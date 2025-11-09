Cómo serán los festejos por los 143 años de la Ciudad

9 de Noviembre de 2025 | 03:40 Edición impresa

En el marco del 143° aniversario de la fundación de La Plata, la Municipalidad confirmó la realización de la Semana de la Música, que se llevará a cabo del 15 al 22 de noviembre con una variada agenda de actividades culturales y artísticas.

Los vecinos podrán disfrutar de presentaciones de tango, folclore, rock, bolero y otros géneros en escenarios como la Catedral, el Hipódromo, la plaza Islas Malvinas, la Plaza Moreno, el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino.

La programación incluirá una gala lírica, una peña folclórica, un concierto sinfónico a cielo abierto y un festival sorpresa, además de la participación de figuras locales e invitados especiales.

El 19 de noviembre la Comuna llevará adelante el evento central por el cumpleaños de la Ciudad en Plaza Moreno, con la actuación de artistas locales y de alcance nacional e internacional.

EL CRONOGRAMA

- Sábado 15 de noviembre, a las 18, frente a la Catedral: Piazzolla Electrónico x Nico Sorín / Orquesta Sinfónica.

- Domingo 16 de noviembre, a las 18, frente a la Catedral: Misa Criolla / Canto coral.

- Lunes 17 de noviembre, a las 20, en el Hipódromo: Raúl Gaggiotti y Noelia Sinkunas / Tango y milonga.

- Martes 18 de noviembre, a las 18, en Meridiano V: Peña Aniversario / Folclore.

- Miércoles 19 de noviembre, a las 13, en Plaza Moreno: Festival 143° Aniversario.

- Jueves 20 de noviembre, a las 18, en el Teatro Argentino: Gala Lírica.

- Viernes 21 de noviembre, a las 12 en Plaza Moreno: festival sorpresa.

- Viernes 21 de noviembre, a las 21, en el Salón Dorado Municipal: Grandes del Jazz.

- Sábado 22 de noviembre, a las 19, en el Pasaje Dardo Rocha: Raúl Lavié y Sindicato Argentino de Boleros.

- Sábado 22 de noviembre, a las 20, en centros culturales: 50 centros culturales de la ciudad salen a la calle.