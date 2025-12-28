Tragedia vial enluta a Berisso: un matrimonio murió y su hija sobrevivió

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
Un choque frontal sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 225 en Las Flores, se cobró la vida de Eduardo Basilio Diaduch y Cecilia Sosa. La adolescente que viajaba con ellos fue rescatada y está internada
La tragedia golpeó de lleno a Berisso y dejó a una familia destruida en plena antesala de las fiestas de fin de año. Un violento choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional 3 se cobró la vida de un matrimonio muy querido en la Región y dejó como única sobreviviente a su hija de tan solo 13 años, quien permanece internada y enfrenta ahora un futuro marcado por el dolor y la incertidumbre.
El siniestro vial ocurrió durante las primeras horas de ayer, a la altura del kilómetro 225, en jurisdicción del partido bonaerense de Las Flores. Allí, por causas que aún son materia de investigación, una Renault Kangoo en la que viajaba la familia berissense impactó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba en sentido contrario. La violencia del choque quedó reflejada en las imágenes que trascendieron del lugar: el utilitario terminó completamente destrozado en su parte frontal, evidenciando que fue el vehículo que se llevó la peor parte.
Como consecuencia del impacto murieron en el acto Eduardo Basilio Diaduch y su esposa, Cecilia Sosa. Ambos eran vecinos conocidos y apreciados en Berisso, donde desarrollaban su vida laboral y social. Trabajaban en el Hospital de Niños Sor María Ludovica y participaban activamente de la colectividad ucraniana local, a través de la Asociación Ucraniana “Renacimiento”. La noticia de su fallecimiento generó una profunda conmoción entre sus allegados, que rápidamente se expresaron en redes sociales con mensajes de despedida, dolor y acompañamiento.
La hija del matrimonio, de apenas 13 años, fue rescatada con vida de entre los hierros retorcidos y trasladada de urgencia al Hospital de Las Flores, donde permanece internada bajo observación médica. La adolescente, integrante activa de la colectividad ucraniana, había heredado de sus padres el amor por las tradiciones culturales. Su padre solía compartir con orgullo sus participaciones en actividades y eventos, especialmente en el marco de la Fiesta del Inmigrante, uno de los encuentros más emblemáticos de Berisso.
Hoy, mientras lucha por recuperarse de las heridas físicas, la menor enfrenta una realidad devastadora: la pérdida repentina de sus padres y el interrogante sobre quién quedará a cargo de su cuidado y acompañamiento. El caso abre además un profundo debate humano y social, en un contexto especialmente sensible por tratarse de los días previos al cierre del año, cuando el espíritu festivo contrasta brutalmente con la tragedia.
En el lugar del accidente trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de Policía Vial, equipos médicos y agentes de Corredores Viales. La conductora de la Volkswagen Amarok, identificada como Caro Eloy Márquez, de nacionalidad extranjera y con DNI argentino, también fue trasladada al hospital con heridas leves y se encuentra fuera de peligro.
De acuerdo a lo revelado por voceros, la investigación quedó en manos de la Ayudantía Fiscal N° 3 de Las Flores, que intenta establecer las causas del choque. Por el momento, la causa fue caratulada como doble homicidio culposo, mientras se analizan peritajes, testimonios y las condiciones de la traza al momento del impacto.
El fatal accidente ocurrió en el kilómetro 225, en Las Flores / Video
Díaduch y Sosa, junto a su hija en una Fiesta del Inmigrante / Redes
