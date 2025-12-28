“Argentina va a pagar”: Milei y los vencimientos de deuda

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
El Presidente aseguró que el país cumplirá con los pagos programados y delegó en el ministro de Economía Luis Caputo la instrumentación del financiamiento
El presidente Javier Milei ratificó que la Argentina cumplirá con los compromisos de deuda previstos para el inicio de 2026. Lo hizo en una entrevista radial y enfatizó que el país “va a pagar”. Además, remarcó la responsabilidad del Gobierno para sostener la credibilidad financiera en un año en el que se concentran vencimientos significativos.
Según explicó, la definición técnica sobre cómo se instrumentará el esquema de pagos y financiamiento está a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo. El titular del Palacio de Hacienda había adelantado que su objetivo es disminuir la dependencia del crédito externo tradicional y que el equipo trabaja en mecanismos alternativos que eviten una nueva emisión de deuda bajo ley extranjera.
En 2026, la Argentina enfrentará vencimientos por más de 12.600 millones de dólares, de los cuales una porción sustancial se acumula en enero. El primer compromiso fuerte es el pago de capital e intereses a bonistas por unos 4.200 millones de dólares el 9 de enero. El interrogante por la capacidad de pago —crucial para los mercados y organismos multilaterales— fue central en la entrevista presidencial.
Milei reiteró que el Gobierno cumplirá con ese compromiso. “Eso lo va a resolver el ministro Caputo, que entiende como nadie el valor de pagar. Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas”, afirmó.
La señal se dio en un momento en que el Poder Ejecutivo destacaba una doble victoria política y económica: la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado y una compra récord de divisas por parte del Banco Central (BCRA). El viernes, la autoridad monetaria sumó 596 millones de dólares en un solo día, llevando las reservas brutas a 43.610 millones, el mayor nivel desde el inicio de la gestión Milei.
El FMI monitorea de cerca estos indicadores. Para el organismo, la acumulación de reservas, el equilibrio fiscal y el cumplimiento de los vencimientos son los tres pilares del programa vigente. El Gobierno considera que los avances recientes refuerzan su posición en la negociación con el Fondo y en la señalización hacia los mercados.
El Ministerio de Economía trabaja en una combinación de fuentes de financiamiento para afrontar los pagos de enero. Caputo descartó la posibilidad de emitir deuda en los mercados internacionales bajo ley extranjera —una herramienta habitual en gestiones anteriores— y sugirió que el Ejecutivo busca “reducir la dependencia” del financiamiento de Wall Street.
Entre las alternativas mencionadas aparece un préstamo REPO con bancos internacionales. Este mecanismo, que consiste en la entrega de activos en garantía a cambio de recursos líquidos, es visto por Economía como una herramienta capaz de cubrir los vencimientos inmediatos. En redes sociales, Caputo aseguró que el REPO “ya garantiza” la capacidad de pago del Gobierno.
Otra opción en evaluación es un esquema de financiamiento vinculado a fondos administrados por la ANSES, con el propósito de fortalecer el mercado de capitales local. El ministro planteó que desarrollar una plaza financiera más profunda permitiría, en el futuro, reemplazar parte del financiamiento externo por instrumentos internos.
La estrategia económica convive con dos frentes simultáneos: el incremento de las reservas internacionales y la necesidad de cumplir con las obligaciones en dólares. Tanto Milei como Caputo remarcaron en los últimos días que el Gobierno está decidido a mantener ambas líneas en paralelo, aunque reconocen que se trata de un equilibrio complejo.
El Tesoro dispondría actualmente de unos 2.600 millones de dólares, cifra que se reforzaría con el REPO y otras fuentes de financiamiento. La expectativa del Gobierno es que la combinación de estas herramientas permita atravesar el primer trimestre sin sobresaltos.
El Presidente insistió en que la recuperación de la demanda de dinero y el descenso de lo que denominó “riesgo kuka” —en referencia a la prima que según el Ejecutivo incorporaban los mercados ante un eventual avance del kirchnerismo— contribuyeron a mejorar el clima financiero.
En su mensaje, Milei buscó asociar el cumplimiento de las metas fiscales y cambiarias con la recomposición de la confianza internacional. “Algún mérito debemos tener por cumplir las metas… Somos el gobierno que más reservas compró en la historia: 30 mil millones de dólares”, afirmó.
De acuerdo con el Ejecutivo, el fortalecimiento del mercado de capitales local y la reducción de la dependencia de Wall Street serán piezas centrales del modelo financiero que buscan instalar para los próximos años.
