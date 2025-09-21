Franco Colapinto sufrió tras un toque de Albon y terminó en el puesto 19 el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

Milei busca respaldo político y económico ante la crisis: reunión con Trump, tensión cambiaria y señales internacionales
Milei busca respaldo político y económico ante la crisis: reunión con Trump, tensión cambiaria y señales internacionales
El argentino de Alpine había ganado tres posiciones en la largada para ubicarse 13°, pero el choque del Williams arruinó su carrera. Max Verstappen completó una actuación sobresaliente y se quedó con la victoria en las calles de Bakú
El piloto neerlandés de Red Bull dominó de principio a fin en las calles de Bakú y se quedó con una nueva victoria en la Fórmula 1. Además, completó un Grand Chelem: pole position, triunfó en la carrera, lideró todo el tiempo y marcó el récord de vuelta. En el podio lo acompañan George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams), quien completó una solvente actuación. Franco Colapinto terminó en el 19º lugar después de un choque de Alex Albon que arruinó su carrera.
Oscar Piastri, líder del Campeonato de Pilotos, se estrelló en la primera vuelta y fue el único que abandonó en la carrera. Lando Norris, su compañero de McLaren y principal perseguidor en la tabla, desperdició una importante oportunidad para recortar distancias y terminó séptimo.
Franco Colapinto completó una primera parte de la carrera sobresaliente. Superó a Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin) en pista y escaló hasta el 13º lugar. Allí, aguantó los ataques del canadiense con un defensa espectacular. Sin embargo, tras parar en boxes en la vuelta 17, recibió un toque por detrás de Alex Albon (Williams), quien fue penalizado, y perdió muchísimo tiempo. Más allá de que el argentino intentó recuperarse, su actuación quedó prácticamente arruinada después del choque. En las últimas vueltas peleó con su compañero Pierre Gasly (18°), quien tenía gomas notablemente más nuevas y lo superó en la anteúltima vuelta.
El circuito de Bakú, conocido como el Circuito Urbano de Bakú, es uno de los trazados más singulares y desafiantes del calendario de la Fórmula 1. Su diseño, a cargo del arquitecto Hermann Tilke, combina secciones de alta velocidad con tramos estrechos y técnicos, lo que lo convierte en un circuito impredecible y propenso a los incidentes.
