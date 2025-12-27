Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

El Mundo |La Casa Blanca en máxima tensión

Donald Trump exige exponer todos los expedientes que involucren a demócratas en la trama Epstein: “¡Háganlos avergonzar!”

El presidente estadounidense lanzó un ataque directo contra ese partido y reclamó al Departamento de Justicia que difunda cada nombre vinculado al magnate pedófilo

Donald Trump exige exponer todos los expedientes que involucren a demócratas en la trama Epstein: “¡Háganlos avergonzar!”
27 de Diciembre de 2025 | 15:06

Escuchar esta nota

Donald Trump redobla la apuesta y exige revelar todos los expedientes del caso Epstein que involucren a demócratas: “¡Háganlos avergonzar!”

En un giro que encendió aún más la ya explosiva causa Epstein, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a ponerse en el centro de la tormenta. Mientras siguen emergiendo miles de documentos sobre el oscuro pasado del financista pedófilo Jeffrey Epstein —muerto en 2019 en una cárcel de máxima seguridad—, el mandatario lanzó un pedido feroz al Departamento de Justicia: publicar absolutamente todos los archivos que mencionen a demócratas y “avergonzar” a quienes hayan tenido vínculos con el magnate acusado de liderar una red global de abusos sexuales.

Los documentos, cuya publicación comenzó la semana pasada, pertenecen a la investigación sobre Epstein y revelan una red de conexiones que aún sacude a la política y a las élites económicas. Entre las nuevas revelaciones, aparecidas el martes, hay referencias directas al propio Trump, junto con registros de vuelos que realizó en el jet privado de Epstein. El magnate republicano, que fue amigo del financista, siempre sostuvo que se alejó de él cuando empezaron a conocerse sus crímenes.

Aun así, el ahora jefe de la Casa Blanca hace meses que evita profundizar en el tema, pese a que su partido exige ir “hasta las últimas consecuencias” con los socios y colaboradores del fallecido depredador sexual.

“¡Avergüéncenlos!”: el nuevo ataque de Trump

Trump volvió a dinamitar el tablero el viernes desde su plataforma Truth Social:

LE PUEDE INTERESAR

El drama del gendarme: Gallo, entre torturas e incertidumbre

LE PUEDE INTERESAR

La trama de la acción militar de EE UU en Nigeria

“Ahora se han encontrado un millón de páginas más sobre Epstein. El Departamento de Justicia se ve obligado a dedicar todo su tiempo a este engaño inspirado por los demócratas”.

Y lanzó su acusación más filosa:

“Son los demócratas quienes trabajaron con Epstein, no los republicanos. ¡Divulguen todos sus nombres, háganlos avergonzar y vuelvan a ayudar a nuestro país!”.

El presidente insistió con la idea de una campaña coordinada para perjudicarlo:

“La izquierda radical no quiere que se hable del ÉXITO DE TRUMP Y LOS REPUBLICANOS, sólo del difunto Jeffrey Epstein. ¡¡¡Es otra caza de brujas!!!”.

Trump evitó especificar qué demócratas podrían aparecer en las próximas entregas de documentos.

El Departamento de Justicia, bajo presión

El Departamento de Justicia debía publicar la totalidad de los expedientes el 19 de diciembre, pero no cumplió con el plazo, a pesar de estar obligado por ley. El fiscal general adjunto Todd Blanche justificó la demora alegando la necesidad de proteger la identidad de las víctimas de Epstein.

Mientras tanto, el organismo salió a defender al presidente y advirtió que los archivos contienen “afirmaciones falsas y sensacionalistas” sobre Trump, presentadas al FBI antes de las elecciones de 2020, en las que perdió frente a Joe Biden. No aclararon cuáles son esas acusaciones, pero remarcaron que, de tener algún grado de veracidad, ya habrían sido utilizadas “como un arma política”.

Una causa que no deja de escalar

La combinación de nuevos documentos, acusaciones cruzadas y presión política convirtió al caso Epstein en una bomba de tiempo que sigue activándose a cada revelación. Y ahora, con Trump exigiendo “transparencia total” exclusivamente para los demócratas, el conflicto promete ponerse aún más incendiario.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Futuro incierto

El Gobierno reparte cal para pintar los dólares del colchón

Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio

Se despide un muñeco con 40 años de trayectoria

Una mujer se desvaneció y murió en un supermercado de La Plata

Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”
Últimas noticias de El Mundo

Crecen las dudas sobre cómo fue la muerte de Epstein

El drama del gendarme: Gallo, entre torturas e incertidumbre

La trama de la acción militar de EE UU en Nigeria

Navidad en el mundo: mensajes del Papa, Trump y un Rey
Información General
“Stranger Things”: los números detrás del fenómeno
Los números de la suerte del sábado 27 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Gordo de Navidad fue para el 77.222 y repartió 800 millones: chequeá tu billete
Verano bajo tensión: cómo reducir el consumo eléctrico sin perder confort
Alquiler sin sorpresas: claves para evitar estafas en vacaciones
Policiales
Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque
Con mariposas y dibujos: así será el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako
Con el calor y el viento, combo "explosivo" por los incendios en la Región
Conmoción en la Región: una pareja de Berisso murió al chocar en la Ruta 3 y su hija de 13 sobrevivió 
VIDEO. Intento de robo en La Plata: cinco delincuentes forzaron un portón y escaparon corriendo
Deportes
La agenda deportiva del último sábado del año: partidos, horarios y TV
Futuro incierto
Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio
Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo
San Lorenzo rechazó la oferta por Romaña

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla