Donald Trump exige exponer todos los expedientes que involucren a demócratas en la trama Epstein: “¡Háganlos avergonzar!”

Donald Trump redobla la apuesta y exige revelar todos los expedientes del caso Epstein que involucren a demócratas: “¡Háganlos avergonzar!”

En un giro que encendió aún más la ya explosiva causa Epstein, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a ponerse en el centro de la tormenta. Mientras siguen emergiendo miles de documentos sobre el oscuro pasado del financista pedófilo Jeffrey Epstein —muerto en 2019 en una cárcel de máxima seguridad—, el mandatario lanzó un pedido feroz al Departamento de Justicia: publicar absolutamente todos los archivos que mencionen a demócratas y “avergonzar” a quienes hayan tenido vínculos con el magnate acusado de liderar una red global de abusos sexuales.

Los documentos, cuya publicación comenzó la semana pasada, pertenecen a la investigación sobre Epstein y revelan una red de conexiones que aún sacude a la política y a las élites económicas. Entre las nuevas revelaciones, aparecidas el martes, hay referencias directas al propio Trump, junto con registros de vuelos que realizó en el jet privado de Epstein. El magnate republicano, que fue amigo del financista, siempre sostuvo que se alejó de él cuando empezaron a conocerse sus crímenes.

Aun así, el ahora jefe de la Casa Blanca hace meses que evita profundizar en el tema, pese a que su partido exige ir “hasta las últimas consecuencias” con los socios y colaboradores del fallecido depredador sexual.

“¡Avergüéncenlos!”: el nuevo ataque de Trump

Trump volvió a dinamitar el tablero el viernes desde su plataforma Truth Social:

“Ahora se han encontrado un millón de páginas más sobre Epstein. El Departamento de Justicia se ve obligado a dedicar todo su tiempo a este engaño inspirado por los demócratas”.

Y lanzó su acusación más filosa:

“Son los demócratas quienes trabajaron con Epstein, no los republicanos. ¡Divulguen todos sus nombres, háganlos avergonzar y vuelvan a ayudar a nuestro país!”.

El presidente insistió con la idea de una campaña coordinada para perjudicarlo:

“La izquierda radical no quiere que se hable del ÉXITO DE TRUMP Y LOS REPUBLICANOS, sólo del difunto Jeffrey Epstein. ¡¡¡Es otra caza de brujas!!!”.

Trump evitó especificar qué demócratas podrían aparecer en las próximas entregas de documentos.

El Departamento de Justicia, bajo presión

El Departamento de Justicia debía publicar la totalidad de los expedientes el 19 de diciembre, pero no cumplió con el plazo, a pesar de estar obligado por ley. El fiscal general adjunto Todd Blanche justificó la demora alegando la necesidad de proteger la identidad de las víctimas de Epstein.

Mientras tanto, el organismo salió a defender al presidente y advirtió que los archivos contienen “afirmaciones falsas y sensacionalistas” sobre Trump, presentadas al FBI antes de las elecciones de 2020, en las que perdió frente a Joe Biden. No aclararon cuáles son esas acusaciones, pero remarcaron que, de tener algún grado de veracidad, ya habrían sido utilizadas “como un arma política”.

Una causa que no deja de escalar

La combinación de nuevos documentos, acusaciones cruzadas y presión política convirtió al caso Epstein en una bomba de tiempo que sigue activándose a cada revelación. Y ahora, con Trump exigiendo “transparencia total” exclusivamente para los demócratas, el conflicto promete ponerse aún más incendiario.