La Plata y ciudades de la Región arriba en el ranking de transparencia fiscal

El mapa de la transparencia fiscal de los municipios en la Provincia de Buenos Aires muestra avances, pero también amplias zonas vidriosas. Según el último relevamiento de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) filial Provincia de Buenos Aires, el 47% de los municipios bonaerenses alcanza un nivel de cumplimiento estricto en la publicación de sus cuentas públicas, mientras que el 36% permanece en niveles bajos, regulares o directamente nulos. En ese escenario, La Plata (administrada por Julio Alak-Fuerza Patria) se consolida en el grupo de mayor transparencia, junto con otros distritos de la región como Berisso (Fabián Cagliardi, Fuerza Patria) y Magdalena (Lisandro Hourcade, UCR-Somos Buenos Aires)), aunque convive con realidades más rezagadas como Ensenada (Mario Secco, Fuerza Patria), Brandsen (Fernando Raitelli, Fuerza Patria) y Punta Indio (Leonardo David Angueira, Fuerza Patria).

El estudio, que analizó la información disponible en los sitios web oficiales de los 135 municipios al cierre del tercer trimestre de 2025, clasifica a los distritos en cinco grupos según su nivel de cumplimiento. La categoría más alta es la de “cumplimiento estricto”, reservada para aquellos que alcanzan el puntaje máximo de 100. Allí se ubican 63 municipios, es decir, casi el 47% del total provincial.

Dentro de ese grupo se destaca La Plata, que figura entre los distritos con publicación completa y actualizada del presupuesto, la ejecución presupuestaria, la situación económico financiera y el stock de deuda. En la misma categoría aparecen Berisso y Magdalena, que también lograron el puntaje ideal y se posicionan entre los municipios con mejores prácticas de transparencia en el acceso a la información fiscal.

El segundo escalón del ranking corresponde al nivel de “alto cumplimiento”, con puntajes entre 75 y menos de 100. Allí se encuentran solo cinco municipios, lo que representa cerca del 4% del total. Este dato refuerza la idea de una estructura polarizada, con un bloque amplio en el nivel más alto y otro conjunto significativo con desempeños deficitarios.

En el nivel de “cumplimiento medio”, con puntajes entre 40 y menos de 75, se ubican 18 municipios, equivalentes al 13% del total. Se trata de distritos que publican parte de la información exigida y, en general, cuentan con el presupuesto y la situación económico financiera, aunque con faltantes o demoras en la actualización de los datos.

Más abajo aparece el grupo de “bajo o regular cumplimiento”, integrado por 28 municipios, lo que representa el 21% de los distritos bonaerenses. En este segmento se encuentran Ensenada y Brandsen, dos municipios de la Región Capital que muestran niveles insuficientes de información publicada. Según el informe, estos distritos suelen difundir solo algunos datos básicos, con rezagos temporales y sin cumplir con los estándares mínimos de exposición fiscal.

El último grupo corresponde a los municipios con “nula exposición de datos”, donde se concentran 21 distritos, es decir, el 15% del total provincial. En este nivel se ubica Punta Indio, que registra uno de los puntajes más bajos del índice. En estos casos, el relevamiento detectó ausencia total de información fiscal o publicaciones completamente desactualizadas, lo que impide cualquier control ciudadano sobre las cuentas públicas locales.

Si se observa el panorama general, el informe señala que 124 municipios, el 92% del total, presentan un acceso relativamente sencillo a la información presupuestaria o financiera en sus páginas web. Sin embargo, ese dato convive con fuertes diferencias en la calidad y actualidad de los contenidos. El 8% restante, compuesto por 11 municipios, no expone sus cuentas de manera accesible o directamente omite publicar información fiscal relevante.

Al desagregar los indicadores, se advierte que solo 83 municipios publican el presupuesto vigente con la apertura completa de recursos y gastos, lo que equivale al 61% del total. Otros 51 distritos, el 38%, no exhiben en sus sitios web información alguna sobre el presupuesto en curso. En materia de situación económico financiera, que por ley debe difundirse de manera semestral, apenas 69 municipios muestran datos actualizados al tercer trimestre de 2025, mientras que 24 no cumplen con esa obligación.

La ejecución presupuestaria trimestral también refleja un cumplimiento dispar. Solo 68 municipios publican sin rezagos la información sobre recursos y gastos, mientras que 55 no exhiben ningún dato al respecto. En cuanto al stock de deuda pública y los perfiles de vencimientos, la mitad de los distritos presenta información actualizada, pero un 45% no publica ningún detalle sobre su endeudamiento.

El informe concluye que, si bien aumentó la cantidad de municipios con cumplimiento estricto o alto -68 en total-, sigue siendo elevado el número de distritos con niveles bajos o nulos de transparencia. En términos porcentuales, más de un tercio de los municipios bonaerenses no alcanza estándares mínimos de publicación de sus cuentas públicas.

En ese contexto, la ubicación de La Plata, Berisso y Magdalena en el grupo de mayor transparencia contrasta con las dificultades que exhiben Ensenada, Brandsen y Punta Indio. La disparidad expone un mapa fragmentado, donde el acceso a la información fiscal depende en gran medida del distrito en el que viven los vecinos y del compromiso de cada gestión local con la rendición de cuentas.

Otro dato relevante del informe es la evolución reciente del índice de transparencia. ASAP destacó que 27 municipios mejoraron su puntaje respecto del relevamiento anterior, lo que muestra un avance heterogéneo pero sostenido en algunas administraciones locales. Entre los casos más notorios aparecen Pergamino, que pasó de un nivel muy bajo a cumplimiento estricto, General La Madrid, Zárate y Magdalena, que registraron subas significativas en su calificación. En contraste, otros distritos permanecen estancados en niveles bajos o nulos, sin cambios sustantivos en la publicación de información.

Dentro del grupo de cumplimiento estricto figuran municipios de distinto perfil y tamaño como La Matanza, Lanús, Luján, San Isidro, General Pueyrredón, Tandil, Junín, Azul y Necochea. La presencia de distritos grandes y medianos en este segmento refuerza la idea de que la transparencia no depende solo de la escala municipal, sino de decisiones políticas y administrativas concretas.

En el nivel de alto cumplimiento aparecen General Alvear, Hipólito Yrigoyen, Vicente López, Villarino y Zárate, que quedaron cerca del puntaje máximo, pero con algunas falencias puntuales en la actualización o el detalle de la información fiscal. En el grupo de cumplimiento medio, en tanto, se ubican partidos con peso demográfico y económico como Avellaneda, Quilmes, Morón, Bahía Blanca y Escobar, que exhiben datos presupuestarios básicos, aunque con rezagos o faltantes en la ejecución y en la información sobre deuda.

El informe también advierte que la brecha entre municipios no solo se expresa en el ranking general, sino en la calidad de los datos publicados.

Mientras algunos distritos ofrecen portales específicos de transparencia o gobierno abierto, con documentos descargables y series históricas, otros se limitan a difundir información fragmentada, poco accesible o difícil de localizar para el ciudadano común.

Desde ASAP subrayaron que el acceso a la información fiscal municipal constituye una herramienta central para el control social y la toma de decisiones, tanto de vecinos como de actores económicos. La persistencia de un 36% de municipios con niveles bajos o nulos de transparencia refleja, según el informe, la necesidad de fortalecer prácticas de rendición de cuentas en el ámbito local y de reducir las asimetrías territoriales en el acceso a datos públicos.