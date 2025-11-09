Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |EL LANZAMIENTO DEL AÑO

Rosalía: “Un artista duda menos de su vocación cuando trabaja al servicio de Dios que cuando trabaja al servicio de sí mismo”

La inclasificable artista acaba de lanzar su cuarto disco, sucesor de “Motomami”, tras tres años de silencio: “Lux” es un trabajo atravesado por la fe y la formación clásica de la española

Rosalía: “Un artista duda menos de su vocación cuando trabaja al servicio de Dios que cuando trabaja al servicio de sí mismo”

El esperado regreso de rosalía se hizo realidad

9 de Noviembre de 2025 | 03:40
Edición impresa

Inclasificable, un unicornio, única en el universo de la música masiva donde la mayoría de los artistas se mueve dentro de los carriles de lo esperado y lo exigido, cada lanzamiento de Rosalía se ha vuelto un acontecimiento. Y no son tantos, además: la artista sigue apostando al disco, a la obra íntegra, coherente y completa, en una era de singles y “feats”, y sigue tomándose su tiempo en esta época de sobreproducción para permanecer relevante para el algoritmo, el dios de la música en estos días.

Así, mientras todos producen, buscan colaborar con el artista del momento y siguen las tendencias, Rosalía cocina cada uno de sus discos a fuego lento, pensando bien qué quiere decir, y cómo: desde “Motomami”, han pasado más de tres años hasta “LUX”, su reciente disco, lanzado el viernes.

El disco tiene una clara inspiración en historias de las santas, así como una especie de Torre de Babel al contar con letras en 13 diferentes idiomas.

“Diría que he leído mucho más que hace años y al estar leyendo muchas hagiografías de santas de alrededor del mundo, pues ya que muchas de ellas, muchas de estas santas escribieron, me acompañan a lo largo de todo el proceso”, dijo Rosalía en una conferencia de prensa reciente.

Rosalía señaló que de ser posible habría cantado en más idiomas diferentes.

“Si yo hubiera podido, hubiese puesto el mundo entero en este disco”, dijo. “Este disco tiene todos estos lenguajes de una forma muy intencional, porque la inspiración es la mística femenina”.

LE PUEDE INTERESAR

No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia

LE PUEDE INTERESAR

Dua Lipa se ganó el corazón argentino con un temazo de Soda Stereo

En “Divinize” canta en inglés y catalán, la segunda una de las lenguas que con las que creció hablando; en “Porcelana” en latín y japonés, en “Mio Cristo” en italiano y en “Yugular” en árabe. “Cuando estoy cantando en francés, por ejemplo, en ‘Jeanne’, hay inspiración en Juana de Arco”, señaló sobre una de las canciones exclusivas que serán incluidas en los formatos físicos del álbum.

Por supuesto, en redes ya hay pequeñas polémicas al respecto: incluso antes de que el disco hubiera visto la luz, muchos lanzaban que cantar en tantos idiomas no era más que un afán de globalidad para apelar a varios mercados. “Apropiación cultural”, lanzaron otros.

A Rosalía mucho no le importa, claro: la artista siempre apostó a la fusión, y así lo muestra también la variedad de invitados estelares de su disco, donde suenan Björk, Yves Tumor, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz y Yahritza de la agrupación de música regional mexicana Yahritza y su Esencia. El álbum fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Daníel Bjarnason y también tiene la colaboración de la Escolanía de Montserrat y el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana.

LA FE Y LA MÚSICA

“De Madrugá” es una canción que había interpretado previamente, en su nueva versión incluyó ucraniano.

“Surgió mientras estaba de gira o preparando, creo, una gira de mártires”, contó sobre este tema. “Y entonces, cuando estaba haciendo este disco, sentí que era el momento de rescatarla, el momento de terminarla, el momento de comprometerme con terminar esa canción. En este disco ha sido muy importante para mí el realmente comprometerme a cualquier canción que estaba iniciando o terminando, terminarla, terminar la idea”.

A lo largo de su carrera, Rosalía ha hecho ciertas alusiones a la religión y la fe. En esta nueva etapa son importantes en su vida.

“El otro día leí una cosa que me gustó muchísimo”, afirmó. “Creo que decía que un artista duda menos de su vocación, cuando trabaja al servicio de Dios, que cuando trabaja al servicio de sí mismo. Y creo que conecto con ello y creo que en este disco me ha ayudado a crecer de una forma que a lo mejor no sentía que me hubiera pasado en trabajos anteriores”.

Explicó que eligió usar un hábito de monja en la portada del álbum porque siente que comparte su vocación de compromiso, en el caso de ella con la música, así como las monjas se comprometen con la vida religiosa.

“Al final, en una era que parece que no es la era de la fe, o de la certeza, o de la de la verdad, quizás es más necesario que nunca una fe, o una certeza, o una verdad”, apuntó.

 

Si yo hubiera podido, hubiese puesto el mundo entero en este disco. Este disco tiene todos estos lenguajes de una forma muy intencional, porque la inspiración es la mística femenina”

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

El esperado regreso de rosalía se hizo realidad

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma

Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online

Máximo dijo que está dispuesto a competir en el PJ y se mostró frío en la relación con el Gobernador

Lior Rudaeff: los restos son del rehén argentino

No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia

Claroscuros para el mercado argentino

San Martín empató y continúa con vida

Por la Victoria Estudiantes visita a Tigre
Últimas noticias de Espectáculos

Mario Massaccesi: “Me preparé mucho para animarme a soltar”

“La mañana con Moria”: así será el regreso de la “One” a la pantalla chica

No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia

Dua Lipa se ganó el corazón argentino con un temazo de Soda Stereo
Deportes
Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online
Cavani vuelve a meterse en la lista de los convocados
Montiel y Driussi, las sorpresas en la nómina
Por la Victoria Estudiantes visita a Tigre
Duelo especial para Castro contra el club que lo vio nacer
Policiales
Influencias indebidas: un fallo expuso una oscura trama judicial
VIDEO. Arrastraron por el piso y golpearon a una joven
Un compañero lo golpeó a la salida de la escuela y perdió tres dientes
Quiso vender por Facebook y perdió más de $2 millones
Un motociclista grave por un choque en Abasto
La Ciudad
Docentes platenses advierten que cada vez hay más chicos con “voz vieja” por el uso de vapeadores
BARF: mitos, verdades y viandas platenses para perros y gatos
Elección en la UNLP: avanzó la JUP y Franja Morada dio un paso atrás
Seguros: cubrirse tranquiliza pero suma al costo de alquilar
Tras las elecciones, sigue la preferencia por Brasil
Información General
Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia
Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides
Las “hormigas argentinas” conquistan territorios impensados
Los números de la suerte del sábado 8 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
“Cuando los úteros hablan”, el libro que revela una nueva forma de pensar los vínculos en las familias platenses

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla