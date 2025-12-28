Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Política y Economía |El Gobierno analiza alternativas para evitar la emisión bajo ley extranjera y negocia un nuevo préstamo

“Argentina va a pagar”: Milei y los vencimientos de deuda

El Presidente aseguró que el país cumplirá con los pagos programados y delegó en el ministro de Economía Luis Caputo la instrumentación del financiamiento

“Argentina va a pagar”: Milei y los vencimientos de deuda

Milei dijo que argentina va a pagar y le pasó la pelota a Caputo / web

28 de Diciembre de 2025 | 02:16
Edición impresa

El presidente Javier Milei ratificó que la Argentina cumplirá con los compromisos de deuda previstos para el inicio de 2026. Lo hizo en una entrevista radial y enfatizó que el país “va a pagar”. Además, remarcó la responsabilidad del Gobierno para sostener la credibilidad financiera en un año en el que se concentran vencimientos significativos.

Según explicó, la definición técnica sobre cómo se instrumentará el esquema de pagos y financiamiento está a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo. El titular del Palacio de Hacienda había adelantado que su objetivo es disminuir la dependencia del crédito externo tradicional y que el equipo trabaja en mecanismos alternativos que eviten una nueva emisión de deuda bajo ley extranjera.

En 2026, la Argentina enfrentará vencimientos por más de 12.600 millones de dólares, de los cuales una porción sustancial se acumula en enero. El primer compromiso fuerte es el pago de capital e intereses a bonistas por unos 4.200 millones de dólares el 9 de enero. El interrogante por la capacidad de pago —crucial para los mercados y organismos multilaterales— fue central en la entrevista presidencial.

Milei reiteró que el Gobierno cumplirá con ese compromiso. “Eso lo va a resolver el ministro Caputo, que entiende como nadie el valor de pagar. Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas”, afirmó.

Reservas en ascenso y monitoreo del FMI

La señal se dio en un momento en que el Poder Ejecutivo destacaba una doble victoria política y económica: la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado y una compra récord de divisas por parte del Banco Central (BCRA). El viernes, la autoridad monetaria sumó 596 millones de dólares en un solo día, llevando las reservas brutas a 43.610 millones, el mayor nivel desde el inicio de la gestión Milei.

El FMI monitorea de cerca estos indicadores. Para el organismo, la acumulación de reservas, el equilibrio fiscal y el cumplimiento de los vencimientos son los tres pilares del programa vigente. El Gobierno considera que los avances recientes refuerzan su posición en la negociación con el Fondo y en la señalización hacia los mercados.

LE PUEDE INTERESAR

Pujas internas y un compromiso para cubrir vacantes en la Suprema Corte

LE PUEDE INTERESAR

En el 2026 el Gobierno encarará privatizaciones

Opciones en análisis

El Ministerio de Economía trabaja en una combinación de fuentes de financiamiento para afrontar los pagos de enero. Caputo descartó la posibilidad de emitir deuda en los mercados internacionales bajo ley extranjera —una herramienta habitual en gestiones anteriores— y sugirió que el Ejecutivo busca “reducir la dependencia” del financiamiento de Wall Street.

Entre las alternativas mencionadas aparece un préstamo REPO con bancos internacionales. Este mecanismo, que consiste en la entrega de activos en garantía a cambio de recursos líquidos, es visto por Economía como una herramienta capaz de cubrir los vencimientos inmediatos. En redes sociales, Caputo aseguró que el REPO “ya garantiza” la capacidad de pago del Gobierno.

Otra opción en evaluación es un esquema de financiamiento vinculado a fondos administrados por la ANSES, con el propósito de fortalecer el mercado de capitales local. El ministro planteó que desarrollar una plaza financiera más profunda permitiría, en el futuro, reemplazar parte del financiamiento externo por instrumentos internos.

La estrategia económica convive con dos frentes simultáneos: el incremento de las reservas internacionales y la necesidad de cumplir con las obligaciones en dólares. Tanto Milei como Caputo remarcaron en los últimos días que el Gobierno está decidido a mantener ambas líneas en paralelo, aunque reconocen que se trata de un equilibrio complejo.

El Tesoro dispondría actualmente de unos 2.600 millones de dólares, cifra que se reforzaría con el REPO y otras fuentes de financiamiento. La expectativa del Gobierno es que la combinación de estas herramientas permita atravesar el primer trimestre sin sobresaltos.

Hacia una nueva relación con los mercados

El Presidente insistió en que la recuperación de la demanda de dinero y el descenso de lo que denominó “riesgo kuka” —en referencia a la prima que según el Ejecutivo incorporaban los mercados ante un eventual avance del kirchnerismo— contribuyeron a mejorar el clima financiero.

En su mensaje, Milei buscó asociar el cumplimiento de las metas fiscales y cambiarias con la recomposición de la confianza internacional. “Algún mérito debemos tener por cumplir las metas… Somos el gobierno que más reservas compró en la historia: 30 mil millones de dólares”, afirmó.

De acuerdo con el Ejecutivo, el fortalecimiento del mercado de capitales local y la reducción de la dependencia de Wall Street serán piezas centrales del modelo financiero que buscan instalar para los próximos años.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón

Crecen las dudas sobre cómo fue la muerte de Epstein

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof

Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta

Trump exige exponer todos los expedientes que involucren a demócratas en la trama Epstein: “¡Háganlos avergonzar!”

Sigue la inquietud, a solo nueve ruedas del pago a los bonistas

El Lobo busca un delantero y se asegura a Torres

Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas
Últimas noticias de Política y Economía

A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón

Pujas internas y un compromiso para cubrir vacantes en la Suprema Corte

En el 2026 el Gobierno encarará privatizaciones

Presupuesto 2026: de la euforia en el oficialismo a las críticas opositoras
Policiales
Un robo, una muerte y la pista de las “viudas negras” en La Plata
VIDEO. Tragedia vial enluta a Berisso: un matrimonio murió y su hija sobrevivió
VIDEO. Cinco delincuentes forzaron un portón y huyeron
Vecinos de Villa Elvira en vilo por una “bandita”
Intentó asesinar a su ex pareja a cuchilladas
Deportes
Estudiantes: un año marcado por emociones fuertes y dos nuevos títulos a su historial
Desde Brasil siguen de cerca a Román Gómez
Gimnasia: pasó de sufrir al borde del abismo a soñar con el torneo en menos de dos meses
El Lobo busca un delantero y se asegura a Torres
El jugador que busca cerrar Boca antes del 2 de enero
Espectáculos
Del amor al escándalo: los conflictos que sacudieron a la farándula argentina en 2025
De Rosalía a Milo J: cinco álbumes indispensables del año
“Vientos de agua”: el clásico de Campanella vuelve a la pantalla
Eber Ludueña hará su pretemporada en Mar del Plata
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Información General
El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Problemas en la pista de Aeroparque: decenas de vuelos afectados y desviados en el país
En 48 cuotas: cómo es el plan de Banco Provincia para comprar motos directo en la concesionaria
“Stranger Things”: los números detrás del fenómeno
Los números de la suerte del sábado 27 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla