La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma
La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma
Milei recalibra el poder: la segunda fase de su proyecto, los desafíos y las tensiones que vienen
Docentes platenses advierten que cada vez hay más chicos con “voz vieja” por el uso de vapeadores
Inventores platenses: tres historias que transformaron el mundo
Elección en la UNLP: avanzó la JUP y Franja Morada dio un paso atrás
No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia
De Halloween a la Madre Tierra: la resignificación de otras culturas en La Plata
BARF: mitos, verdades y viandas platenses para perros y gatos
¡Descuentos que se festejan! En Nini, esta semana comprá mejor que nunca
Nuevo desarrollo de Yacoub Developers en City Bell: vivir frente a Plaza Mitre con diseño, confort y naturaleza
Seguros: cubrirse tranquiliza pero suma al costo de alquilar
Influencias indebidas: un fallo expuso una oscura trama judicial
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Alarmante hallazgo de investigadores platenses en el Canal de Beagle
Inundaciones: pérdidas millonarias, caminos colapsados y obras ausentes
La reforma laboral pone el foco en el banco de horas y la flexibilización
Lorena Pronsky La platense que pasó de la psicología a los bestsellers
Morir en vivo: el morbo, el algoritmo y la pulsión de mostrarse hasta el final
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
ESPACIO PATROCINADO
Escuchar esta nota
Yacoub Developers anuncia su emprendimiento número 26, un conjunto de casas en altura que promete elevar el estándar de vida en uno de los rincones más exclusivos de La Plata. Ubicado frente a la emblemática Plaza Mitre de City Bell, el proyecto combina arquitectura contemporánea, espacios verdes, amenities de primer nivel y una ubicación privilegiada, marcado bajo Yacoub Signature
A muy pocos metros del Camino Parque Centenario y en cercanías de la futura bajada City Bell de la Autopista Buenos Aires - La Plata.
El nuevo desarrollo se erige sobre un terreno de 2.000 m², diseñado para ofrecer una experiencia residencial única.
El complejo estará compuesto por tres bloques de viviendas que integran materiales nobles, amplios ventanales y detalles de diseño cuidadosamente seleccionados para generar calidez y armonía.
El bloque 1 contará con unidades de 3 ambientes de 107 m², ideales para parejas jóvenes o familias que priorizan confort y funcionalidad.
En los bloques 2 y 3: Unidades de 4 ambientes de 130 m², pensadas para quienes buscan más espacio, luz y conexión con el exterior.
En total serán 18 residencias exclusivas, todas con amplios balcones y terminaciones premium. El emprendimiento contará además con 28 cocheras cubiertas, garantizando comodidad y seguridad.
El proyecto incluye una piscina con solárium rodeada de vegetación autóctona y un SUM en planta baja para eventos, reuniones y actividades sociales.
Cada espacio fue pensado para invitar al descanso, al encuentro y a la vida en comunidad, manteniendo la privacidad de cada hogar con todas las características premium del Yacoub Signature.
City Bell se consolida como uno de los lugares más deseados para vivir en el Gran La Plata. Su ambiente residencial, sus calles arboladas y su vida cultural y gastronómica la transforman en un refugio ideal para quienes buscan equilibrio entre tranquilidad y modernidad.
Frente a Plaza Mitre, el nuevo proyecto se ubica en un punto estratégico: cerca de colegios, cafés, restaurantes, centros comerciales y con accesos directos a la Autopista Buenos Aires–La Plata.
Vivir aquí es disfrutar de la vida de barrio con estándares urbanos de primer nivel, en un entorno donde la naturaleza y el diseño conviven en perfecta armonía.
Con este lanzamiento, Yacoub Developers, una de las compañías inmobiliarias más activas y sólidas del país, reafirma su liderazgo en el sector.
La firma cuenta con más de 25 proyectos concretados en La Plata, el Partido de la Costa y Mar del Plata, y continúa su expansión con futuros desarrollos en CABA y la Costa Atlántica.
La compañía, referente nacional, combina una visión integral de negocio con un compromiso genuino por generar valor urbano, empleo y bienestar social.
Este emprendimiento número 26 se proyecta como un nuevo ícono de la arquitectura platense, integrando innovación, estética y funcionalidad.
Su diseño, su ubicación y la reputación de Yacoub Developers garantizan un alto valor de reventa y una rentabilidad sostenida, posicionándolo como una oportunidad única tanto para vivir como para invertir.
Ubicación: Frente a Plaza Mitre, City Bell – La Plata
Terreno: 2.300 m²
Cantidad de unidades: 18 residencias
Bloques: 3
Superfi cies:
3 ambientes: 107 m²
4 ambientes: 130 m²
Cochera: 28 cubiertas
Amenities: Pileta y SUM en planta baja
Desarrolla: Yacoub Developers
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?