Feminidad vs. feminismo: el debate que divide y confunde

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
El nuevo mapa del poder: cómo Milei reordena alianzas y las tensiones tras el Presupuesto
Pujas internas y un compromiso para cubrir vacantes en la Suprema Corte
Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta
Eterna condena: en los barrios, ni la cisterna alivia la falta de agua
Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas
El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa
VIDEO. Tragedia vial enluta a Berisso: un matrimonio murió y su hija sobrevivió
Un robo, una muerte y la pista de las “viudas negras” en La Plata
La Plata y ciudades de la Región arriba en el ranking de transparencia fiscal
2025: un año por debajo de las expectativas, pero sin crisis
Sigue la inquietud, a solo nueve ruedas del pago a los bonistas
A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón
Verano seguro: cuando la vida no se remite a la suerte: se trata de cuidado
Del amor al escándalo: los conflictos que sacudieron a la farándula argentina en 2025
Los empleados informales ganan un 57% menos que los registrados
Estudiantes: un año marcado por emociones fuertes y dos nuevos títulos a su historial
Gimnasia: pasó de sufrir al borde del abismo a soñar con el torneo en menos de dos meses
Los dólares debajo del colchón ya equivalen a más de la mitad del PBI
Por qué decimos “salud”, besamos el pan y evitamos pasar la sal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Mientras una se resignifica como elección individual, la otra insiste en mirar las estructuras que condicionan esas decisiones. Un análisis sobre una discusión que incomoda, divide y sigue vigente. Las diferencias generacionales y conceptuales
Durante décadas, feminidad y feminismo fueron presentados como conceptos enfrentados, casi irreconciliables, como si uno anulara al otro. Sin embargo, se puede conservar la feminidad y ser feminista, por lo que no son polos opuestos.
En el debate público —sobre todo en redes sociales, medios y conversaciones cotidianas— esa tensión reaparece una y otra vez, atravesada por generaciones, experiencias personales y cambios culturales profundos. Sin embargo, reducir esa relación a una dicotomía simplista es desconocer la complejidad histórica, política y emocional que envuelve a ambas nociones.
La feminidad, entendida como el conjunto de atributos, gestos, estéticas y comportamientos asociados culturalmente a “lo femenino”, nunca fue un dato natural. Se construyó, se transmitió y se exigió como norma. Durante buena parte del siglo XX, ser femenina implicaba responder a un ideal específico: delicadeza, cuidado del otro, vocación doméstica, belleza como capital central y, sobre todo, adaptación. No se trataba de una elección libre sino de una expectativa social que operaba como mandato. Muchas mujeres crecieron creyendo que su valor estaba ligado a cumplir con esa forma de ser mujer, incluso cuando esa forma implicaba renuncias silenciosas.
El feminismo irrumpió precisamente para cuestionar ese orden. No para negar la feminidad, sino para desnudar su carácter impuesto. Desde las primeras olas del movimiento, el foco estuvo puesto en ampliar derechos, disputar espacios de poder y desmontar la idea de que había un único modo legítimo de ser mujer. El problema nunca fue la feminidad en sí, sino su obligatoriedad. El feminismo puso sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando una identidad se construye sin posibilidad de elección?
Con el correr de los años, esa discusión se volvió más compleja. Hoy, feminidad y feminismo conviven en un terreno atravesado por contradicciones, apropiaciones y disputas simbólicas. Para muchas mujeres jóvenes, especialmente en la Generación Z, la feminidad dejó de ser sinónimo de sumisión y pasó a resignificarse como expresión personal: maquillaje, ropa, sensibilidad o erotismo pueden ser leídos como actos de autonomía y no como concesiones al mandato patriarcal. En ese marco, declararse feminista no siempre resulta necesario para sostener prácticas cotidianas igualitarias, y a la inversa, no toda feminidad es vista como sospechosa.
Esa resignificación, sin embargo, no está exenta de tensiones. En redes sociales conviven discursos de empoderamiento con viejas lógicas de control disfrazadas de elección individual. La pregunta por la libertad —si realmente se elige o si se reproduce un modelo hegemónico con nuevas palabras— sigue abierta. El feminismo contemporáneo, atravesado por corrientes interseccionales y debates internos, no ofrece respuestas cerradas, pero sí insiste en la necesidad de mirar el contexto: elegir dentro de un sistema desigual nunca es un acto neutral.
LE PUEDE INTERESAR
Verano seguro: cuando la vida no se remite a la suerte: se trata de cuidado
LE PUEDE INTERESAR
La alienación y la soledad en la era digital
Las diferencias generacionales también explican buena parte de los malentendidos. Para mujeres que crecieron en décadas donde el acceso al trabajo, al divorcio o a la autonomía económica no estaba garantizado, el feminismo fue una herramienta concreta de transformación. En esos relatos, la feminidad tradicional aparece asociada a límites que hubo que romper. En cambio, para muchas jóvenes que nacieron con derechos ya conquistados, el feminismo puede percibirse como una etiqueta rígida, conflictiva o incluso innecesaria, mientras que la feminidad se vive como un espacio de autoexpresión desligado de la obediencia.
Del otro lado, el rechazo al feminismo —particularmente entre varones jóvenes— suma una capa más al conflicto. En algunos sectores, el feminismo es leído como un movimiento excluyente o confrontativo, mientras que la feminidad se mantiene como un ideal cómodo, estético, despolitizado. Esa lectura omite que el feminismo no propone invertir jerarquías sino cuestionarlas, y que la feminidad, cuando se presenta como natural o deseable sin crítica, puede seguir funcionando como una forma sutil de disciplinamiento.
La clave, quizás, esté en correr el eje de la discusión. Feminidad y feminismo no son polos opuestos sino planos distintos. La feminidad pertenece al terreno de la identidad y la cultura; el feminismo, al de la política y la transformación social. Confundirlos lleva a falsas oposiciones: no es cierto que para ser feminista haya que renunciar a la feminidad, ni que abrazar la feminidad implique traicionar las luchas por la igualdad. El verdadero punto de conflicto aparece cuando una forma de ser mujer se presenta como la única válida.
En tiempos de polarización, la tentación de simplificar es grande. Pero si algo enseñó el feminismo a lo largo de su historia es que las identidades no son fijas ni homogéneas, y que la libertad no se mide por la apariencia sino por la posibilidad real de elegir. Tal vez el desafío actual no sea decidir entre feminidad o feminismo, sino animarse a pensar cómo convivir con ambas sin que ninguna vuelva a convertirse en mandato. Porque cuando la elección es genuina, no necesita permiso ni consignas. Y cuando la desigualdad persiste, la discusión sigue siendo necesaria, aunque incomode.
Se puede conservar la feminidad y ser feminista, por lo que no son polos opuestos
Cada vez más mujeres discuten sobre estos términos / Freepik
En los últimos años, el feminismo creció como identidad política / Pinterest
Los rasgos de feminidad no se contraponen con el hecho de ser feminista / Pinterest
La feminidad y el feminismo conviven en el espacio social / Pinterest
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí