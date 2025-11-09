La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

Con dirección de Paula Juaristi, se presenta “Matria” en La Lechuza

9 de Noviembre de 2025 | 00:54 Edición impresa

HOY

MÚSICA

Orquesta y Coro Estables del Teatro Argentino.- A las 18 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, con la dirección de Carlos Vieu y la preparación del Coro de Santiago Cano. Entradas gratuitas, con reserva online.

Emanuel Barcelone + Constanza Finochi.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, se presentará el dúo integrado por el saxofonista y la pianista. Entrada libre y gratuita.

Fernando Samartin.- A las 20 en 43 entre 7 y 8, presenta “Culto Gitano”, su tributo a Sandro.

Coti.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.

Nadia Larcher.- A las 20.30 en 49 entre 4 y 5.

DANZA

Taller Coreográfico del Ballet Estable.- A las 19 en la Sala Iris Scaccheri del Argentino, 51 entre 9 y 10, se presentan cuatro piezas desarrolladas en el Taller Coreográfico 2025. Entrada gratuita con reserva online.

CINE

Miss Carbón.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Agustina Macri.

La fortaleza maldita.- A las 20 en el Cine Select, 50 entre 6 y 7, de Michael Mann en el marco del ciclo Cinemecánica. Se proyecta en 35mm.

Yo no soy motochorr@.- A las 18 en el Cine Eco Select , 19 y 51, de Rodolfo Pochat.

La sangre de la Luna.- A las 20 en el Cine Eco Select, 19 y 51, de Daiana Rosenfeld.

TEATRO

Luces en el espejo.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, unipersonal escrito e interpretado por Rodrigo Mauregui y dirigido por Santiago Ríos.

El legado familiar.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Marcos Taxer.

Vacaman.- A las 19.30 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Diego de Miguel.

Othelo.- A las 20.30 en 10 entre 46 y 47, cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare.

Bodas de sangre.- A las 18 en Dynamo Teatro, 17 y 68.

Rey Lear, o la locura de este mundo.- A las 19 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de William Shakespeare, con dirección de Rafael Garzaniti.

Las Brujas de Oz.- A las 19 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

La huella, el musical.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Soy sola.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24.

La cantante calva.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Eugene Ionesco con dirección de Claudio Rodrigo.

Limbx.- A las 20 en Esquina América, 18 y 71.

Bye Bye.- A las 20 en la Sala Discépolo. Gratis (se retira una hora antes).

Sueño de una noche de verano.- A las 19 en Telón Negro, 13 entre 32 y 3, con dirección de Leo Ferreyra.

Matria.- A las 19 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, con dirección de Paula Juaristi.

Negociemos.- A las 20 en La Nonna, 47 esquina 3, con Marta González y Rodolfo Ranni.

INFANTIL

La Cirquesta entre olas.- A las 16.30 y a las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

Supercachorros.- A las 15 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

EVENTOS

Vinilos en la vereda.- Desde las 16 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6, música en vivo, arte al aire libre, feria de vinilos y propuestas gastronómicas. Con entrada gratuita.