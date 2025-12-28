Un robo, una muerte y la pista de las “viudas negras” en La Plata

La muerte de Toribio Martínez, un vecino histórico de Villa Elvira, dio origen a una investigación judicial que aún mantiene hipótesis abiertas y múltiples interrogantes sin respuesta. El hombre, de 85 años, fue hallado sin vida en el interior de su auto durante la madrugada del 12 de diciembre, a unas diez cuadras de su vivienda, en una zona poco iluminada del barrio, y en un contexto que, con el correr de las horas, comenzó a mostrar indicios de un robo previo.

Martínez vivía desde hacía más de seis décadas en una casa ubicada en la zona de 1 y 82, donde era ampliamente conocido y apreciado. Según relataron vecinos y personas allegadas consultadas por EL DIA, se trataba de un hombre trabajador, tranquilo y muy arraigado al barrio, que llevaba una vida rutinaria y ordenada. “No era una persona que saliera de noche ni que se moviera solo después del atardecer”, coincidieron fuentes.

El episodio que derivó en su fallecimiento ocurrió alrededor de la 1 de la mañana, cuando personal policial acudió a un llamado al 911 y encontró un Ford Escort bordó detenido sobre la calle 90, entre 115 y 116, con las puertas delanteras abiertas y el cuerpo del hombre en el asiento del conductor. Minutos después, personal médico constató el deceso.

Desde un primer momento, la escena llamó la atención de los investigadores. El vehículo presentaba el faltante del estéreo, el interior revuelto y pertenencias que ya no estaban en poder de la víctima, como documentación, dinero y otros objetos personales como el celular. Además, Martínez se encontraba sin calzado, con los bolsillos dados vuelta, lo que reforzó la presunción de que había sido asaltado antes de morir.

Si bien la autopsia determinó que la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio agudo y que no presentaba lesiones traumáticas visibles, familiares, vecinos y voceros del barrio sostienen que el robo fue un factor determinante en el desenlace. “Todo indica que el impacto del asalto fue demasiado para él”, deslizó una fuente cercana.

En ese marco, comenzó a tomar fuerza una hipótesis que es analizada con cautela por los investigadores: la posible participación de “viudas negras”, una modalidad delictiva que se viene repitiendo en distintos puntos de la Ciudad. Según relataron vecinos de la zona y allegados a la víctima, dos jóvenes mujeres habrían sido vistas saliendo del domicilio de Martínez horas antes, lo que resulta llamativo dado que el hombre no solía recibir visitas nocturnas.

De acuerdo a testimonios recogidos por este diario, la presunción es que estas mujeres habrían contactado a la víctima bajo algún pretexto, logrando que saliera de su casa en un horario inusual. Luego, ya en la vía pública, Martínez habría sido interceptado por al menos dos hombres, presuntos cómplices, que concretaron el robo. Esa secuencia, aún no confirmada, es una de las líneas que se intentan reconstruir.

“Hay coincidencias entre vecinos respecto de que no sería la primera vez que ocurren hechos similares en esa zona”, indicaron fuentes barriales, que describieron la existencia de episodios previos con un modus operandi parecido. En ese sentido, se intenta establecer si el vehículo fue detenido de manera voluntaria o si la víctima fue inducida a frenar.

Otro punto que genera interrogantes es la posición del cuerpo dentro del auto: existen sospechas de que Martínez habría sido movido luego de fallecer, posiblemente para facilitar el robo de pertenencias, aunque este extremo todavía no fue acreditado oficialmente.

La investigación judicial es llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, con la intervención del Juzgado de Garantías N° 1, que encabeza Federico Atencio. En ese contexto, se dispusieron distintas medidas para avanzar en la reconstrucción de las últimas horas de la víctima.

Entre las diligencias clave figura el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del lugar donde fue hallado el vehículo y en calles cercanas, incluyendo comercios y domos municipales que podrían haber registrado movimientos sospechosos o la presencia de otras personas en el interior o alrededor del auto.