Bullrich recorrió zonas inundadas en la Provincia

¡Descuentos que se festejan! En Nini, esta semana comprá mejor que nunca
Nuevo desarrollo de Yacoub Developers en City Bell: vivir frente a Plaza Mitre con diseño, confort y naturaleza
Seguros: cubrirse tranquiliza pero suma al costo de alquilar
Influencias indebidas: un fallo expuso una oscura trama judicial
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
La ministra sostuvo que el gobierno nacional dará una ayuda directa de $1.900 millones. Habló de la obra en la cuenca del Salado
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó ayer áreas rurales de la provincia de Buenos Aires afectadas por las inundaciones y supervisó operativos de asistencia junto a autoridades locales, productores y fuerzas federales.
La funcionaria mantuvo reuniones en la municipalidad de 9 de Julio y luego en la Sociedad Rural local, en medio de un escenario de anegamientos que impactó en la actividad agropecuaria y caminos rurales.
La recorrida se dio en el marco del operativo nacional de emergencia desplegado en coordinación con municipios, Vialidad, fuerzas federales y el Ejército Argentino.
Tras reunirse con productores, Bullrich sostuvo: “Hemos hablado de temas de corto plazo, como arreglar los caminos y problemas de mediano y largo plazo, que es la gran obra del Salado, que es lo que podría canalizar el agua”.
En esa línea, detalló la asistencia inmediata: “En el corto plazo venimos con maquinaria: vino el Ejército Argentino, Vialidad Nacional, la Agencia Federal de Emergencia, que está a cargo de todo”.
Además, la ministra confirmó el envío de recursos directos a municipios afectados: “También va a haber una ayuda directa de 1900 millones de pesos que va a ir a los municipios de acuerdo al nivel de anegación de agua”.
Máximo dijo que está dispuesto a competir en el PJ y se mostró frío en la relación con el Gobernador
Prometen más reservas y cambios en las bandas
Bullrich informó también que se conformará un ámbito de coordinación institucional. “Se formó un comité de emergencia donde van a participar la provincia de Buenos Aires y los intendentes”, señaló en declaraciones a los medios presentes durante su visita.
En materia financiera, adelantó medidas para aliviar al sector productivo: “Se abre una línea de créditos en el Banco Nación: hay un crédito especial a sola firma para todos los productores y una postergación de pagos entre noviembre y diciembre para que puedan acomodarse”.
Respecto a la obra hídrica clave para la región, remarcó el avance sobre la cuenca del Salado: “La etapa 4 de la obra en la cuenca del Salado la empezó el Gobierno nacional en el mes de septiembre pasado. Esperamos en un año terminarla y en la etapa siguiente le toca a la provincia de Buenos Aires”.
La emergencia hídrica afectó en las últimas semanas zonas productivas del centro y oeste bonaerense, obligando a implementar operativos de asistencia, rehabilitación de caminos rurales y medidas de contención económica para productores (ver Suplemento Económico).
