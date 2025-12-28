Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

La Ciudad |En tiempos difíciles

Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta

Carolina Segovia y Pablo Martínez se conocieron bailando en un corso del barrio El Retiro. Tres décadas después, con cinco hijos, dos nietos y un comedor comunitario que alimenta a 150 personas en Olmos, preparan su casamiento por iglesia y siguen soñando en grande

Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta

Pablo y Carolina. En su casa de Olmos, donde montaron el comedor

Alejandra Castillo

Alejandra Castillo
acastillo@eldia.com

28 de Diciembre de 2025 | 02:26
Edición impresa

Dos chicos de 15 años se conocieron en un baile de carnaval que organizaba el centro de fomento del barrio El Centinela. Se gustaron, se contaron sus historias y “empezamos a apoyarnos mutuamente”, cuenta él. No es una frase hecha, es casi una definición de vida. Tres décadas después de aquel encuentro, Carolina Segovia y Pablo Martínez tienen hoy 46 años, cinco hijos, dos nietos, son responsables de un comedor comunitario y de una historia que parece escrita a fuerza de insistir.

INFANCIAS DIFÍCILES, ENCUENTROS NECESARIOS

Pablo atravesaba por una situación familiar difícil. Uno de sus cuatro hermanos, de 5 años, había perdido las piernas por una púrpura fulminante y él era un adolescente queriendo huir de una escena de la que, además, se sentía corrido. “Mis papás estaban enfocados en mi hermano -recuerda-; yo agarré la calle y me volví adicto. Carolina me conoció en una situación complicada”.

Ella también cargaba con una mochila pesada. Nació en Claypole, en una familia numerosa. Su mamá vino a La Plata a buscar trabajo y ella, con sus seis hermanitos, quedó al cuidado de la abuela después de que les usurparon la casa. Desde los 11 años salió a pedir. Era la mayor, la que encabezaba la fila. “Nunca robé, jamás. Siempre trabajé”, subraya. Su papá, que tenía esquizofrenia, hoy vive con ella.

Iba a la escuela cuando podía y pedía en casas del centro de La Plata. Así, tocando timbres, encontró algo parecido a un refugio: una familia de músicos reconocidos que le ofrecieron ayuda, confianza y también trabajo. “Gracias a ellos soy lo que soy; no fueron patrones, fueron como padres para mí”. Empezó barriendo la vereda y durante años limpió la casa del matrimonio y de una hija, hasta que quedó embarazada. Tenía 16.

“Antes no se hablaba tanto de cómo cuidarse”, aclara Carolina. Promediaba la década del ‘90 y faltaban todavía diez años para que se implementara en Argentina la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), que si bien no frenó los embarazos adolescentes, ayudó a encarar la temática de un modo distinto.

Cuando se lo contó a Pablo, fue directa al plantearle dos únicas opciones: “Elegís a tu hijo y tu familia o seguís con esto”. Cuando hablaba de “esto” aludía a las adicciones y él, que ya había dejado la escuela Agraria para trabajar de lo que hubiera, no lo dudó. Su papá también fue al hueso diciéndole “hacete cargo y arreglate”, algo que, con el diario del lunes, Pablo reivindica: “Muchos lo critican, pero a mí me ayudó a asumir responsabilidades”.

LE PUEDE INTERESAR

Eterna condena: en los barrios, ni la cisterna alivia la falta de agua

LE PUEDE INTERESAR

Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa

Cuando empezaron a convivir se instalaron en el barrio El Retiro, hasta que se inundó y perdieron lo poco que tenían. Entonces se mudaron a un terreno lindero a la casa familiar de Pablo, que su padre utilizaba para entrenar a chicos del fútbol infantil. Podrían haber montado una casilla, pero prefirieron levantar una casita de material; un “tres por cinco con un bañito”, detallan. Después de todo, Pablo era ayudante de albañil. Durante casi dos años vivieron en una carpa de lona, con un colchón, una mesita y una cocina improvisada en el patio. Aunque las familias insistían para que se mudaran con ellos hasta que terminaran de construir, no aceptaron. “No queríamos molestar a nadie. Estábamos convencidos de que íbamos a poder”.

Salían todos los días a trabajar con el nene a cuestas. Vendieron ropa usada, plantas, flores, sandías que compraban en la avenida 44. “¿Qué no vendimos nosotros?”, recuerdan y se ríen. Sin embargo, sentían que faltaba algo para terminar de formalizar esa familia que estaban construyendo. El problema era que en ese momento la mayoría de edad se alcanzaba recién a los 21, por lo cual necesitaban un permiso familiar para casarse y no todos estaban de acuerdo. En esa situación, Pablo tampoco podía reconocer a su hijo.

Entonces fueron a hablar con un juez de paz que les preguntó por qué querían casarse y él no dudó en responder “quiero estar el resto de mi vida con ella y con mi hijo”. El funcionario les recomendó que fueran a Desarrollo Social, donde les dieron todo lo que necesitaban para la ocasión: “Las alianzas, la ropa, los zapatos y la libreta”, cuentan.

No fue la fiesta soñada, pero sí la decisión que los sostuvo. Después llegaron cuatro hijos más, otros dos varones y dos mujeres, que tienen hoy entre 29 y 13 años. Una de ellas se prepara para ser maestra jardinera.

En todo este tiempo Pablo nunca dejó de pedirle a Carolina que terminaran de completar aquel ritual que iniciaron el 6 de febrero de 1998, fecha que lleva tatuada en su brazo.

“Cada vez que estábamos en una fiesta y había un micrófono, lo agarraba para pedirme casamiento. Yo le decía, ‘sentate que ya estamos casados’, pero insistía”. Ahora, por fin, será posible.

El viernes 6 de febrero de 2026 formalizarán su boda en la Iglesia San Miguel, de 134 y 44. No había turno para ese día, pero una vez que conoció la historia, el sacerdote hizo lo imposible para que fuera posible.

El entusiasmo es colectivo. El hijo de 23 años aportó el vestido de novia. Una de las hijas se ocupará de los centros de mesa y souvenirs. El yerno prometió la carne. Los anillos los llevarán los nietos, de 1 y 7 años. Y Carolina entrará a la iglesia de la mano de su papá. Él dará un par de pasos hasta entregarla al hijo mayor, y la secuencia continuará con el resto hasta llegar al altar.

El escenario de la fiesta y los invitados de lujo tienen que ver con el otro gran proyecto de esta familia: el comedor Los Duendes del Parque.

LA SOLIDARIDAD APRENDIDA

La idea del comedor nació de la propia historia de Carolina. “Cuando yo salía a pedir, en los ‘90, no había comedores”, recuerda. Todo empezó con una copa de leche para los chicos que iban a la escuela con sus hijos, cerca de su casa, y fue creciendo. Para poder mantenerlo, Carolina cambiaba ropa usada por leche en polvo en Plaza Italia, pedía donaciones por redes y consiguió que una panadería aportara las facturas. El boca a boca hizo el resto.

Funciona en una galería que Pablo construyó tres meses antes de que su hija mayor cumpliera los 15. “No íbamos a hacer nada porque no teníamos plata, pero una noche soñé con mi hermana fallecida y ella me decía que se lo tenía que festejar. Me desperté llorando y le dije a Carolina que lo íbamos a hacer”.

En aquel momento Pablo trabajaba en una fábrica y, con la ayuda de su jefe, levantó una galería que sirvió de salón de fiesta para 120 invitados. No faltó nada: DJ, fotógrafo y un vestido precioso que Carolina compró a través de las redes y después siguió rodando de mano en mano.

Él se imaginaba que en esa galería podría poner una parrilla, un metegol, pasar tardes relajadas, pero su esposa tenía otros planes. Desde hace siete años funciona allí el comedor comunitario y merendero, que se desbordó en tiempos de pandemia.

En aquel tiempo Pablo trabajaba por su cuenta y no podía salir. Los vecinos y personas de otros barrios empezaron a pedir comida. “No entendíamos qué pasaba. Nadie había vivido algo así”, recuerdan. Decidieron mantener el comedor como familia. Llegaron vecinos, padrinos, donaciones. Extremando los cuidados, entregaban las viandas en tapers que rociaban con alcohol. Por suerte (o precaución), nunca se contagiaron.

En aquellos meses extremos dieron de comer a 280 personas por día. Hoy asisten a unas 150, de entre 30 y 40 familias, los martes, jueves y viernes. Los miércoles, funciona una copa de leche. Para lograrlo reciben algo de ayuda provincial y aportes de pollajerías, panaderías, vecinos y empresas solidarias. Entre esos padrinos y madrinas resalta Julia, una mujer que conoció a Carolina siendo aquella niña que pedía y la contactó sin saber quién era, para ayudar al comedor. “La reconocí por la voz”, revela Carolina, emocionada, “todavía tenía mi nombre pegado en la heladera”.

Hace tiempo que esta pareja sueña con cerrar el comedor. No para darlo de baja, todo lo contrario. Quieren construir baños y una cocina para que puedan funcionar en el lugar una guardería para madres que trabajan, salas de apoyo escolar y centros de formación, con talleres de herrería, carpintería y cocina, entre otros.

“Lo vamos a hacer”, se entusiasma Pablo, siempre dispuesto a levantar paredes con sus dotes de albañil; porque “no tenemos bandería política ni la queremos”.

Es un sofocante viernes de diciembre. Uno de los hijos barre el piso de la galería, el papá de Carolina está sentado a la sombra y Pablo toma mate al lado de un rosal explotado de flores. Mira alrededor y resume: “La hemos pasado muy mal, pero nunca pensamos ‘no vamos a poder’. Trabajando, rompiéndonos el alma, pidiéndole a Dios que nos diera fuerza, pudimos”. Sentada muy cerca, Carolina recomienda a quienes atraviesan por momentos difíciles que “busquen ayuda, porque nada está perdido”.

Él suma, como dictando el final de esta crónica, “que no se queden con la historia fea. Que escriban una nueva. Nosotros estamos escribiendo la nuestra”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Tiempos difíciles, con falta de comida e inseguridad
Multimedia

Pablo y Carolina. En su casa de Olmos, donde montaron el comedor

Los Duendes del Parque. En uno de los encuentros habituales

La Fecha de boda tatuada

Pablo construyó la galería para el cumple de 15 de su hija (arriba) y luego funcionó como comedor (abajo)

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón

Crecen las dudas sobre cómo fue la muerte de Epstein

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof

Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta

Trump exige exponer todos los expedientes que involucren a demócratas en la trama Epstein: “¡Háganlos avergonzar!”

El Lobo busca un delantero y se asegura a Torres

Sigue la inquietud, a solo nueve ruedas del pago a los bonistas

Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas
Últimas noticias de La Ciudad

Eterna condena: en los barrios, ni la cisterna alivia la falta de agua

Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa

Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas

Muñecos: en 31 y 40 desafío a una clausura
Espectáculos
Del amor al escándalo: los conflictos que sacudieron a la farándula argentina en 2025
De Rosalía a Milo J: cinco álbumes indispensables del año
“Vientos de agua”: el clásico de Campanella vuelve a la pantalla
Eber Ludueña hará su pretemporada en Mar del Plata
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Policiales
Un robo, una muerte y la pista de las “viudas negras” en La Plata
VIDEO. Tragedia vial enluta a Berisso: un matrimonio murió y su hija sobrevivió
VIDEO. Cinco delincuentes forzaron un portón y huyeron
Vecinos de Villa Elvira en vilo por una “bandita”
Intentó asesinar a su ex pareja a cuchilladas
Información General
El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Problemas en la pista de Aeroparque: decenas de vuelos afectados y desviados en el país
En 48 cuotas: cómo es el plan de Banco Provincia para comprar motos directo en la concesionaria
“Stranger Things”: los números detrás del fenómeno
Los números de la suerte del sábado 27 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Estudiantes: un año marcado por emociones fuertes y dos nuevos títulos a su historial
Desde Brasil siguen de cerca a Román Gómez
Gimnasia: pasó de sufrir al borde del abismo a soñar con el torneo en menos de dos meses
El Lobo busca un delantero y se asegura a Torres
El jugador que busca cerrar Boca antes del 2 de enero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla