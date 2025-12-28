En el 2026 el Gobierno encarará privatizaciones

El Gobierno nacional avanzará durante 2026 con la privatización de más de diez empresas públicas, en el marco de una estrategia orientada a reducir la participación del Estado en la actividad económica, fortalecer el rol del sector privado y obtener recursos para reforzar las reservas internacionales.

El plan oficial abarca compañías de energía, transporte, servicios y comunicaciones, consideradas clave dentro del esquema estatal actual.

Entre las firmas incluidas en la propuesta del Ejecutivo figuran la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

También se prevé avanzar sobre Fabricaciones Militares, Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, la Casa de Moneda y la agencia Télam, todas ellas actualmente bajo control estatal.

El proceso de privatizaciones para 2026 también contempla empresas consideradas estratégicas en materia de energía y servicios públicos. En este grupo se encuentran Transener, las represas hidroeléctricas y AYSA, la compañía encargada del suministro de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Desde el Gobierno sostienen que estas operaciones permitirían mejorar la eficiencia de gestión y reducir el peso fiscal de las empresas públicas.

Como paso previo al proceso, el Ejecutivo completó la transformación de las Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA). Este viernes quedó inscripta en el Registro Público la última de esas modificaciones: Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, que pasó a denominarse Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).

Según fuentes oficiales, el foco principal de las privatizaciones previstas para 2026 estará puesto en transporte y energía. En ese esquema aparecen Corredores Viales, que administra unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales; la empresa energética Enarsa; Intercargo, que habría despertado el interés de un grupo francés; y la Vía Navegable Troncal, más conocida como la Hidrovía.

La medida se apoya en el artículo 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, que dispuso que todas las empresas con participación estatal, cualquiera sea su forma societaria, deben transformarse en sociedades anónimas.

De este modo, quedan alcanzadas por la Ley General de Sociedades N.º 19.550, operando en igualdad de condiciones con las empresas privadas y sin prerrogativas propias del Estado.

El Gobierno considera que este conjunto de medidas forma parte de un rediseño del rol del Estado, con menor participación directa en la actividad empresarial y mayor protagonismo del capital privado.