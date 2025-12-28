Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Policiales |Dos mujeres habrían contactado a la víctima y lo habrían llevado a salir de su casa

Un robo, una muerte y la pista de las “viudas negras” en La Plata

La Justicia investiga las circunstancias en las que falleció un jubilado, hallado dentro de su auto en 96 entre 115 y 116

Un robo, una muerte y la pista de las “viudas negras” en La Plata

En esta zona fue hallado el jubilado sin vida dentro de su auto / web

Rudy Castillo
Rudy Castillo

28 de Diciembre de 2025 | 02:34
Edición impresa

La muerte de Toribio Martínez, un vecino histórico de Villa Elvira, dio origen a una investigación judicial que aún mantiene hipótesis abiertas y múltiples interrogantes sin respuesta. El hombre, de 85 años, fue hallado sin vida en el interior de su auto durante la madrugada del 12 de diciembre, a unas diez cuadras de su vivienda, en una zona poco iluminada del barrio, y en un contexto que, con el correr de las horas, comenzó a mostrar indicios de un robo previo.

Martínez vivía desde hacía más de seis décadas en una casa ubicada en la zona de 1 y 82, donde era ampliamente conocido y apreciado. Según relataron vecinos y personas allegadas consultadas por EL DIA, se trataba de un hombre trabajador, tranquilo y muy arraigado al barrio, que llevaba una vida rutinaria y ordenada. “No era una persona que saliera de noche ni que se moviera solo después del atardecer”, coincidieron fuentes.

El episodio que derivó en su fallecimiento ocurrió alrededor de la 1 de la mañana, cuando personal policial acudió a un llamado al 911 y encontró un Ford Escort bordó detenido sobre la calle 90, entre 115 y 116, con las puertas delanteras abiertas y el cuerpo del hombre en el asiento del conductor. Minutos después, personal médico constató el deceso.

Desde un primer momento, la escena llamó la atención de los investigadores. El vehículo presentaba el faltante del estéreo, el interior revuelto y pertenencias que ya no estaban en poder de la víctima, como documentación, dinero y otros objetos personales como el celular. Además, Martínez se encontraba sin calzado, con los bolsillos dados vuelta, lo que reforzó la presunción de que había sido asaltado antes de morir.

Si bien la autopsia determinó que la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio agudo y que no presentaba lesiones traumáticas visibles, familiares, vecinos y voceros del barrio sostienen que el robo fue un factor determinante en el desenlace. “Todo indica que el impacto del asalto fue demasiado para él”, deslizó una fuente cercana.

En ese marco, comenzó a tomar fuerza una hipótesis que es analizada con cautela por los investigadores: la posible participación de “viudas negras”, una modalidad delictiva que se viene repitiendo en distintos puntos de la Ciudad. Según relataron vecinos de la zona y allegados a la víctima, dos jóvenes mujeres habrían sido vistas saliendo del domicilio de Martínez horas antes, lo que resulta llamativo dado que el hombre no solía recibir visitas nocturnas.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Tragedia vial enluta a Berisso: un matrimonio murió y su hija sobrevivió

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Cinco delincuentes forzaron un portón y huyeron

De acuerdo a testimonios recogidos por este diario, la presunción es que estas mujeres habrían contactado a la víctima bajo algún pretexto, logrando que saliera de su casa en un horario inusual. Luego, ya en la vía pública, Martínez habría sido interceptado por al menos dos hombres, presuntos cómplices, que concretaron el robo. Esa secuencia, aún no confirmada, es una de las líneas que se intentan reconstruir.

“Hay coincidencias entre vecinos respecto de que no sería la primera vez que ocurren hechos similares en esa zona”, indicaron fuentes barriales, que describieron la existencia de episodios previos con un modus operandi parecido. En ese sentido, se intenta establecer si el vehículo fue detenido de manera voluntaria o si la víctima fue inducida a frenar.

Otro punto que genera interrogantes es la posición del cuerpo dentro del auto: existen sospechas de que Martínez habría sido movido luego de fallecer, posiblemente para facilitar el robo de pertenencias, aunque este extremo todavía no fue acreditado oficialmente.

La investigación judicial es llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, con la intervención del Juzgado de Garantías N° 1, que encabeza Federico Atencio. En ese contexto, se dispusieron distintas medidas para avanzar en la reconstrucción de las últimas horas de la víctima.

Entre las diligencias clave figura el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del lugar donde fue hallado el vehículo y en calles cercanas, incluyendo comercios y domos municipales que podrían haber registrado movimientos sospechosos o la presencia de otras personas en el interior o alrededor del auto.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón

Crecen las dudas sobre cómo fue la muerte de Epstein

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof

Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta

Trump exige exponer todos los expedientes que involucren a demócratas en la trama Epstein: “¡Háganlos avergonzar!”

El Lobo busca un delantero y se asegura a Torres

Sigue la inquietud, a solo nueve ruedas del pago a los bonistas

Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Tragedia vial enluta a Berisso: un matrimonio murió y su hija sobrevivió

VIDEO. Cinco delincuentes forzaron un portón y huyeron

Vecinos de Villa Elvira en vilo por una “bandita”

Intentó asesinar a su ex pareja a cuchilladas
Espectáculos
Del amor al escándalo: los conflictos que sacudieron a la farándula argentina en 2025
De Rosalía a Milo J: cinco álbumes indispensables del año
“Vientos de agua”: el clásico de Campanella vuelve a la pantalla
Eber Ludueña hará su pretemporada en Mar del Plata
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Información General
El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Problemas en la pista de Aeroparque: decenas de vuelos afectados y desviados en el país
En 48 cuotas: cómo es el plan de Banco Provincia para comprar motos directo en la concesionaria
“Stranger Things”: los números detrás del fenómeno
Los números de la suerte del sábado 27 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
La Ciudad
Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta
Eterna condena: en los barrios, ni la cisterna alivia la falta de agua
Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa
Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas
Muñecos: en 31 y 40 desafío a una clausura
Deportes
Estudiantes: un año marcado por emociones fuertes y dos nuevos títulos a su historial
Desde Brasil siguen de cerca a Román Gómez
Gimnasia: pasó de sufrir al borde del abismo a soñar con el torneo en menos de dos meses
El Lobo busca un delantero y se asegura a Torres
El jugador que busca cerrar Boca antes del 2 de enero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla