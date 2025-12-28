La alienación y la soledad en la era digital

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
Generaciones sin norte, atravesadas por la precariedad laboral, la imposibilidad de acceder a la vivienda y un modelo de éxito irreal impuesto por las redes
Emilia Novo
Múltiples conversaciones con amigos que nos llevan a todos al mismo punto: no sabemos qué hacer. No hay norte, no hay punto que nos lleve a un puerto común. Las redes sociales nos muestran un modelo irreal e imposible de alcanzar, lejos de nuestras realidades económicas y emocionales. Las guías que nos dieron nuestros padres, el matrimonio, los hijos, el trabajo estable, la posibilidad de una casa; ya no existen ¿Cómo ser felices en un mundo que parece no dar respuesta?
No hay nada novedoso en pensar que la realidad está en crisis: todo lo que pensamos establecido se ha resquebrajado, los modelos viejos ya no sirven y parece que tampoco tengamos la fuerza de crear nuevos. A su vez, existe algo más grande aún; un sistema global individual y robótico que pareciera masticar todo lo que podemos palpar con las manos. Esto impacta directamente en la juventud, hiperconectada, ansiosa y disociada de lo real.
Las expectativas son altas ante un aparato que nos muestra constantemente que puede haber algo mejor, todo puede ser descartado y reemplazado por un modelo nuevo. Y esto rige en nuevos trabajos, nuevos viajes, nuevos amigos, nuevas parejas; todo puede ser mejor que lo que tenemos y sobre todo nada es suficiente. Entrevistamos a Clara, de 28 años que piensa que las redes y la inteligencia artificial nos lleva a una comodidad donde lo único que importa es la tranquilidad de estar solos mirando Netflix y jugando a los videojuegos: “Ya no importa la humanidad del resto, no solo de nuestros amigos, ni siquiera salimos a hacer las compras y esperamos al Rappi. No sabemos ni como se llama quien atiende el almacén de nuestro barrio”.
Es imposible analizar la situación actual de la juventud si no pensamos en el trabajo y la vivienda. La precarización laboral y el nuevo mercado de trabajo donde abundan los contratos precarizados y la desregulación del trabajo freelance. Ya no existe como antes el trabajo que es para toda la vida, entonces la posibilidad de que este sistema sea de pluriempleo y desocupación, tiene sentido. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del último trimestre de 2024, la tasa de desocupación de los jóvenes entre 14 y 29 años de edad fue de 13,1%.
Nuestros padres aspiraron a una vivienda propia, eso funcionó como una orientación y un plan hacia el futuro. En Argentina, 2,3 millones de jóvenes de entre 25 y 35 años viven con sus padres o abuelos, lo que representa el 38% de este grupo. Si trabajamos incluso fuera de nuestros horario laboral y aún así no alcanza para pagar un alquiler de un monoambiente, la posibilidad de pensar en un horizonte resulta dificultosa.
La situación económica no aporta en el deseo de independizarse pero también hay un cambio de estructura de los hogares que supieron ser numerosos, según los resultados de un informe de la Fundación Tejido Urbano que refleja que en CABA los hogares unipersonales son el 39,1% de los hogares y cobijan al 17,9% de todas las personas. El cambio de paradigma trae una mayor independencia pero también una falta de comunidad, ya nadie nos espera cuando llegamos a casa, solo hacemos las cosas por y para nosotros mismos.
Es verdad, hablamos sobre los que nos aqueja. Generaciones anteriores han sido víctimas de mandatos que los han llamado al silencio. Las emociones quedaban relegadas a otro plano, primaba la responsabilidad: la familia, el trabajo, el deber ser. Los roles de género, hoy puestos en cuestionamiento también formaban parte de esta organización. Y si bien, existe un festejo en repensar el rol que tienen los hombres, mujeres y otras identidades, ahora no tenemos a nadie que nos diga cómo hacer las cosas.
En el “Relevamiento del estado psicológico de la población argentina” de la Facultad de Psicología de la UBA, refleja que los participantes de entre 18 y 29 años,expresan mayores niveles de malestar global y una mayor sintomatología ansiosa y sintomatología depresiva que el resto de los grupos etarios.La subestimación de lo que sienten los jóvenes es también un área de vacío grande en cuanto a las generaciones que nos preceden. Crecimos bajo la premisa sobre el esfuerzo y el compromiso; hablamos en idiomas distintos en un presente donde todo esto pareciera roto.
El filósofo surcoreano Byung Yung Chang explica en su libro Vida contemplativa, que la humanidad perdió la capacidad de hacer nada, la capacidad de contemplar a la nada. Los aparatos tecnológicos fueron creados en un primer momento para ayudarnos a dar una mano en la técnica de la sociedad en su conjunto; ayudar a conectar de manera más eficaz. Hoy no solo sirven para que los tramos sean más cortos, hoy son nuestra fuente de divertimento, son nuestra única forma de comunicación con ciertas personas, son incluso nuestras fuentes de trabajo. No podemos escapar de ahí,usamos el celular incluso durante conversaciones importantes, no registramos al otro que tenemos enfrente.
No escuchamos, no estamos presentes. Lo real existe a través de una expectativa inexistente: ni el amor, ni las recetas, ni los recitales, ni los trabajos son lo que vemos en la pantalla. La pantomima nos ha arruinado la posibilidad de entender y percibir el mundo que nos rodea. Y será un músculo que deberemos ejercitar constantemente para volver a reconectar.
Si los cines, los teatros y las plazas cada vez parecen más vacíos; si encontrarnos y estar presentes cada vez parece una misión compleja para realizar. Queda en nuestra responsabilidad entender el lío en el que estamos inmersos, prestarle atención, verlo. Volvemos a crear comunidad, volvemos a mirar al otro y a pensar con el otro. La alienación nos come, nos ha llevado a la desconexión con nuestros deseos pero sobre todo con la contemplación del todo y de la nada. La alienación, la ansiedad y la apatía que causan las redes sociales nos han llevado a construir monstruos individuales que no ven ningún horizonte posible; hay una responsabilidad individual y colectiva en volver a reconectar con lo real. No existe forma, sino es desde la empatía, que este presente tenga algún futuro si no lo logramos desde lo sensible.
Ofelia Fernandez, activista y dirigente política, realizó en noviembre de 2025 un documental que piensa los males que acarrean a la generación joven en la actualidad. Suplica que seamos una generación exagerada y dramática, a quienes los adultos mayores nos piden que dejemos de llorar.
Analiza el 2010 como el punto clave donde la aparición del Like en Facebook donde nuestra forma de relacionarnos con otros cambia. La vida en la otra vida, yo y el otro yo explica en el documental de Yotube Fernandez va desde los videojuegos, a las apuestas, el teletrabajo, la falta de atención y la falta de sensibilidad. Las redes como estos
Ofelia en su documental busca respuesta, intenta esbozar un recorrido para entender qué le pasa a su generación, cuál es la razón por la que estamos tan perdidos. Aunque hay algo claro entre tanto cuestionamiento: estamos frente una nueva humanidad.
El sentimiento de soledad es cada vez más frecuente / Freepik
El celular tiende a generar una desconexión de la realidad / Freepik
En la era digital crecen los problemas de ansiedad / Freepik
