son verdades”, agregó, defendiéndose.
Tras la controversia, ambos tomaron contundentes decisiones sobre su presente en los medios: Homero renunció a su programa en Olga para resguardarse de las críticas, y Sofía decidió alejarse de las redes sociales mientras aún continúa su participación en “MasterChef Celebrity”.
Viviana Canosa, otra vez en el ojo de la tormenta
Siciliani y Castro, pareja polémica
Sabri Rojas no se calló nada al hablar de su ex pareja
La Reini y Pettinato, amor y desamor en la era del streaming
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí