Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Este domingo con el diario EL DIA! Encuentre el cupón en la pag. 2 para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes

Franco Colapinto sufrió tras un toque de Albon y terminó en el puesto 19 el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

El argentino de Alpine había ganado tres posiciones en la largada para ubicarse 13°, pero el choque del Williams arruinó su carrera. Max Verstappen completó una actuación sobresaliente y se quedó con la victoria en las calles de Bakú

Franco Colapinto sufrió tras un toque de Albon y terminó en el puesto 19 el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1
21 de Septiembre de 2025 | 09:44

Escuchar esta nota

El piloto neerlandés de Red Bull dominó de principio a fin en las calles de Bakú y se quedó con una nueva victoria en la Fórmula 1. Además, completó un Grand Chelem: pole position, triunfó en la carrera, lideró todo el tiempo y marcó el récord de vuelta. En el podio lo acompañan George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams), quien completó una solvente actuación. Franco Colapinto terminó en el 19º lugar después de un choque de Alex Albon que arruinó su carrera.

Oscar Piastri, líder del Campeonato de Pilotos, se estrelló en la primera vuelta y fue el único que abandonó en la carrera. Lando Norris, su compañero de McLaren y principal perseguidor en la tabla, desperdició una importante oportunidad para recortar distancias y terminó séptimo.

Franco Colapinto completó una primera parte de la carrera sobresaliente. Superó a Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin) en pista y escaló hasta el 13º lugar. Allí, aguantó los ataques del canadiense con un defensa espectacular. Sin embargo, tras parar en boxes en la vuelta 17, recibió un toque por detrás de Alex Albon (Williams), quien fue penalizado, y perdió muchísimo tiempo. Más allá de que el argentino intentó recuperarse, su actuación quedó prácticamente arruinada después del choque. En las últimas vueltas peleó con su compañero Pierre Gasly (18°), quien tenía gomas notablemente más nuevas y lo superó en la anteúltima vuelta.

Cómo es el circuito del GP de Azerbaiyán

El circuito de Bakú, conocido como el Circuito Urbano de Bakú, es uno de los trazados más singulares y desafiantes del calendario de la Fórmula 1. Su diseño, a cargo del arquitecto Hermann Tilke, combina secciones de alta velocidad con tramos estrechos y técnicos, lo que lo convierte en un circuito impredecible y propenso a los incidentes.

  • Longitud del circuito: 6,003 km
  • Número de vueltas: 51
  • Distancia de carrera: 306,049 km
  • Récord de vuelta: Charles Leclerc en 2019 (1:43.009).
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El delito, con la soga al cuello | Intentan estrangular a un chofer de Didi: iba de La Plata a Alpargatas

La tormenta llegó a La Plata: comenzó a llover con fuertes ráfagas y se mantiene el alerta naranja

VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban

La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio

VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia

"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
+ Leidas

El “Woodstock platense”: 18 horas en Estudiantes, con “Charlie” García, León Gieco y mucho más

La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación

En los dos frentes: el Pincha rota pensando en Defensa y el Mengao

Dólar e inmuebles: lo que se viene según los cálculos en el mercado

Panorama económico: los números asustaron, pero no fue para tanto

Argentina camina por un estrecho sendero y se asoma al abismo: 35 días parecen una eternidad

Estudiar, trabajar y vivir solos: los desafíos que enfrentan los universitarios

Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires
Últimas noticias de Deportes

La agenda deportiva del domingo pone primera desde temprano: horarios, partidos y TV

“Derrota por detalles”

Cayó hincha de Riestra en pleno partido con el Lobo

Pagaron el sueldo a una parte del plantel
La Ciudad
En memoria de su hija, el papá de Kim Gómez impulsará una fundación deportiva en La Plata
Cartonazo por $3.000.000 y un Renault Kwid: los números que salieron hoy domingo en EL DIA
Este domingo comprá EL DIA en el puesto de 520 y 167: participás de grandes sorteos
Día de la Primavera lluvioso y sin picnic al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
En primavera, flores amarillas: desde $5 mil para seguir con la tradición
Policiales
“Si no me abrís, te mato”: otro brutal robo pone en jaque a Tolosa
Feroz asalto, tiros y fuga frustrada en Ringuelet
Entran por la ventana y escapan con una fortuna
VIDEO. Se enfrentó a motochorros y está vivo de milagro
Declaró el acusado de embestir y matar a dos músicos en Romero
Espectáculos
La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata
Yuyito González habló como nunca de lo que fue su noviazgo con Javier Milei
“Cumbres borrascosas”: un drama gótico que se renueva
Lo gótico cobra vida en el “Frankenstein” de Guillermo del Toro
El verano en que me enamoré y su gran final
Política y Economía
Milei busca respaldo político y económico ante la crisis: reunión con Trump, tensión cambiaria y señales internacionales
Panorama económico: los números asustaron, pero no fue para tanto
La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
Del “riesgo kuka” al “club del helicóptero”: los desafíos de Milei rumbo a octubre
US$30.000 millones: el monto del préstamo que el Gobierno negocia con EE UU

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla