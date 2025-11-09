Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |El programa

Cómo serán los festejos por los 143 años de la Ciudad

Cómo serán los festejos por los 143 años de la Ciudad

La Plata, de celebración

9 de Noviembre de 2025 | 03:40
Edición impresa

En el marco del 143° aniversario de la fundación de La Plata, la Municipalidad confirmó la realización de la Semana de la Música, que se llevará a cabo del 15 al 22 de noviembre con una variada agenda de actividades culturales y artísticas.

Los vecinos podrán disfrutar de presentaciones de tango, folclore, rock, bolero y otros géneros en escenarios como la Catedral, el Hipódromo, la plaza Islas Malvinas, la Plaza Moreno, el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino.

La programación incluirá una gala lírica, una peña folclórica, un concierto sinfónico a cielo abierto y un festival sorpresa, además de la participación de figuras locales e invitados especiales.

El 19 de noviembre la Comuna llevará adelante el evento central por el cumpleaños de la Ciudad en Plaza Moreno, con la actuación de artistas locales y de alcance nacional e internacional.

EL CRONOGRAMA

- Sábado 15 de noviembre, a las 18, frente a la Catedral: Piazzolla Electrónico x Nico Sorín / Orquesta Sinfónica.

- Domingo 16 de noviembre, a las 18, frente a la Catedral: Misa Criolla / Canto coral.

LE PUEDE INTERESAR

La venta sube 38% en el año y las hipotecas se multiplican por siete

LE PUEDE INTERESAR

Último día para disfrutar los mejores sabores de Italia en Parque Alberti

- Lunes 17 de noviembre, a las 20, en el Hipódromo: Raúl Gaggiotti y Noelia Sinkunas / Tango y milonga.

- Martes 18 de noviembre, a las 18, en Meridiano V: Peña Aniversario / Folclore.

- Miércoles 19 de noviembre, a las 13, en Plaza Moreno: Festival 143° Aniversario.

- Jueves 20 de noviembre, a las 18, en el Teatro Argentino: Gala Lírica.

- Viernes 21 de noviembre, a las 12 en Plaza Moreno: festival sorpresa.

- Viernes 21 de noviembre, a las 21, en el Salón Dorado Municipal: Grandes del Jazz.

- Sábado 22 de noviembre, a las 19, en el Pasaje Dardo Rocha: Raúl Lavié y Sindicato Argentino de Boleros.

- Sábado 22 de noviembre, a las 20, en centros culturales: 50 centros culturales de la ciudad salen a la calle.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma

Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online

Máximo dijo que está dispuesto a competir en el PJ y se mostró frío en la relación con el Gobernador

Lior Rudaeff: los restos son del rehén argentino

No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia

Claroscuros para el mercado argentino

San Martín empató y continúa con vida

Por la Victoria Estudiantes visita a Tigre
Últimas noticias de La Ciudad

Docentes platenses advierten que cada vez hay más chicos con “voz vieja” por el uso de vapeadores

BARF: mitos, verdades y viandas platenses para perros y gatos

Elección en la UNLP: avanzó la JUP y Franja Morada dio un paso atrás

Seguros: cubrirse tranquiliza pero suma al costo de alquilar
Policiales
Influencias indebidas: un fallo expuso una oscura trama judicial
Arrastraron por el piso y golpearon a una joven
Un compañero lo golpeó a la salida de la escuela y perdió tres dientes
Quiso vender por Facebook y perdió más de $2 millones
Un motociclista grave por un choque en Abasto
Información General
Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia
Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides
Las “hormigas argentinas” conquistan territorios impensados
Los números de la suerte del sábado 8 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
“Cuando los úteros hablan”, el libro que revela una nueva forma de pensar los vínculos en las familias platenses
Espectáculos
Mario Massaccesi: “Me preparé mucho para animarme a soltar”
“La mañana con Moria”: así será el regreso de la “One” a la pantalla chica
Rosalía: “Un artista duda menos de su vocación cuando trabaja al servicio de Dios que cuando trabaja al servicio de sí mismo”
No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia
Dua Lipa se ganó el corazón argentino con un temazo de Soda Stereo
Deportes
Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online
Cavani vuelve a meterse en la lista de los convocados
Montiel y Driussi, las sorpresas en la nómina
Por la Victoria Estudiantes visita a Tigre
Duelo especial para Castro contra el club que lo vio nacer

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla