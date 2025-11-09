La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma
Milei recalibra el poder: la segunda fase de su proyecto, los desafíos y las tensiones que vienen
Docentes platenses advierten que cada vez hay más chicos con “voz vieja” por el uso de vapeadores
Inventores platenses: tres historias que transformaron el mundo
Elección en la UNLP: avanzó la JUP y Franja Morada dio un paso atrás
No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia
De Halloween a la Madre Tierra: la resignificación de otras culturas en La Plata
BARF: mitos, verdades y viandas platenses para perros y gatos
Seguros: cubrirse tranquiliza pero suma al costo de alquilar
Influencias indebidas: un fallo expuso una oscura trama judicial
Alarmante hallazgo de investigadores platenses en el Canal de Beagle
Inundaciones: pérdidas millonarias, caminos colapsados y obras ausentes
La reforma laboral pone el foco en el banco de horas y la flexibilización
Lorena Pronsky La platense que pasó de la psicología a los bestsellers
Morir en vivo: el morbo, el algoritmo y la pulsión de mostrarse hasta el final
Guía de cines
“Lux”: un abrazo a su formación y un disco anti-algoritmo
Orquesta y Coro Estables del Teatro Argentino.- A las 18 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, con la dirección de Carlos Vieu y la preparación del Coro de Santiago Cano. Entradas gratuitas, con reserva online.
Emanuel Barcelone + Constanza Finochi.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, se presentará el dúo integrado por el saxofonista y la pianista. Entrada libre y gratuita.
Fernando Samartin.- A las 20 en 43 entre 7 y 8, presenta “Culto Gitano”, su tributo a Sandro.
Coti.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.
Nadia Larcher.- A las 20.30 en 49 entre 4 y 5.
“La Cirquesta entre olas”
Taller Coreográfico del Ballet Estable.- A las 19 en la Sala Iris Scaccheri del Argentino, 51 entre 9 y 10, se presentan cuatro piezas desarrolladas en el Taller Coreográfico 2025. Entrada gratuita con reserva online.
Miss Carbón.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Agustina Macri.
La fortaleza maldita.- A las 20 en el Cine Select, 50 entre 6 y 7, de Michael Mann en el marco del ciclo Cinemecánica. Se proyecta en 35mm.
Yo no soy motochorr@.- A las 18 en el Cine Eco Select , 19 y 51, de Rodolfo Pochat.
La sangre de la Luna.- A las 20 en el Cine Eco Select, 19 y 51, de Daiana Rosenfeld.
Luces en el espejo.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, unipersonal escrito e interpretado por Rodrigo Mauregui y dirigido por Santiago Ríos.
El legado familiar.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Marcos Taxer.
Vacaman.- A las 19.30 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Diego de Miguel.
Othelo.- A las 20.30 en 10 entre 46 y 47, cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare.
Bodas de sangre.- A las 18 en Dynamo Teatro, 17 y 68.
Rey Lear, o la locura de este mundo.- A las 19 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de William Shakespeare, con dirección de Rafael Garzaniti.
Las Brujas de Oz.- A las 19 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.
La huella, el musical.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.
Soy sola.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24.
La cantante calva.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Eugene Ionesco con dirección de Claudio Rodrigo.
Limbx.- A las 20 en Esquina América, 18 y 71.
Bye Bye.- A las 20 en la Sala Discépolo. Gratis (se retira una hora antes).
Sueño de una noche de verano.- A las 19 en Telón Negro, 13 entre 32 y 3, con dirección de Leo Ferreyra.
Matria.- A las 19 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, con dirección de Paula Juaristi.
Negociemos.- A las 20 en La Nonna, 47 esquina 3, con Marta González y Rodolfo Ranni.
“Bye bye”
La Cirquesta entre olas.- A las 16.30 y a las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.
Supercachorros.- A las 15 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.
Vinilos en la vereda.- Desde las 16 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6, música en vivo, arte al aire libre, feria de vinilos y propuestas gastronómicas. Con entrada gratuita.
Para comentar suscribite haciendo click aquí