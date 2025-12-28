Vecinos de Villa Elvira en vilo por una “bandita”

Los dos ladrones que quisieron violentar el portón en 121 y 74 / EL DIA

En un sector de Villa Elvira, ni vecinos ni comerciantes viven tranquilos. Es que de acuerdo a lo denunciado por residentes del lugar, en el último mes se incrementaron los hechos de inseguridad.

Y como nada hace presagiar que la problemática cambie en lo inmediato, sino todo lo contrario, quienes tienen sus viviendas y negocios en la zona, renovaron su pedido para que haya patrullajes, especialmente nocturnos, para prevenir nuevos ataques.

Asimismo, algunos frentistas, que evitaron ser identificados por miedo a una eventual represalia, puntualizaron que en la mayoría de estos episodios de inseguridad “actuaron menores de edad”.

BOQUETE, ROBO Y FUGA

En la jornada de ayer, trascendieron dos nuevos casos delictivos.

El más grave de ambos se produjo en la zona de 120 y 73, donde funciona un local de lavadero de ropa.

Por lo que pudo saber este diario, delincuentes aprovecharon que en los primeros minutos del 23 de diciembre este comercio estaba cerrado y no había testigos en las calles, para causar destrozos en la cabina de gas -que está en el frente- y colarse hacia el interior.

En ese barrio se informó a EL DIA que los ladrones “robaron más de medio millón de pesos entre dinero en efectivo que había en la caja registradora, más prendas de vestir y acolchados de clientes”.

También citaron que “las cámaras de seguridad filmaron al menos a dos de estos jóvenes y uno de ellos aparenta ser menor de edad”.

No se conoció cuánto tiempo permanecieron los escruchantes en este lavadero de ropa, como tampoco en qué vehículo cargaron la mercadería sustraída para darse a la fuga.

Los damnificados se enfrentaron con la desagradable novedad cuando horas después fueron a iniciar otra jornada de trabajo. Y radicaron la denuncia en la comisaría decimosexta.

Cabe señalar que, como lo reflejó este diario en ediciones anteriores, en ese barrio hubo ya otros ilícitos con similar modus operandi.

Por eso, tanto las víctimas como los propios investigadores policiales sospechan de que sus autores formarían parte de una misma banda, en su mayoría integrada por menores de edad.

EN UNA COCHERA

A su vez, un vecino que se domicilia a metros de las calles 121 y 74, dio a conocer en la tarde de ayer a EL DIA que “cerca de las cinco de la mañana intentaron meterse por la fuerza a robar en una cochera” de esa esquina.

“Fueron dos pibes que pasaron en una bicicleta, segundos después volvieron sobre sus pasos y uno de ellos quiso violentar el portón del frente, una y otra vez, pero no lo logró”, relató por lo visto en un video.