Espectáculos

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

Con dirección de Paula Juaristi, se presenta “Matria” en La Lechuza

9 de Noviembre de 2025 | 00:54
HOY

MÚSICA

Guía de cines

“Lux”: un abrazo a su formación y un disco anti-algoritmo

Orquesta y Coro Estables del Teatro Argentino.- A las 18 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, con la dirección de Carlos Vieu y la preparación del Coro de Santiago Cano. Entradas gratuitas, con reserva online.

Emanuel Barcelone + Constanza Finochi.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, se presentará el dúo integrado por el saxofonista y la pianista. Entrada libre y gratuita.

Fernando Samartin.- A las 20 en 43 entre 7 y 8, presenta “Culto Gitano”, su tributo a Sandro.

Coti.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.

Nadia Larcher.- A las 20.30 en 49 entre 4 y 5.

“La Cirquesta entre olas”

DANZA

Taller Coreográfico del Ballet Estable.- A las 19 en la Sala Iris Scaccheri del Argentino, 51 entre 9 y 10, se presentan cuatro piezas desarrolladas en el Taller Coreográfico 2025. Entrada gratuita con reserva online.

CINE

Miss Carbón.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Agustina Macri.

La fortaleza maldita.- A las 20 en el Cine Select, 50 entre 6 y 7, de Michael Mann en el marco del ciclo Cinemecánica. Se proyecta en 35mm.

Yo no soy motochorr@.- A las 18 en el Cine Eco Select , 19 y 51, de Rodolfo Pochat.

La sangre de la Luna.- A las 20 en el Cine Eco Select, 19 y 51, de Daiana Rosenfeld.

TEATRO

Luces en el espejo.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, unipersonal escrito e interpretado por Rodrigo Mauregui y dirigido por Santiago Ríos.

El legado familiar.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Marcos Taxer.

Vacaman.- A las 19.30 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Diego de Miguel.

Othelo.- A las 20.30 en 10 entre 46 y 47, cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare.

Bodas de sangre.- A las 18 en Dynamo Teatro, 17 y 68.

Rey Lear, o la locura de este mundo.- A las 19 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de William Shakespeare, con dirección de Rafael Garzaniti.

Las Brujas de Oz.- A las 19 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

La huella, el musical.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Soy sola.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24.

La cantante calva.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Eugene Ionesco con dirección de Claudio Rodrigo.

Limbx.- A las 20 en Esquina América, 18 y 71.

Bye Bye.- A las 20 en la Sala Discépolo. Gratis (se retira una hora antes).

Sueño de una noche de verano.- A las 19 en Telón Negro, 13 entre 32 y 3, con dirección de Leo Ferreyra.

Matria.- A las 19 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, con dirección de Paula Juaristi.

Negociemos.- A las 20 en La Nonna, 47 esquina 3, con Marta González y Rodolfo Ranni.

“Bye bye”

INFANTIL

La Cirquesta entre olas.- A las 16.30 y a las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

Supercachorros.- A las 15 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

EVENTOS

Vinilos en la vereda.- Desde las 16 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6, música en vivo, arte al aire libre, feria de vinilos y propuestas gastronómicas. Con entrada gratuita.

 

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

