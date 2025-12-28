Muñecos: en 31 y 40 desafío a una clausura

Control urbano, por la tarde, con el freno a la fiesta / el dia

La tradicional mística de los muñecos de Fin de Año en La Plata se vio empañada ayer por un fuerte conflicto en la intersección de las avenidas 31 y 40. En un clima de creciente tensión, los realizadores del momo inspirado en la película Avatar se declararon en rebeldía frente a la clausura que impuso la Municipalidad a una fiesta nocturna, que incluía el show central de la cantante de cumbia Rocío Quiroz. Todo, pese al corte del suministro eléctrico realizado por Edelap sobre lo que definió como una conexión clandestina.

Al cierre de esta edición, la convocatoria avanzaba con música y una multitud frente al escenario donde tocaba un grupo de cumbia.

El conflicto estalló pasado el mediodía de, cuando agentes de Control Urbano, acompañados por una cuadrilla de la empresa Edelap, se presentaron en el lugar para interrumpir la alimentación de energía del predio. Según los organizadores, la medida busca desactivar la “fiesta de cierre” programada para la víspera, un evento que la Comuna no autorizó por exceder el marco de la tradición del muñeco y transformarse en un festival público sin los permisos correspondientes.

A través de sus redes sociales, los integrantes del grupo “Muñe del Tanque” (MDT) registraron el momento del operativo. “Llegaron para clausurarnos el evento y no darnos luz para que toda la gente pueda disfrutar de este muñeco de Fin de Año que es libre y gratuito”, denunciaron en sus historias de Instagram. Los responsables del momo aseguraron que intentaron cumplir con las normas: “Hicimos un pedido en el área de Comercio porque nos avisaron que Control Urbano no habilitaba el evento, aunque sí el muñeco. Presentamos ambulancia, baños químicos y vallado; todos los elementos de seguridad que piden”.

Cerca de las 18, la tensión aumentó con la llegada de una segunda cuadrilla. “Vino otra vez la gente de Edelap, obviamente mandada por la Municipalidad, y están cortando la otra línea de luz que tenemos”, relataron con indignación. Los realizadores compararon la situación con años anteriores: “Nunca nos pasó algo así en todos los muñecos que hicimos, ni siquiera el año pasado en 24 y 31”.

Ante el corte total, el grupo lanzó una cruzada digital para conseguir equipos propios: “Necesitamos generadores de 100KVA. Vamos a conseguir como sea para seguir con esto. ¡El muñe se hace igual! No nos arrebaten la tradición”.

Desde la Municipalidad, la postura es firme: el evento no cuenta con el aval necesario para garantizar la seguridad de los asistentes ante la magnitud de la convocatoria que supone la presencia de figuras como Rocío Quiroz y otras bandas en vivo.

Por su parte, Edelap confirmó a EL DIA que la intervención técnica respondió a irregularidades graves en la infraestructura. “La conexión que se retiró era clandestina”, se informó.

Según detalló la compañía, “el robo de energía, en cualquiera de sus modalidades, sobrecarga la red, provoca daños en las instalaciones y afecta la calidad del servicio que reciben los usuarios correctamente conectados, generando baja tensión o cortes”.