Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Policiales |La familia integraba la colectividad ucraniana y eran vecinos muy queridos en la Región

Tragedia vial enluta a Berisso: un matrimonio murió y su hija sobrevivió

Un choque frontal sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 225 en Las Flores, se cobró la vida de Eduardo Basilio Diaduch y Cecilia Sosa. La adolescente que viajaba con ellos fue rescatada y está internada

28 de Diciembre de 2025 | 02:33
Edición impresa

La tragedia golpeó de lleno a Berisso y dejó a una familia destruida en plena antesala de las fiestas de fin de año. Un violento choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional 3 se cobró la vida de un matrimonio muy querido en la Región y dejó como única sobreviviente a su hija de tan solo 13 años, quien permanece internada y enfrenta ahora un futuro marcado por el dolor y la incertidumbre.

El siniestro vial ocurrió durante las primeras horas de ayer, a la altura del kilómetro 225, en jurisdicción del partido bonaerense de Las Flores. Allí, por causas que aún son materia de investigación, una Renault Kangoo en la que viajaba la familia berissense impactó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba en sentido contrario. La violencia del choque quedó reflejada en las imágenes que trascendieron del lugar: el utilitario terminó completamente destrozado en su parte frontal, evidenciando que fue el vehículo que se llevó la peor parte.

Como consecuencia del impacto murieron en el acto Eduardo Basilio Diaduch y su esposa, Cecilia Sosa. Ambos eran vecinos conocidos y apreciados en Berisso, donde desarrollaban su vida laboral y social. Trabajaban en el Hospital de Niños Sor María Ludovica y participaban activamente de la colectividad ucraniana local, a través de la Asociación Ucraniana “Renacimiento”. La noticia de su fallecimiento generó una profunda conmoción entre sus allegados, que rápidamente se expresaron en redes sociales con mensajes de despedida, dolor y acompañamiento.

La hija del matrimonio, de apenas 13 años, fue rescatada con vida de entre los hierros retorcidos y trasladada de urgencia al Hospital de Las Flores, donde permanece internada bajo observación médica. La adolescente, integrante activa de la colectividad ucraniana, había heredado de sus padres el amor por las tradiciones culturales. Su padre solía compartir con orgullo sus participaciones en actividades y eventos, especialmente en el marco de la Fiesta del Inmigrante, uno de los encuentros más emblemáticos de Berisso.

Hoy, mientras lucha por recuperarse de las heridas físicas, la menor enfrenta una realidad devastadora: la pérdida repentina de sus padres y el interrogante sobre quién quedará a cargo de su cuidado y acompañamiento. El caso abre además un profundo debate humano y social, en un contexto especialmente sensible por tratarse de los días previos al cierre del año, cuando el espíritu festivo contrasta brutalmente con la tragedia.

En el lugar del accidente trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de Policía Vial, equipos médicos y agentes de Corredores Viales. La conductora de la Volkswagen Amarok, identificada como Caro Eloy Márquez, de nacionalidad extranjera y con DNI argentino, también fue trasladada al hospital con heridas leves y se encuentra fuera de peligro.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Cinco delincuentes forzaron un portón y huyeron

LE PUEDE INTERESAR

Vecinos de Villa Elvira en vilo por una “bandita”

De acuerdo a lo revelado por voceros, la investigación quedó en manos de la Ayudantía Fiscal N° 3 de Las Flores, que intenta establecer las causas del choque. Por el momento, la causa fue caratulada como doble homicidio culposo, mientras se analizan peritajes, testimonios y las condiciones de la traza al momento del impacto.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Mensajes de dolor y despedida a través de redes sociales
Multimedia

El fatal accidente ocurrió en el kilómetro 225, en Las Flores / Video

Díaduch y Sosa, junto a su hija en una Fiesta del Inmigrante / Redes

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón

Crecen las dudas sobre cómo fue la muerte de Epstein

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof

Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta

Trump exige exponer todos los expedientes que involucren a demócratas en la trama Epstein: “¡Háganlos avergonzar!”

El Lobo busca un delantero y se asegura a Torres

Sigue la inquietud, a solo nueve ruedas del pago a los bonistas

Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas
Últimas noticias de Policiales

Un robo, una muerte y la pista de las “viudas negras” en La Plata

VIDEO. Cinco delincuentes forzaron un portón y huyeron

Vecinos de Villa Elvira en vilo por una “bandita”

Intentó asesinar a su ex pareja a cuchilladas
Espectáculos
Del amor al escándalo: los conflictos que sacudieron a la farándula argentina en 2025
De Rosalía a Milo J: cinco álbumes indispensables del año
“Vientos de agua”: el clásico de Campanella vuelve a la pantalla
Eber Ludueña hará su pretemporada en Mar del Plata
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Información General
El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Problemas en la pista de Aeroparque: decenas de vuelos afectados y desviados en el país
En 48 cuotas: cómo es el plan de Banco Provincia para comprar motos directo en la concesionaria
“Stranger Things”: los números detrás del fenómeno
Los números de la suerte del sábado 27 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Estudiantes: un año marcado por emociones fuertes y dos nuevos títulos a su historial
Desde Brasil siguen de cerca a Román Gómez
Gimnasia: pasó de sufrir al borde del abismo a soñar con el torneo en menos de dos meses
El Lobo busca un delantero y se asegura a Torres
El jugador que busca cerrar Boca antes del 2 de enero
La Ciudad
Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta
Eterna condena: en los barrios, ni la cisterna alivia la falta de agua
Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa
Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas
Muñecos: en 31 y 40 desafío a una clausura

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla